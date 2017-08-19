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Воины древней Сибири: в Лондон привезли скифскую коллекцию Эрмитажа

12:0019.08.2017
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Золотая аппликация на одежду в виде двух воинов в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
Золотой артефакт в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
Золотые львы в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
Золотой артефакт в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
Золотые наконечники стрел в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
Золотые артефакты в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
Золотые украшения в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
Золотая аппликация на одежду в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank AugsteinВ Лондоне 14 сентября открывается выставка "Скифы: воины древней Сибири", которую Британский музей организует совместно с Государственным Эрмитажем.Золотая аппликация на одежду в виде двух воинов в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
В Лондоне 14 сентября открывается выставка "Скифы: воины древней Сибири", которую Британский музей организует совместно с Государственным Эрмитажем.
© AP Photo / Frank AugsteinВыставка расскажет обо всех основных аспектах жизни скифов — племен, живших на огромной территории, простиравшейся от юга современной России, северной части Черного моря, до Китая.Золотой артефакт в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Выставка расскажет обо всех основных аспектах жизни скифов — племен, живших на огромной территории, простиравшейся от юга современной России, северной части Черного моря, до Китая.
© AP Photo / Frank AugsteinНесмотря на то, что до нас не дошли письменные документы этой культуры, сохранилось достаточно большое число артефактов, по которым можно судить об их образе жизни, особенностях питания, о похоронных ритуалах и даже о татуировках, которыми украшали свои тела скифские мужчины и женщины.Золотые львы в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Несмотря на то, что до нас не дошли письменные документы этой культуры, сохранилось достаточно большое число артефактов, по которым можно судить об их образе жизни, особенностях питания, о похоронных ритуалах и даже о татуировках, которыми украшали свои тела скифские мужчины и женщины.
© AP Photo / Frank AugsteinСреди самых удивительных экспонатов выставки — богато украшенная сумка с сырами, возраст которой превышает две тысячи лет, фрагменты человеческих останков с татуировками, маски для лошадей.Золотой артефакт в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Среди самых удивительных экспонатов выставки — богато украшенная сумка с сырами, возраст которой превышает две тысячи лет, фрагменты человеческих останков с татуировками, маски для лошадей.
© AP Photo / Frank AugsteinНазвание выставки отражает интерес европейской публики к теме легендарной российской Сибири, которая, помимо прочего, является одним из наиболее известных за рубежом образов России.Золотые наконечники стрел в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Название выставки отражает интерес европейской публики к теме легендарной российской Сибири, которая, помимо прочего, является одним из наиболее известных за рубежом образов России.
© AP Photo / Frank AugsteinПомимо экспонатов, предоставленных Эрмитажем, в состав экспозиции войдут уникальные объекты из Национального музея Республики Казахстан, Эшмоловского музея искусства и археологии и Королевского собрания произведений искусства.Золотые артефакты в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Помимо экспонатов, предоставленных Эрмитажем, в состав экспозиции войдут уникальные объекты из Национального музея Республики Казахстан, Эшмоловского музея искусства и археологии и Королевского собрания произведений искусства.
© AP Photo / Frank AugsteinСкифы населяли в I тысячелетии до н.э. северную, степную часть Евразии, включая Сибирь. Считается, что эта культура зародилась на юге Сибири – Саяно-Алтайском нагорье и смежных территориях Монголии и Северного Китая, а оттуда уже распространилась на запад, где о них узнали ассирийцы, греки и персы.Золотые украшения в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Скифы населяли в I тысячелетии до н.э. северную, степную часть Евразии, включая Сибирь. Считается, что эта культура зародилась на юге Сибири – Саяно-Алтайском нагорье и смежных территориях Монголии и Северного Китая, а оттуда уже распространилась на запад, где о них узнали ассирийцы, греки и персы.
© AP Photo / Frank AugsteinСкифы были известны народам древности как искусные конные лучники и не знавшие страха и жалости воины. Кроме того, до нас дошли их богатые ювелирные изделия из золота и серебра, часть из которых можно будет увидеть и на выставке в Лондоне.Золотая аппликация на одежду в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней Сибири
© AP Photo / Frank Augstein
Скифы были известны народам древности как искусные конные лучники и не знавшие страха и жалости воины. Кроме того, до нас дошли их богатые ювелирные изделия из золота и серебра, часть из которых можно будет увидеть и на выставке в Лондоне.
Золотой артефакт в Британском музее в Лондоне во время подготовки к выставке Скифы: воители древней СибириВоины древней Сибири: в Лондон привезли скифскую коллекцию Эрмитажа12:0019.08.2017
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Государственный Эрмитаж предоставил более 850 экспонатов, многие из которых никогда не покидали пределов России, для проведения грандиозной выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее. Подготовка старинных артефактов к экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
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