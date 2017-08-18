В крымском поселке Коктебель в 15-й раз пройдет Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. О подготовке к нему — фотолента Ria.ru.
Подготовка к музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
09:0218.08.2017
(обновлено: 09:16 18.08.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный, 15-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 18-20 августа. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
Юбилейный, 15-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 18-20 августа. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления пройдут на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
Выступления пройдут на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕжегодно поклонники джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
Ежегодно поклонники джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня".
На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня".
На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов на фоне удивительных крымских пейзажей.
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов на фоне удивительных крымских пейзажей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена" в Международном детском центре "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена" в Международном детском центре "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть выступление финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть выступление финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева.
На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева.
На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПатриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
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