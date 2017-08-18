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Лучшие фото недели: белый лось, лейка для Меркель и женский реслинг

12:4618.08.2017
(обновлено: 12:47 18.08.2017)
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Свиньи прыгают в воду на свиноферме в Шэньяне, Китай. 14 августа 2017
Призеры соревнований в прыжке в высоту среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
Двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина возле перехода на площадь Революции в Москве
Редкий белый лось в Швеции
Женщины в традиционных нарядах во время South African Traditional Music Awards в Дурбане, ЮАР
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
Дети на детской площадке в школе города Дума, Сирия
Соревнование по поеданию острого перца в Китае
Танк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Молния в Москве
На фестивале светового искусства Ночь света в Гатчине. Парк сновидений на территории парка Гатчинского музея-заповедника
Мужчина лезет на столб, чтобы получить призы, во время празднования Дня независимости Индонезии
Сторонник оппозиции во время беспорядков в Кисуму, Кения
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Участники чемпионата мира по игре на волынке в Глазго
Канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга в Хейльбронне
Выступление пилотажной группы во время празднования Дня независимости в Исламабаде, Пакистан
Митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе
Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
Американская легкоатлетка Иника Макферсон в финале в прыжках в высоту у женщин на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
Участники полумарафона Лужники в Москве
Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время боя с быком на арене Ла-Малагета в Испании
Участники протеста против расизма в Окленде, Калифорния. 12 августа 2017.
Мужчина размахивает мачете во время столкновений между полицией и демонстрантами в трущобах Матаре в Найроби
Участницы женского реслинг-шоу в Лондоне
Активистки PETA с плакатами, призывающими к вегетарианскому образу жизни в Бухаресте, Румыния
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР
Участники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края
© REUTERS / StringerЕжедневные водные тренировки свиней на ферме в Шэньяне, провинция Ляонин, Китай.Свиньи прыгают в воду на свиноферме в Шэньяне, Китай. 14 августа 2017
© REUTERS / Stringer
Ежедневные водные тренировки свиней на ферме в Шэньяне, провинция Ляонин, Китай.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЦеремония награждения призеров соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне: Юлия Левченко (Украина) - серебряная медаль, Мария Ласицкене (АNA) - золотая медаль, Камила Лицьвинко (Польша) - бронзовая медаль.Призеры соревнований в прыжке в высоту среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Церемония награждения призеров соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне: Юлия Левченко (Украина) - серебряная медаль, Мария Ласицкене (АNA) - золотая медаль, Камила Лицьвинко (Польша) - бронзовая медаль.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии в парке "Сокольники".Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии в парке "Сокольники".
© AFP 2017 / Yuri KadobnovДвойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина в центре Москвы.Двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина возле перехода на площадь Революции в Москве
© AFP 2017 / Yuri Kadobnov
Двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина в центре Москвы.
© REUTERS / News Agency/Tommy PedersenРедкий белый лось был замечен в провинции Вэрмланд в центральной Швеции.Редкий белый лось в Швеции
© REUTERS / News Agency/Tommy Pedersen
Редкий белый лось был замечен в провинции Вэрмланд в центральной Швеции.
© AFP 2017 / Rajesh JantilalЖенщины в традиционных нарядах во время вручения музыкальной премии South African Traditional Music Awards в Дурбане, ЮАР.Женщины в традиционных нарядах во время South African Traditional Music Awards в Дурбане, ЮАР
© AFP 2017 / Rajesh Jantilal
Женщины в традиционных нарядах во время вручения музыкальной премии South African Traditional Music Awards в Дурбане, ЮАР.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПоток Персеиды в небе над Краснодарским краем.Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Поток Персеиды в небе над Краснодарским краем.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США.
© REUTERS / Bassam KhabiehДетская площадка в школе города Дума, Сирия.Дети на детской площадке в школе города Дума, Сирия
© REUTERS / Bassam Khabieh
Детская площадка в школе города Дума, Сирия.
© AFP 2017 / STRСоревнование по поеданию перца чили в китайской провинции Хунань.Соревнование по поеданию острого перца в Китае
© AFP 2017 / STR
Соревнование по поеданию перца чили в китайской провинции Хунань.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРоссийский экипаж во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино.Танк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российский экипаж во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино.
