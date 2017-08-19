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"Параллельные миры" фотографа Дмитрия Донского

10:0019.08.2017
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Чечня, 96-й год. Встреча с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск
Дуэль. Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979
Роковое препятствие. Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972
Солнцем полна голова…. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Францию. Париж, 1989
Запрещение Коммунистической партии. Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва,1991
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойВыставка фотографа Дмитрия Донского "Я снимал параллельные миры" включает в себя 165 работ и охватывает почти полвека жизни советской и новой России. На фото: "Чечня, 96-й год". Встреча Бориса Ельцина с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск.Чечня, 96-й год. Встреча с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Выставка фотографа Дмитрия Донского "Я снимал параллельные миры" включает в себя 165 работ и охватывает почти полвека жизни советской и новой России. На фото: "Чечня, 96-й год". Встреча Бориса Ельцина с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойВсе снимки, представленные на выставке, можно увидеть в четырех разделах экспозиции: "Борис Ельцин", "Параллельные миры", "Среда обитания" и "Спорт". На фото: "Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979 год.Дуэль. Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Все снимки, представленные на выставке, можно увидеть в четырех разделах экспозиции: "Борис Ельцин", "Параллельные миры", "Среда обитания" и "Спорт". На фото: "Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979 год.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойФотографии Дмитрия Донского проводят визуальные параллели между ключевыми событиями в жизни страны и более камерными историями знаменитых граждан — спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков. На фото: "Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972 год.Роковое препятствие. Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Фотографии Дмитрия Донского проводят визуальные параллели между ключевыми событиями в жизни страны и более камерными историями знаменитых граждан — спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков. На фото: "Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972 год.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойВыставка "Я снимал параллельные миры" открыта в основные часы работы Музея современной истории России до 18 сентября. На фото: "Солнцем полна голова…". Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Париж, 1989 год.Солнцем полна голова…. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Францию. Париж, 1989
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Выставка "Я снимал параллельные миры" открыта в основные часы работы Музея современной истории России до 18 сентября. На фото: "Солнцем полна голова…". Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Париж, 1989 год.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойДмитрий Донской в течение 45 лет работал специальным фотокорреспондентом Агентства печати "Новости" и РИА Новости, предшественников медиагруппы "Россия сегодня". На фото: "Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва, 1991 год.Запрещение Коммунистической партии. Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва,1991
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Дмитрий Донской в течение 45 лет работал специальным фотокорреспондентом Агентства печати "Новости" и РИА Новости, предшественников медиагруппы "Россия сегодня". На фото: "Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва, 1991 год.
Дуэль. Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979"Параллельные миры" фотографа Дмитрия Донского10:0019.08.2017
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В Музее современной истории России открылась персональная выставка одного из легендарных фотографов медиагруппы "Россия сегодня", победителя множества международных и российских профессиональных конкурсов Дмитрия Донского. Снимки, вошедшие в четыре основных раздела экспозиции, — в фотоленте Ria.ru.
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