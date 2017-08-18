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Подготовка к музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017
09:0218.08.2017
(обновлено: 09:16 18.08.2017)
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Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле
Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле
Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный, 15-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 18-20 августа. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный, 15-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 18-20 августа. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления пройдут на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступления пройдут на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕжегодно поклонники джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ежегодно поклонники джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня".

На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.Отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня".

На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов на фоне удивительных крымских пейзажей.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов на фоне удивительных крымских пейзажей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена" в Международном детском центре "Артек" в крымском поселке Гурзуф.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена" в Международном детском центре "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть выступление финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть выступление финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева.
На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.Отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева.
На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПатриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
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В крымском поселке Коктебель в 15-й раз пройдет Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. О подготовке к нему —  фотолента Ria.ru.

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