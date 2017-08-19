Любители и профессионалы отмечают Всемирный день фотографии. Дата 19 августа закрепилась за этим международным праздником с 2009 года. Самые известные снимки российских и зарубежных фотографов — в фотоленте Ria.ru.
Знамя над Рейхстагом, Че и Несси: самые известные кадры ко Дню фотографии
08:0019.08.2017
(обновлено: 08:06 19.08.2017)
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© Фото : Евгений ХалдейЛегендарный снимок военного корреспондента Евгения Халдея, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом, облетел весь мир.
© Фото : Евгений Халдей
Легендарный снимок военного корреспондента Евгения Халдея, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом, облетел весь мир.
© AP Photo / U.S. Air ForceАтомный гриб над Нагасаки заснял неизвестный фотограф спустя всего три минуты после того, как американский бомбардировщик сбросил на японский город бомбу, которая убила 74 тысячи человек.
© AP Photo / U.S. Air Force
Атомный гриб над Нагасаки заснял неизвестный фотограф спустя всего три минуты после того, как американский бомбардировщик сбросил на японский город бомбу, которая убила 74 тысячи человек.
© AP PhotoНа этом снимке, не имеющем точной даты, глава СС Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных. Через забор на него смотрит английский солдат Гораций Грисли, который вошел в историю тем, что убегал из лагеря более 200 раз, чтобы встретиться со своей возлюбленной — немецкой девушкой Розой.
© AP Photo
На этом снимке, не имеющем точной даты, глава СС Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных. Через забор на него смотрит английский солдат Гораций Грисли, который вошел в историю тем, что убегал из лагеря более 200 раз, чтобы встретиться со своей возлюбленной — немецкой девушкой Розой.
© AP Photo / U.S. Navy/Victor JorgensenЕще один снимок, ставший символом окончания Второй мировой войны, — "Безоговорочная капитуляция" фотографа журнала Life Альфреда Эйзенштадта. Страстный поцелуй моряка и медсестры посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке запечатлен 14 августа 1945 года, когда американцы отмечали победу над Японией.
© AP Photo / U.S. Navy/Victor Jorgensen
Еще один снимок, ставший символом окончания Второй мировой войны, — "Безоговорочная капитуляция" фотографа журнала Life Альфреда Эйзенштадта. Страстный поцелуй моряка и медсестры посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке запечатлен 14 августа 1945 года, когда американцы отмечали победу над Японией.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСнимок с выступления французской пары фигуристов на чемпионате мира в Токио фотографа МИА "Россия сегодня" Владимира Песни занял второе место в категории "Новость/Действие" на международном фестивале спортивной фотографии Sportfolio Festival.
Снимок с выступления французской пары фигуристов на чемпионате мира в Токио фотографа МИА "Россия сегодня" Владимира Песни занял второе место в категории "Новость/Действие" на международном фестивале спортивной фотографии Sportfolio Festival.
© Фото : Rockefeller CenterЗнаменитое фото строителей Рокфеллер-центра в Нью-Йорке было сделано 29 сентября 1932 года. Рабочие обедают на высоте 250 метров. Автор снимка, ставшего мировым символом индустриализации, до сих пор неизвестен.
Знаменитое фото строителей Рокфеллер-центра в Нью-Йорке было сделано 29 сентября 1932 года. Рабочие обедают на высоте 250 метров. Автор снимка, ставшего мировым символом индустриализации, до сих пор неизвестен.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников запечатлел момент, когда местные жители станицы Луганская спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины.
Фотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников запечатлел момент, когда местные жители станицы Луганская спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины.
© AP Photo / Hector RondonЗнаменитый снимок "Помощь падре" принес фотографу Гектору Рондону Пулитцеровскую премию. На фото священник Луис Падильо держит раненного снайпером солдата на улицах венесуэльского города Пуэрто-Кабельо. В июне 1962 года там вспыхнуло восстание против президента Бетанкура, в ходе которого погибло более 200 человек.
