Подготовка военной техники к форуму "Армия-2017"

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет в конце августа на базе центра "Патриот", а также на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте. Российская техника, которая будет представлена на форуме, — в фотоленте Ria.ru.