Подготовка к музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня".



На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.