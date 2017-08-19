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Фото

Знамя над Рейхстагом, Че и Несси: самые известные кадры ко Дню фотографии

08:0019.08.2017
(обновлено: 08:06 19.08.2017)
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Знамя победы над Рейхстагом (1945)
Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
Глава нацистских германских СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий военнопленный лагерь в Советском Союзе
Моряк и медсестра целуются на Таймс-сквер, во время празднования окончания Второй мировой войны
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выступают в произвольной программе танцев на льду на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
Обед над небоскребом
Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская
Священник Луис Падильо и солдат, раненый снайпером, во время восстания в Венесуэле. 1962 год
Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент - любимое место игр местных мальчишек
Портрет афганской девушки по имени Шарбат Гула на выставке работ фотографа Стива МакКарри
Жительница пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Екатерина Беляева (65 лет)
Дети играют в хоккей в селе Ширинье Ярославской области
Американская актриса Мэрилин Монро позирует фотографам на Манхеттене
Эрнесто Че Гевара
Лох-несское чудовище
© Фото : Евгений ХалдейЛегендарный снимок военного корреспондента Евгения Халдея, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом, облетел весь мир.Знамя победы над Рейхстагом (1945)
© Фото : Евгений Халдей
Легендарный снимок военного корреспондента Евгения Халдея, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом, облетел весь мир.
© AP Photo / U.S. Air ForceАтомный гриб над Нагасаки заснял неизвестный фотограф спустя всего три минуты после того, как американский бомбардировщик сбросил на японский город бомбу, которая убила 74 тысячи человек.Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
© AP Photo / U.S. Air Force
Атомный гриб над Нагасаки заснял неизвестный фотограф спустя всего три минуты после того, как американский бомбардировщик сбросил на японский город бомбу, которая убила 74 тысячи человек.
© AP PhotoНа этом снимке, не имеющем точной даты, глава СС Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных. Через забор на него смотрит английский солдат Гораций Грисли, который вошел в историю тем, что убегал из лагеря более 200 раз, чтобы встретиться со своей возлюбленной — немецкой девушкой Розой.Глава нацистских германских СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий военнопленный лагерь в Советском Союзе
© AP Photo
На этом снимке, не имеющем точной даты, глава СС Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных. Через забор на него смотрит английский солдат Гораций Грисли, который вошел в историю тем, что убегал из лагеря более 200 раз, чтобы встретиться со своей возлюбленной — немецкой девушкой Розой.
© AP Photo / U.S. Navy/Victor JorgensenЕще один снимок, ставший символом окончания Второй мировой войны, — "Безоговорочная капитуляция" фотографа журнала Life Альфреда Эйзенштадта. Страстный поцелуй моряка и медсестры посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке запечатлен 14 августа 1945 года, когда американцы отмечали победу над Японией.Моряк и медсестра целуются на Таймс-сквер, во время празднования окончания Второй мировой войны
© AP Photo / U.S. Navy/Victor Jorgensen
Еще один снимок, ставший символом окончания Второй мировой войны, — "Безоговорочная капитуляция" фотографа журнала Life Альфреда Эйзенштадта. Страстный поцелуй моряка и медсестры посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке запечатлен 14 августа 1945 года, когда американцы отмечали победу над Японией.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСнимок с выступления французской пары фигуристов на чемпионате мира в Токио фотографа МИА "Россия сегодня" Владимира Песни занял второе место в категории "Новость/Действие" на международном фестивале спортивной фотографии Sportfolio Festival.Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выступают в произвольной программе танцев на льду на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Снимок с выступления французской пары фигуристов на чемпионате мира в Токио фотографа МИА "Россия сегодня" Владимира Песни занял второе место в категории "Новость/Действие" на международном фестивале спортивной фотографии Sportfolio Festival.
© Фото : Rockefeller CenterЗнаменитое фото строителей Рокфеллер-центра в Нью-Йорке было сделано 29 сентября 1932 года. Рабочие обедают на высоте 250 метров. Автор снимка, ставшего мировым символом индустриализации, до сих пор неизвестен.Обед над небоскребом
© Фото : Rockefeller Center
Знаменитое фото строителей Рокфеллер-центра в Нью-Йорке было сделано 29 сентября 1932 года. Рабочие обедают на высоте 250 метров. Автор снимка, ставшего мировым символом индустриализации, до сих пор неизвестен.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников запечатлел момент, когда местные жители станицы Луганская спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины.Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников запечатлел момент, когда местные жители станицы Луганская спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины.
