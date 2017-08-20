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"ЖиФест 2017": дрифт и тюнинг для любителей классики

14:1720.08.2017
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Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Машина участников Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Во время Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк"ЖиФест 2017" прошел в национальном конном парке "Русь" в Московской области.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"ЖиФест 2017" прошел в национальном конном парке "Русь" в Московской области.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ одном месте встретились владельцы "Жигулей" из Мурманска, Архангельска, Ижевска, Севастополя, Нижнего Новгорода, Тольятти, Курска, Воронежа и других городов.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В одном месте встретились владельцы "Жигулей" из Мурманска, Архангельска, Ижевска, Севастополя, Нижнего Новгорода, Тольятти, Курска, Воронежа и других городов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа фестивале прошла "Дрифт-битва": в ней российские машины также соревновались со "злыми" иномарками.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На фестивале прошла "Дрифт-битва": в ней российские машины также соревновались со "злыми" иномарками.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГости могли заняться и "RC-Дрифтом: погонять радиоуправляемую машину по мини-треку.Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Гости могли заняться и "RC-Дрифтом: погонять радиоуправляемую машину по мини-треку.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ рамках феста прошла и крупнейшая выставка "Жигулей" в России.Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В рамках феста прошла и крупнейшая выставка "Жигулей" в России.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ ней приняли участие разрисованные, оттюнингованные и измененные до неузнаваемости автомобили.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В ней приняли участие разрисованные, оттюнингованные и измененные до неузнаваемости автомобили.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа фестивале была возможность "заглянуть внутрь" "Жигулей".Машина участников Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На фестивале была возможность "заглянуть внутрь" "Жигулей".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКроме дрифта, участники соревновались и в состязаниях по автозвуку.Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кроме дрифта, участники соревновались и в состязаниях по автозвуку.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкА любители спокойного отдыха могли посетить лекторий, где топовые пилоты делились своим опытом.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
А любители спокойного отдыха могли посетить лекторий, где топовые пилоты делились своим опытом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк"ЖиФест" посетили топовые пилоты-кольцевики Moscow Classic Gran Prix.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"ЖиФест" посетили топовые пилоты-кольцевики Moscow Classic Gran Prix.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГостей удивляли московские команды трюкового мото-шоу Stunt.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Гостей удивляли московские команды трюкового мото-шоу Stunt.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ национальном конном парке на время фестиваля открылись магазины для автовладельцев.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В национальном конном парке на время фестиваля открылись магазины для автовладельцев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкА на выставке гости выбрали двадцатку самых оригинальных автомобилей.Во время Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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А на выставке гости выбрали двадцатку самых оригинальных автомобилей.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛюбителям активного отдыха организаторы предложили кемпинг, прокат велосипедов и дрифт-тайков.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любителям активного отдыха организаторы предложили кемпинг, прокат велосипедов и дрифт-тайков.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТакже на фестивале можно было полюбоваться творчеством уличных художников и танцоров: посетить брейкданс-шоу и выставку граффити.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Также на фестивале можно было полюбоваться творчеством уличных художников и танцоров: посетить брейкданс-шоу и выставку граффити.
Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017"ЖиФест 2017": дрифт и тюнинг для любителей классики14:1720.08.2017
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В субботу в Московской области прошел фестиваль "ЖиФест"-2017. Тюнинг, дрифт и эмоции посетителей — в фотоленте Ria.ru >>

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