© AFP 2017 / Mladen AntonovМолния в небе над центром Москвы.Молния в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Молния в небе над центром Москвы.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЮная посетительница фестиваля "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".На фестивале светового искусства Ночь света в Гатчине. Парк сновидений на территории парка Гатчинского музея-заповедника
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Юная посетительница фестиваля "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".
© AP Photo / Firdia LisnawatiЯрмарка в честь Дня независимости Бали, Индонезия.Мужчина лезет на столб, чтобы получить призы, во время празднования Дня независимости Индонезии
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Ярмарка в честь Дня независимости Бали, Индонезия.
© REUTERS / Baz RatnerСторонник оппозиции во время беспорядков в Кисуму, Кения.Сторонник оппозиции во время беспорядков в Кисуму, Кения
© REUTERS / Baz Ratner
Сторонник оппозиции во время беспорядков в Кисуму, Кения.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© AFP 2017 / Andy BuchananУчастники чемпионата мира по игре на волынке в Глазго, Шотландия.Участники чемпионата мира по игре на волынке в Глазго
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Участники чемпионата мира по игре на волынке в Глазго, Шотландия.
© AFP 2017 / Thomas KienzleКанцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга партии ХДС в Хейльбронне.Канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга в Хейльбронне
© AFP 2017 / Thomas Kienzle
Канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга партии ХДС в Хейльбронне.
© AFP 2017 / Aamir QureshiВыступление пилотажной группы во время празднования Дня независимости Пакистана в Исламабаде.Выступление пилотажной группы во время празднования Дня независимости в Исламабаде, Пакистан
© AFP 2017 / Aamir Qureshi
Выступление пилотажной группы во время празднования Дня независимости Пакистана в Исламабаде.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtМитинг полиции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе.Митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Митинг полиции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве.Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве.
© REUTERS / Kai PfaffenbachАмериканка Иника Макферсон выступает в финале соревнований по прыжкам в высоту у женщин на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.Американская легкоатлетка Иника Макферсон в финале в прыжках в высоту у женщин на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Американка Иника Макферсон выступает в финале соревнований по прыжкам в высоту у женщин на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© РИА Новости / Алексей КуденкоУчастники полумарафона "Лужники" в Москве.Участники полумарафона Лужники в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Участники полумарафона "Лужники" в Москве.
© REUTERS / Jon NazcaПеруанский тореадор Андрес Рока Рей во время боя с быком на арене Ла-Малагета в Испании.Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время боя с быком на арене Ла-Малагета в Испании
© REUTERS / Jon Nazca
Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время боя с быком на арене Ла-Малагета в Испании.
© AP Photo / Noah BergerУчастники акции протеста против расизма в Окленде, Калифорния, США.Участники протеста против расизма в Окленде, Калифорния. 12 августа 2017.
© AP Photo / Noah Berger
Участники акции протеста против расизма в Окленде, Калифорния, США.
© AP Photo / Ben CurtisМужчина размахивает мачете во время столкновений между полицией и протестующими в трущобах Матаре, Найроби, Кения.Мужчина размахивает мачете во время столкновений между полицией и демонстрантами в трущобах Матаре в Найроби
© AP Photo / Ben Curtis
Мужчина размахивает мачете во время столкновений между полицией и протестующими в трущобах Матаре, Найроби, Кения.
© REUTERS / Neil HallУчастницы женского реслинг-шоу в Лондоне.Участницы женского реслинг-шоу в Лондоне
© REUTERS / Neil Hall
Участницы женского реслинг-шоу в Лондоне.
© AP Photo / Andreea AlexandruАктивистки международной организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) с плакатами, призывающими к вегетарианскому образу жизни в Бухаресте, Румыния.Активистки PETA с плакатами, призывающими к вегетарианскому образу жизни в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Andreea Alexandru
Активистки международной организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) с плакатами, призывающими к вегетарианскому образу жизни в Бухаресте, Румыния.
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР
© REUTERS / KCNA
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУчастники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.Участники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Участники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.
Сторонник оппозиции во время беспорядков в Кисуму, КенияЛучшие фото недели: белый лось, лейка для Меркель и женский реслинг12:4618.08.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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