Американское издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актрис прошедшего года. Исполнительница главной женской роли в мюзикле "Ла-ла Ленд" и другие дивы современного Голливуда — в фотоленте Ria.ru.
Самые высокооплачиваемые актрисы года
13:2317.08.2017
(обновлено: 13:29 17.08.2017)
047100
© AFP 2017 / Angela WeissОбладательница всех основных наград мирового кинематографа за роль Мии в мюзикле "Ла-Ла Ленд", актриса Эмма Стоун возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года, заработав 26 миллионов долларов.
Обладательница всех основных наград мирового кинематографа за роль Мии в мюзикле "Ла-Ла Ленд", актриса Эмма Стоун возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года, заработав 26 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniНа втором месте рейтинга актриса Дженнифер Энистон. Звезда телесериала "Друзья" лишь немного уступила обладательнице первого места, заработав 25,5 миллиона долларов. Основной доход актрисе сейчас приносят рекламные контракты.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
На втором месте рейтинга актриса Дженнифер Энистон. Звезда телесериала "Друзья" лишь немного уступила обладательнице первого места, заработав 25,5 миллиона долларов. Основной доход актрисе сейчас приносят рекламные контракты.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerЗамыкает тройку лидеров звезда трилогии "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс. Обладательница "Оскара" прошлого года за роль в фильме "Джой" заработала 24 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Замыкает тройку лидеров звезда трилогии "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс. Обладательница "Оскара" прошлого года за роль в фильме "Джой" заработала 24 миллиона долларов.
© AFP 2017 / Valerie MaconНа четвертой строчке рейтинга Forbes комедийная актриса, продюсер и сценарист Мелисса МакКарти. Работа в таких лентах, как "Охотники за привидениями" и "Большой Босс", а также ее собственный дизайнерский бизнес обеспечили Мелиссе доход в 18 миллионов долларов.
На четвертой строчке рейтинга Forbes комедийная актриса, продюсер и сценарист Мелисса МакКарти. Работа в таких лентах, как "Охотники за привидениями" и "Большой Босс", а также ее собственный дизайнерский бизнес обеспечили Мелиссе доход в 18 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Paul A. HebertНа пятой позиции звездной десятки оказалась актриса Мила Кунис, заработавшая за прошлый год 15,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Paul A. Hebert
На пятой позиции звездной десятки оказалась актриса Мила Кунис, заработавшая за прошлый год 15,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesБританская актриса Эмма Уотсон заняла шестую позицию рейтинга благодаря главной роли в самом кассовом фильме года "Красавица и Чудовище". Ее доход составил 14 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Британская актриса Эмма Уотсон заняла шестую позицию рейтинга благодаря главной роли в самом кассовом фильме года "Красавица и Чудовище". Ее доход составил 14 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaВместе в "Гермионой" на одной строчке списка оказалась актриса и продюсер Шарлиз Терон. "Взрывная блондинка" как и Уотсон заработала за прошедший год 14 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Вместе в "Гермионой" на одной строчке списка оказалась актриса и продюсер Шарлиз Терон. "Взрывная блондинка" как и Уотсон заработала за прошедший год 14 миллионов долларов.
© AFP 2017 / Angela WeissЗаработав 12 миллионов долларов, обладательница "Оскара" за фильм "Жасмин" Кейт Бланшетт обеспечила себе восьмую позицию списка самых высокооплачиваемых актрис года.
Заработав 12 миллионов долларов, обладательница "Оскара" за фильм "Жасмин" Кейт Бланшетт обеспечила себе восьмую позицию списка самых высокооплачиваемых актрис года.
© AFP 2017 / Frederic J. BrownВосьмое место рейтинга досталось и Джулии Робертс. Доход легендарной "красотки" за год также составил 12 миллионов долларов.
Восьмое место рейтинга досталось и Джулии Робертс. Доход легендарной "красотки" за год также составил 12 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniЗамыкает список Forbes американская актриса Эми Адамс. Роли в фильмах "Прибытие" и "Под покровом ночи" обеспечили ей доход в 11,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Замыкает список Forbes американская актриса Эми Адамс. Роли в фильмах "Прибытие" и "Под покровом ночи" обеспечили ей доход в 11,5 миллиона долларов.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+