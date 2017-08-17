Лучшие снимки года по версии EyeEm Photography Awards

Крупнейший фотоконкурс в мире EyeEm Photography Awards выбрал сто лучших снимков 2017 года. Всего жюри просмотрело более 590 тысяч работ от 88 тысяч фотографов со всего мира. Победителей выбирали в пяти категориях: "Портретист", "Уличный фотограф", "Архитектура", "Фотожурналист" и "Природа". Кадры, вышедшие в финал конкурса, — в фотоленте Ria.ru.