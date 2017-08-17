Крупнейший фотоконкурс в мире EyeEm Photography Awards выбрал сто лучших снимков 2017 года. Всего жюри просмотрело более 590 тысяч работ от 88 тысяч фотографов со всего мира. Победителей выбирали в пяти категориях: "Портретист", "Уличный фотограф", "Архитектура", "Фотожурналист" и "Природа". Кадры, вышедшие в финал конкурса, — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие снимки года по версии EyeEm Photography Awards
11:5517.08.2017
(обновлено: 11:57 17.08.2017)
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© Фото : Zane Jēkabsone / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Zane Jēkabsone. Категория "Природа". Снимок сделан на побережье Исландии у заброшенного самолета ВМС США Douglas DC-3.
Работа фотографа Zane Jēkabsone. Категория "Природа". Снимок сделан на побережье Исландии у заброшенного самолета ВМС США Douglas DC-3.
© Фото : Patrick Lee Yong Choon / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Patrick Lee Yong Choon. Категория "Природа".
Работа фотографа Patrick Lee Yong Choon. Категория "Природа".
© Фото : Simon Gruenenwald / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Simon Gruenenwald. Категория "Природа".
Работа фотографа Simon Gruenenwald. Категория "Природа".
© Bernardo Guerreiro / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Bernardo Guerreiro. Категория "Фотожурналист".
Работа фотографа Bernardo Guerreiro. Категория "Фотожурналист".
© Фото : Daren Mauree / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Daren Mauree. Категория "Фотожурналист".
Работа фотографа Daren Mauree. Категория "Фотожурналист".
© Jonathan Kalifat / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Jonathan Kalifat. Категория "Фотожурналист".
Работа фотографа Jonathan Kalifat. Категория "Фотожурналист".
© Claudia Solano / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Claudia Solano. Категория "Архитектура". На снимке - комплекс Город искусств и наук в Валенсии.
Работа фотографа Claudia Solano. Категория "Архитектура". На снимке - комплекс Город искусств и наук в Валенсии.
© Фото : Scott Firestone / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Scott Firestone. Категория "Архитектура". На снимке - дорожная развязка в Чикаго.
Работа фотографа Scott Firestone. Категория "Архитектура". На снимке - дорожная развязка в Чикаго.
© Фото : Rosley Majid / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Rosley Majid. Категория "Архитектура".
Работа фотографа Rosley Majid. Категория "Архитектура".
© Uta Lauterbach / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Uta Lauterbach. Категория "Портретист".
Работа фотографа Uta Lauterbach. Категория "Портретист".
© Gilberto Gennero / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Gilberto Gennero. Категория "Портретист".
Работа фотографа Gilberto Gennero. Категория "Портретист".
© Фото : Patrick Wendt / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Patrick Wendt. Категория "Портретист".
Работа фотографа Patrick Wendt. Категория "Портретист".
© Фото : Angkul Sungthong / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Angkul Sungthong. Категория "Уличный фотограф".
Работа фотографа Angkul Sungthong. Категория "Уличный фотограф".
© Фото : Kanrapee Chokpaiboon / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Kanrapee Chokpaiboon. Категория "Уличный фотограф".
Работа фотографа Kanrapee Chokpaiboon. Категория "Уличный фотограф".
© Фото : Mubariz Khan / 2017 EyeEm Photography AwardsРабота фотографа Mubariz Khan. Категория "Уличный фотограф".
Работа фотографа Mubariz Khan. Категория "Уличный фотограф".
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