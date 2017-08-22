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Три страны - один маршрут: отправление поезда "Императорская Россия"

11:3622.08.2017
0800
Проводники туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
Пассажирка в купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
Купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
Пассажиры туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
Машинист туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
Проводницы и пассажирка туристического поезда Императорская Россия
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСовершить путешествие из Центральной России через Монголию в Китай теперь можно на специальном туристическом поезде "Императорская Россия".Проводники туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Совершить путешествие из Центральной России через Монголию в Китай теперь можно на специальном туристическом поезде "Императорская Россия".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТуристический поезд отправляется с Казанского вокзала в Москве.Пассажирка в купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристический поезд отправляется с Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа пути следования состав проходит через Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Порт Байкал, Улан-Удэ и Улан-Батор.Купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На пути следования состав проходит через Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Порт Байкал, Улан-Удэ и Улан-Батор.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ каждом из городов состав останавливается и дает возможность туристам посетить самые известные достопримечательности и музеи.Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В каждом из городов состав останавливается и дает возможность туристам посетить самые известные достопримечательности и музеи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКонечной точкой маршрута, проходящего через три страны, является Пекин.Пассажиры туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Конечной точкой маршрута, проходящего через три страны, является Пекин.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПутешествие продлится 15 дней, за которые путешественники преодолеют более 7660 километров.Машинист туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Путешествие продлится 15 дней, за которые путешественники преодолеют более 7660 километров.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ этом году в путешествие из России в Китай по Транссибирской магистрали отправятся гости из 15 стран, среди которых: Колумбия, Уругвай, США и Канада, Франция и Германия, Малайзия, Россия, Новая Зеландия и Австралии.Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В этом году в путешествие из России в Китай по Транссибирской магистрали отправятся гости из 15 стран, среди которых: Колумбия, Уругвай, США и Канада, Франция и Германия, Малайзия, Россия, Новая Зеландия и Австралии.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Императорская Россия" - это уникальный российский туристический продукт, разработанный к 400-летию дома Романовых.Проводницы и пассажирка туристического поезда Императорская Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Императорская Россия" - это уникальный российский туристический продукт, разработанный к 400-летию дома Романовых.
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С Казанского вокзала Москвы 21 августа отправился туристический поезд, пассажиры которого пересекут страну с запада на восток. Отправление состава "Императорская Россия" — в фотоленте Ria.ru.

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