© AP Photo / Hector Rondon
Знаменитый снимок "Помощь падре" принес фотографу Гектору Рондону Пулитцеровскую премию. На фото священник Луис Падильо держит раненного снайпером солдата на улицах венесуэльского города Пуэрто-Кабельо. В июне 1962 года там вспыхнуло восстание против президента Бетанкура, в ходе которого погибло более 200 человек.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭтот кадр корреспондента РИА Новости Владимира Вяткина завоевал золотую медаль на выставке "Интерфото-98". На снимке — Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент, любимое место игр местных мальчишек.
Этот кадр корреспондента РИА Новости Владимира Вяткина завоевал золотую медаль на выставке "Интерфото-98". На снимке — Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент, любимое место игр местных мальчишек.
© AP Photo / Jens MeyerПортрет 12-летней "афганской Моны Лизы" по имени Шарбат Гула в 1985 году появился на обложке журнала National Geographic и стал символом страданий беженцев по всему миру. Спустя 17 лет автор фотографии Стив МакКарри вновь отправился в Афганистан, где разыскал свою героиню и сделал ее повторный снимок.
© AP Photo / Jens Meyer
Портрет 12-летней "афганской Моны Лизы" по имени Шарбат Гула в 1985 году появился на обложке журнала National Geographic и стал символом страданий беженцев по всему миру. Спустя 17 лет автор фотографии Стив МакКарри вновь отправился в Афганистан, где разыскал свою героиню и сделал ее повторный снимок.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСнимок жительницы пострадавшего во время обстрела села Веселое около Донецкого аэропорта принес фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Валерию Мельникову победу на международном конкурсе Bourse du Talent в категории "Портрет".
Снимок жительницы пострадавшего во время обстрела села Веселое около Донецкого аэропорта принес фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Валерию Мельникову победу на международном конкурсе Bourse du Talent в категории "Портрет".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев занял второе место в номинации "Одиночная фотография" на конкурсе "Точка на карте. Малые города" за снимок "Село Ширинье".
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев занял второе место в номинации "Одиночная фотография" на конкурсе "Точка на карте. Малые города" за снимок "Село Ширинье".
© AP Photo / Matty ZimmermanФотография Мэрилин Монро, ставшая классикой, была сделана на съемках фильма "Зуб седьмого года" в полночь 9 сентября 1954 года в центре Нью-Йорка. Актрису окружила толпа журналистов и поклонников, среди которых оказался фотограф Мэтти Зиммерман. Мало кто знает, что этот снимок стоил Монро брака — муж звезды Джо Ди Маджио был свидетелем сцены и устроил актрисе сцену ревности, которая дошла до рукоприкладства. Через три недели Монро подала на развод.
© AP Photo / Matty Zimmerman
Фотография Мэрилин Монро, ставшая классикой, была сделана на съемках фильма "Зуб седьмого года" в полночь 9 сентября 1954 года в центре Нью-Йорка. Актрису окружила толпа журналистов и поклонников, среди которых оказался фотограф Мэтти Зиммерман. Мало кто знает, что этот снимок стоил Монро брака — муж звезды Джо Ди Маджио был свидетелем сцены и устроил актрисе сцену ревности, которая дошла до рукоприкладства. Через три недели Монро подала на развод.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПортрет кубинского революционера команданте Че Гевары, сделанный репортером Альберто Корда на митинге в 1960 году, считается одним из самых растиражированных в истории фотографии.
Портрет кубинского революционера команданте Че Гевары, сделанный репортером Альберто Корда на митинге в 1960 году, считается одним из самых растиражированных в истории фотографии.
© AP PhotoЭто нечеткое изображение считается одним из важнейших аргументов сторонников существования лохнесского чудовища. Фотография датируется апрелем 1934 года. Несмотря на то что в 1994 году было доказано, что снимок лондонского хирурга Роберта Уилсона является фальшивкой, миллионы туристов ежегодно приезжают в Шотландию в надежде увидеть Несси.
© AP Photo
Это нечеткое изображение считается одним из важнейших аргументов сторонников существования лохнесского чудовища. Фотография датируется апрелем 1934 года. Несмотря на то что в 1994 году было доказано, что снимок лондонского хирурга Роберта Уилсона является фальшивкой, миллионы туристов ежегодно приезжают в Шотландию в надежде увидеть Несси.
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