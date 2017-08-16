В среду, 16 августа, стало известно, что на 62-м году жизни после продолжительной болезни скончалась российская актриса театра и кино, режиссер и продюсер Вера Глаголева. Народная артистка, так и не получившая актерского образования, — в фотоленте Ria.ru.
Человек редкого обаяния и красоты. Не стало Веры Глаголевой
18:0916.08.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
В юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкАктерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПараллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВсего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБрак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНесмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.
В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.
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