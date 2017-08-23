Открытие военно-технического форума "Армия-2017"
12:2723.08.2017
(обновлено: 12:33 23.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.
Мероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.
В работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСвою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.
Свою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.
В день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.
На форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбщая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".
Общая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.
Российские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбразцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".
Образцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".
Прототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
Презентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.
В дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.
В рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкПосетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
Посетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкЗаместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
Заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
Бронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
Вертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПоказательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
Показательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" открылся 22 августа в нескольких городах России. Гости форума и последние разработки оборонно-промышленного комплекса — в фотоленте Ria.ru.
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