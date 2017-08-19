Знамя над Рейхстагом, Че и Несси: самые известные кадры ко Дню фотографии

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Фотография Мэрилин Монро, ставшая классикой, была сделана на съемках фильма "Зуб седьмого года" в полночь 9 сентября 1954 года в центре Нью-Йорка. Актрису окружила толпа журналистов и поклонников, среди которых оказался фотограф Мэтти Зиммерман. Мало кто знает, что этот снимок стоил Монро брака — муж звезды Джо Ди Маджио был свидетелем сцены и устроил актрисе сцену ревности, которая дошла до рукоприкладства. Через три недели Монро подала на развод.