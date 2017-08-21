Международный фестиваль Koktebel Jazz Party в 15-й раз собрал на Черноморском побережье поклонников этого музыкального направления. Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
Весь этот джаз: самые яркие моменты заключительного дня Koktebel Jazz Party
07:3821.08.2017
(обновлено: 07:40 21.08.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный 15-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Коктебеле, преподнес поклонникам этого направления множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий.
Юбилейный 15-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Коктебеле, преподнес поклонникам этого направления множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц.
Музыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКоллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова.
Коллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПублика подбадривала музыкантов громкими и продолжительными овациями.
Публика подбадривала музыкантов громкими и продолжительными овациями.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого пораженная публика встретила восторженными криками и громкими аплодисментами.
Главным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого пораженная публика встретила восторженными криками и громкими аплодисментами.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.
Заключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери.
Хэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОн является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет.
Он является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПодхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня.
Подхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭтот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену.
Этот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно.
На протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене.
Юные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВпервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".
Впервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.
Кроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДжаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.
Джаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.
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