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Самые высокооплачиваемые актрисы года

13:2317.08.2017
(обновлено: 13:29 17.08.2017)
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Американская актриса Эмма Стоун
Американская актриса Дженнифер Энистон
Американская актриса Дженнифер Лоуренс
Американская актриса Мелисса МакКарти
Американская актриса Мила Кунис
Британская актриса Эмма Уотсон
Американская актриса Шарлиз Терон
Австралийская актриса Кейт Бланшетт
Американская актриса Джулия Робертс
Американская актриса Эми Адамс
© AFP 2017 / Angela WeissОбладательница всех основных наград мирового кинематографа за роль Мии в мюзикле "Ла-Ла Ленд", актриса Эмма Стоун возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года, заработав 26 миллионов долларов.Американская актриса Эмма Стоун
© AFP 2017 / Angela Weiss
Обладательница всех основных наград мирового кинематографа за роль Мии в мюзикле "Ла-Ла Ленд", актриса Эмма Стоун возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года, заработав 26 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniНа втором месте рейтинга актриса Дженнифер Энистон. Звезда телесериала "Друзья" лишь немного уступила обладательнице первого места, заработав 25,5 миллиона долларов. Основной доход актрисе сейчас приносят рекламные контракты.Американская актриса Дженнифер Энистон
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
На втором месте рейтинга актриса Дженнифер Энистон. Звезда телесериала "Друзья" лишь немного уступила обладательнице первого места, заработав 25,5 миллиона долларов. Основной доход актрисе сейчас приносят рекламные контракты.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerЗамыкает тройку лидеров звезда трилогии "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс. Обладательница "Оскара" прошлого года за роль в фильме "Джой" заработала 24 миллиона долларов.Американская актриса Дженнифер Лоуренс
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Замыкает тройку лидеров звезда трилогии "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс. Обладательница "Оскара" прошлого года за роль в фильме "Джой" заработала 24 миллиона долларов.
© AFP 2017 / Valerie MaconНа четвертой строчке рейтинга Forbes комедийная актриса, продюсер и сценарист Мелисса МакКарти. Работа в таких лентах, как "Охотники за привидениями" и "Большой Босс", а также ее собственный дизайнерский бизнес обеспечили Мелиссе доход в 18 миллионов долларов.Американская актриса Мелисса МакКарти
© AFP 2017 / Valerie Macon
На четвертой строчке рейтинга Forbes комедийная актриса, продюсер и сценарист Мелисса МакКарти. Работа в таких лентах, как "Охотники за привидениями" и "Большой Босс", а также ее собственный дизайнерский бизнес обеспечили Мелиссе доход в 18 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Paul A. HebertНа пятой позиции звездной десятки оказалась актриса Мила Кунис, заработавшая за прошлый год 15,5 миллиона долларов.Американская актриса Мила Кунис
© AP Photo / Invision/ Paul A. Hebert
На пятой позиции звездной десятки оказалась актриса Мила Кунис, заработавшая за прошлый год 15,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesБританская актриса Эмма Уотсон заняла шестую позицию рейтинга благодаря главной роли в самом кассовом фильме года "Красавица и Чудовище". Ее доход составил 14 миллионов долларов.Британская актриса Эмма Уотсон
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Британская актриса Эмма Уотсон заняла шестую позицию рейтинга благодаря главной роли в самом кассовом фильме года "Красавица и Чудовище". Ее доход составил 14 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaВместе в "Гермионой" на одной строчке списка оказалась актриса и продюсер Шарлиз Терон. "Взрывная блондинка" как и Уотсон заработала за прошедший год 14 миллионов долларов.Американская актриса Шарлиз Терон
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Вместе в "Гермионой" на одной строчке списка оказалась актриса и продюсер Шарлиз Терон. "Взрывная блондинка" как и Уотсон заработала за прошедший год 14 миллионов долларов.
© AFP 2017 / Angela WeissЗаработав 12 миллионов долларов, обладательница "Оскара" за фильм "Жасмин" Кейт Бланшетт обеспечила себе восьмую позицию списка самых высокооплачиваемых актрис года.Австралийская актриса Кейт Бланшетт
© AFP 2017 / Angela Weiss
Заработав 12 миллионов долларов, обладательница "Оскара" за фильм "Жасмин" Кейт Бланшетт обеспечила себе восьмую позицию списка самых высокооплачиваемых актрис года.
© AFP 2017 / Frederic J. BrownВосьмое место рейтинга досталось и Джулии Робертс. Доход легендарной "красотки" за год также составил 12 миллионов долларов.Американская актриса Джулия Робертс
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Восьмое место рейтинга досталось и Джулии Робертс. Доход легендарной "красотки" за год также составил 12 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniЗамыкает список Forbes американская актриса Эми Адамс. Роли в фильмах "Прибытие" и "Под покровом ночи" обеспечили ей доход в 11,5 миллиона долларов.Американская актриса Эми Адамс
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Замыкает список Forbes американская актриса Эми Адамс. Роли в фильмах "Прибытие" и "Под покровом ночи" обеспечили ей доход в 11,5 миллиона долларов.
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Американское издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актрис прошедшего года. Исполнительница главной женской роли в мюзикле "Ла-ла Ленд" и другие дивы современного Голливуда — в фотоленте Ria.ru.

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