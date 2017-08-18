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Лучшие фото недели: белый лось, лейка для Меркель и женский реслинг
12:4618.08.2017
(обновлено: 12:47 18.08.2017)
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© REUTERS / StringerЕжедневные водные тренировки свиней на ферме в Шэньяне, провинция Ляонин, Китай.
Ежедневные водные тренировки свиней на ферме в Шэньяне, провинция Ляонин, Китай.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЦеремония награждения призеров соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне: Юлия Левченко (Украина) - серебряная медаль, Мария Ласицкене (АNA) - золотая медаль, Камила Лицьвинко (Польша) - бронзовая медаль.
Церемония награждения призеров соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне: Юлия Левченко (Украина) - серебряная медаль, Мария Ласицкене (АNA) - золотая медаль, Камила Лицьвинко (Польша) - бронзовая медаль.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии в парке "Сокольники".
Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии в парке "Сокольники".
© REUTERS / News Agency/Tommy PedersenРедкий белый лось был замечен в провинции Вэрмланд в центральной Швеции.
Редкий белый лось был замечен в провинции Вэрмланд в центральной Швеции.
© AFP 2017 / Rajesh JantilalЖенщины в традиционных нарядах во время вручения музыкальной премии South African Traditional Music Awards в Дурбане, ЮАР.
Женщины в традиционных нарядах во время вручения музыкальной премии South African Traditional Music Awards в Дурбане, ЮАР.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США.
Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРоссийский экипаж во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино.
Российский экипаж во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЮная посетительница фестиваля "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".
Юная посетительница фестиваля "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".
© AP Photo / Firdia LisnawatiЯрмарка в честь Дня независимости Бали, Индонезия.
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Ярмарка в честь Дня независимости Бали, Индонезия.
© AFP 2017 / Thomas KienzleКанцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга партии ХДС в Хейльбронне.
Канцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга партии ХДС в Хейльбронне.
© AFP 2017 / Aamir QureshiВыступление пилотажной группы во время празднования Дня независимости Пакистана в Исламабаде.
Выступление пилотажной группы во время празднования Дня независимости Пакистана в Исламабаде.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtМитинг полиции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе.
Митинг полиции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве.
Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве.
© REUTERS / Kai PfaffenbachАмериканка Иника Макферсон выступает в финале соревнований по прыжкам в высоту у женщин на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Американка Иника Макферсон выступает в финале соревнований по прыжкам в высоту у женщин на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© REUTERS / Jon NazcaПеруанский тореадор Андрес Рока Рей во время боя с быком на арене Ла-Малагета в Испании.
Перуанский тореадор Андрес Рока Рей во время боя с быком на арене Ла-Малагета в Испании.
© AP Photo / Noah BergerУчастники акции протеста против расизма в Окленде, Калифорния, США.
© AP Photo / Noah Berger
Участники акции протеста против расизма в Окленде, Калифорния, США.
© AP Photo / Ben CurtisМужчина размахивает мачете во время столкновений между полицией и протестующими в трущобах Матаре, Найроби, Кения.
© AP Photo / Ben Curtis
Мужчина размахивает мачете во время столкновений между полицией и протестующими в трущобах Матаре, Найроби, Кения.
© AP Photo / Andreea AlexandruАктивистки международной организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) с плакатами, призывающими к вегетарианскому образу жизни в Бухаресте, Румыния.
© AP Photo / Andreea Alexandru
Активистки международной организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) с плакатами, призывающими к вегетарианскому образу жизни в Бухаресте, Румыния.
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУчастники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.
Участники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.
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