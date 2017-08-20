В Крыму проходит юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Самые яркие кадры со второго дня мероприятия — в фотолента Ria.ru.
Koktebel Jazz Party: живые легенды и настоящий джаз
08:0020.08.2017
(обновлено: 08:25 20.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
Koktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в мероприятии примут участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
В этом году в мероприятии примут участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПервыми на сцену фестиваля пригласили музыкантов джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
Первыми на сцену фестиваля пригласили музыкантов джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля были вручены различные премии. На фото: А. А. Зиновьева и Дмитрий Киселев и во время церемонии вручения премии "Arte-z".
В рамках фестиваля были вручены различные премии. На фото: А. А. Зиновьева и Дмитрий Киселев и во время церемонии вручения премии "Arte-z".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
В середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
В конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево) выступают в программе Messengers from Russia.
На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево) выступают в программе Messengers from Russia.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХедлайнерам шоу стали немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
Хедлайнерам шоу стали немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
В этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСредства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
Выступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНакануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
На фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
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