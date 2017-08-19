Воины древней Сибири: в Лондон привезли скифскую коллекцию Эрмитажа

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Скифы были известны народам древности как искусные конные лучники и не знавшие страха и жалости воины. Кроме того, до нас дошли их богатые ювелирные изделия из золота и серебра, часть из которых можно будет увидеть и на выставке в Лондоне.