© AP Photo / Hector RondonЗнаменитый снимок "Помощь падре" принес фотографу Гектору Рондону Пулитцеровскую премию. На фото священник Луис Падильо держит раненного снайпером солдата на улицах венесуэльского города Пуэрто-Кабельо. В июне 1962 года там вспыхнуло восстание против президента Бетанкура, в ходе которого погибло более 200 человек.Священник Луис Падильо и солдат, раненый снайпером, во время восстания в Венесуэле. 1962 год
© AP Photo / Hector Rondon
Знаменитый снимок "Помощь падре" принес фотографу Гектору Рондону Пулитцеровскую премию. На фото священник Луис Падильо держит раненного снайпером солдата на улицах венесуэльского города Пуэрто-Кабельо. В июне 1962 года там вспыхнуло восстание против президента Бетанкура, в ходе которого погибло более 200 человек.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭтот кадр корреспондента РИА Новости Владимира Вяткина завоевал золотую медаль на выставке "Интерфото-98". На снимке — Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент, любимое место игр местных мальчишек.Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент - любимое место игр местных мальчишек
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Этот кадр корреспондента РИА Новости Владимира Вяткина завоевал золотую медаль на выставке "Интерфото-98". На снимке — Площадь у могилы святого Георгия в древнем дагестанском городе Дербент, любимое место игр местных мальчишек.
© AP Photo / Jens MeyerПортрет 12-летней "афганской Моны Лизы" по имени Шарбат Гула в 1985 году появился на обложке журнала National Geographic и стал символом страданий беженцев по всему миру. Спустя 17 лет автор фотографии Стив МакКарри вновь отправился в Афганистан, где разыскал свою героиню и сделал ее повторный снимок.Портрет афганской девушки по имени Шарбат Гула на выставке работ фотографа Стива МакКарри
© AP Photo / Jens Meyer
Портрет 12-летней "афганской Моны Лизы" по имени Шарбат Гула в 1985 году появился на обложке журнала National Geographic и стал символом страданий беженцев по всему миру. Спустя 17 лет автор фотографии Стив МакКарри вновь отправился в Афганистан, где разыскал свою героиню и сделал ее повторный снимок.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСнимок жительницы пострадавшего во время обстрела села Веселое около Донецкого аэропорта принес фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Валерию Мельникову победу на международном конкурсе Bourse du Talent в категории "Портрет".Жительница пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Екатерина Беляева (65 лет)
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Снимок жительницы пострадавшего во время обстрела села Веселое около Донецкого аэропорта принес фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Валерию Мельникову победу на международном конкурсе Bourse du Talent в категории "Портрет".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев занял второе место в номинации "Одиночная фотография" на конкурсе "Точка на карте. Малые города" за снимок "Село Ширинье".Дети играют в хоккей в селе Ширинье Ярославской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев занял второе место в номинации "Одиночная фотография" на конкурсе "Точка на карте. Малые города" за снимок "Село Ширинье".
© AP Photo / Matty ZimmermanФотография Мэрилин Монро, ставшая классикой, была сделана на съемках фильма "Зуб седьмого года" в полночь 9 сентября 1954 года в центре Нью-Йорка. Актрису окружила толпа журналистов и поклонников, среди которых оказался фотограф Мэтти Зиммерман. Мало кто знает, что этот снимок стоил Монро брака — муж звезды Джо Ди Маджио был свидетелем сцены и устроил актрисе сцену ревности, которая дошла до рукоприкладства. Через три недели Монро подала на развод.Американская актриса Мэрилин Монро позирует фотографам на Манхеттене
© AP Photo / Matty Zimmerman
Фотография Мэрилин Монро, ставшая классикой, была сделана на съемках фильма "Зуб седьмого года" в полночь 9 сентября 1954 года в центре Нью-Йорка. Актрису окружила толпа журналистов и поклонников, среди которых оказался фотограф Мэтти Зиммерман. Мало кто знает, что этот снимок стоил Монро брака — муж звезды Джо Ди Маджио был свидетелем сцены и устроил актрисе сцену ревности, которая дошла до рукоприкладства. Через три недели Монро подала на развод.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПортрет кубинского революционера команданте Че Гевары, сделанный репортером Альберто Корда на митинге в 1960 году, считается одним из самых растиражированных в истории фотографии.Эрнесто Че Гевара
© РИА Новости
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Портрет кубинского революционера команданте Че Гевары, сделанный репортером Альберто Корда на митинге в 1960 году, считается одним из самых растиражированных в истории фотографии.
© AP PhotoЭто нечеткое изображение считается одним из важнейших аргументов сторонников существования лохнесского чудовища. Фотография датируется апрелем 1934 года. Несмотря на то что в 1994 году было доказано, что снимок лондонского хирурга Роберта Уилсона является фальшивкой, миллионы туристов ежегодно приезжают в Шотландию в надежде увидеть Несси.Лох-несское чудовище
© AP Photo
Это нечеткое изображение считается одним из важнейших аргументов сторонников существования лохнесского чудовища. Фотография датируется апрелем 1934 года. Несмотря на то что в 1994 году было доказано, что снимок лондонского хирурга Роберта Уилсона является фальшивкой, миллионы туристов ежегодно приезжают в Шотландию в надежде увидеть Несси.
Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины по станице ЛуганскаяЗнамя над Рейхстагом, Че и Несси: самые известные кадры ко Дню фотографии08:0019.08.2017
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