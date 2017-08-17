Самые высокооплачиваемые актрисы года

На четвертой строчке рейтинга Forbes комедийная актриса, продюсер и сценарист Мелисса МакКарти. Работа в таких лентах, как "Охотники за привидениями" и "Большой Босс", а также ее собственный дизайнерский бизнес обеспечили Мелиссе доход в 18 миллионов долларов.