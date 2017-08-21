В понедельник в частном секторе Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Первые кадры работы пожарных расчетов и люди, покинувшие горящие здания, — в фотоленте Ria.ru.
Пожар в Ростове-на-Дону
16:3421.08.2017
(обновлено: 16:57 21.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБолее двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИз-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЧерез какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПлощадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла семи тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла семи тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЗа день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровВ МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИзвестно о трех пострадавших, получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Известно о трех пострадавших, получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
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