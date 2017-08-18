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Подготовка военной техники к форуму "Армия-2017"

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017"
15:1018.08.2017
(обновлено: 15:11 18.08.2017)
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Бронеавтомобиль Рысь на полигоне Кадамовский
Вертолет Ми-35 над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
Техника связи на выставочной площадке на полигоне Кадамовский
Бронеавтомобиль Тайфун-К на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
Самолеты Су-24 над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
122-мм гаубица Д-30А на выставочной площадке на полигоне Кадамовский
На выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
Радиолокационная станция 1Л119 на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский
Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот". На фото: бронеавтомобиль "Рысь".Бронеавтомобиль Рысь на полигоне Кадамовский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот". На фото: бронеавтомобиль "Рысь".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ форуме примут участие более тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тысяч образцов продукции. На фото: вертолет Ми-35.Вертолет Ми-35 над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В форуме примут участие более тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тысяч образцов продукции. На фото: вертолет Ми-35.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкФорум посетят свыше 100 иностранных делегаций, а также военные специалисты, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители бизнеса, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций.Техника связи на выставочной площадке на полигоне Кадамовский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, а также военные специалисты, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители бизнеса, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастникам и гостям "Армии-2017" продемонстрируют возможности более ста современных и перспективных образцов вооружения и военной техники на территории трех кластеров: сухопутного, водного и авиационного. На фото: бронеавтомобиль "Тайфун-К".Бронеавтомобиль Тайфун-К на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Участникам и гостям "Армии-2017" продемонстрируют возможности более ста современных и перспективных образцов вооружения и военной техники на территории трех кластеров: сухопутного, водного и авиационного. На фото: бронеавтомобиль "Тайфун-К".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ статических и динамических показах будут задействованы почти 300 единиц современного вооружения и техники. На фото: самолеты Су-24.Самолеты Су-24 над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В статических и динамических показах будут задействованы почти 300 единиц современного вооружения и техники. На фото: самолеты Су-24.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкДемонстрационная программа пройдет на полигоне в Алабино. Здесь впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях. На фото: 122-мм гаубица Д-30А.122-мм гаубица Д-30А на выставочной площадке на полигоне Кадамовский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Демонстрационная программа пройдет на полигоне в Алабино. Здесь впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях. На фото: 122-мм гаубица Д-30А.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкНа форуме будет представлена и продукция крупнейших российских предприятий, занимающихся производством экипировки и обмундирования военнослужащих и смежной текстильной продукции.На выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
На форуме будет представлена и продукция крупнейших российских предприятий, занимающихся производством экипировки и обмундирования военнослужащих и смежной текстильной продукции.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкНа время форума более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются в Кубинку. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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На время форума более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются в Кубинку. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкФорум посетят выше 300 представителей иностранных оборонных ведомств. На фото: радиолокационная станция 1Л119.Радиолокационная станция 1Л119 на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Форум посетят выше 300 представителей иностранных оборонных ведомств. На фото: радиолокационная станция 1Л119.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ этом году впервые гостями форума станут компании из ЮАР, Чехии и Израиля. Всего же свои научно-технические разработки на "Армии" покажут предприятия из 14 стран. На фото: танк Т-72Б3.Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В этом году впервые гостями форума станут компании из ЮАР, Чехии и Израиля. Всего же свои научно-технические разработки на "Армии" покажут предприятия из 14 стран. На фото: танк Т-72Б3.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкОбщая площадь экспозиции форума составит сотни тысяч квадратных метров. На фото: зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Общая площадь экспозиции форума составит сотни тысяч квадратных метров. На фото: зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкНа форуме вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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На форуме вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.
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Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет в конце августа на базе центра "Патриот", а также на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте. Российская техника, которая будет представлена на форуме, — в фотоленте Ria.ru.

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