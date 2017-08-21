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Весь этот джаз: самые яркие моменты заключительного дня Koktebel Jazz Party

07:3821.08.2017
(обновлено: 07:40 21.08.2017)
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Выступление коллектива Brazil All Stars на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Участник коллектива Brazil All Stars Андерс Бергкрантц на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Музыкант Андрей Кондаков во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и телеведущие канала Россия Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс (слева направо) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Участница коллектива Double Bass Project голландская певица Хиске Остервик во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Музыкант во время выступления коллектива пуэрториканского пианист Эдди Пальмиери на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Пуэрториканский пианист Эдди Пальмиери (справа) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Участники Международного ансамбля Якова Окуня во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Музыкант Яков Окунь во время выступления Международного ансамбля Якова Окуня на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Участники Детского музыкального театра Домисолька выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Зрители во время выступления Детского музыкального театра Домисолька на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Участники коллектива Brazil All Stars Серджио Брандао, Эдсон да Силва (слева направо), Андерс Бергкрантц, Эривелтон Силва (справа налево) и музыкант Андрей Кондаков (в центре) и на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Вид на курортный поселок Коктебель, где проходит 15-й сезон фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный 15-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Коктебеле, преподнес поклонникам этого направления множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий.Выступление коллектива Brazil All Stars на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный 15-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Коктебеле, преподнес поклонникам этого направления множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц.Участник коллектива Brazil All Stars Андерс Бергкрантц на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Музыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКоллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова.Музыкант Андрей Кондаков во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Коллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПублика подбадривала музыкантов громкими и продолжительными овациями.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Публика подбадривала музыкантов громкими и продолжительными овациями.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого пораженная публика встретила восторженными криками и громкими аплодисментами.Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Главным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого пораженная публика встретила восторженными криками и громкими аплодисментами.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и телеведущие канала Россия Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс (слева направо) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.Участница коллектива Double Bass Project голландская певица Хиске Остервик во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери.Музыкант во время выступления коллектива пуэрториканского пианист Эдди Пальмиери на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОн является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет.Пуэрториканский пианист Эдди Пальмиери (справа) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Он является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПодхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня.Участники Международного ансамбля Якова Окуня во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Подхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭтот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену.Музыкант Яков Окунь во время выступления Международного ансамбля Якова Окуня на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Этот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене.Участники Детского музыкального театра Домисолька выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВпервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".Зрители во время выступления Детского музыкального театра Домисолька на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Впервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.Участники коллектива Brazil All Stars Серджио Брандао, Эдсон да Силва (слева направо), Андерс Бергкрантц, Эривелтон Силва (справа налево) и музыкант Андрей Кондаков (в центре) и на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДжаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.Вид на курортный поселок Коктебель, где проходит 15-й сезон фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Джаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.
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Международный фестиваль Koktebel Jazz Party в 15-й раз собрал на Черноморском побережье поклонников этого музыкального направления. Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.

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