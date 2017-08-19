"Параллельные миры" фотографа Дмитрия Донского

Все снимки, представленные на выставке, можно увидеть в четырех разделах экспозиции: "Борис Ельцин", "Параллельные миры", "Среда обитания" и "Спорт". На фото: "Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979 год.