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Человек редкого обаяния и красоты. Не стало Веры Глаголевой

Сюжет:
Скончалась Вера Глаголева
18:0916.08.2017
09860
Актриса, режиссер Вера Глаголева
Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщины
Актриса Вера Глаголева с дочерьми и мужем Родионом Нахапетовым
На съемках фильма Зонтик для новобрачных
Актриса Вера Глаголева
Актрисы Анна Астраханцева (слева) и Анна Леванова (справа) общаются с режиссером Верой Глаголевой во время встречи съемочной группы фильма Две женщины с журналистами
31 октября 2011. Президент России Дмитрий Медведев вручает звание Народный артист Российской Федерации актрисе Вере Глаголевой
Актриса Вера Глаголева (в центре) с дочерьми Марией (слева) и Анастасией (справа) на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе Красного Октября
Режиссер Вера Глаголева, получившая приз зрительских симпатий за фильм Одна война, на VII российском кинофоруме Амурская осень.
Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.Актриса, режиссер Вера Глаголева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщины
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкАктерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.Актриса Вера Глаголева с дочерьми и мужем Родионом Нахапетовым
© РИА Новости / Валерий Плотников
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Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".На съемках фильма Зонтик для новобрачных
© РИА Новости / Галина Кмит
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Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПараллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".Актриса Вера Глаголева
© РИА Новости / Галина Кмит
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Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".Актрисы Анна Астраханцева (слева) и Анна Леванова (справа) общаются с режиссером Верой Глаголевой во время встречи съемочной группы фильма Две женщины с журналистами
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВсего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".31 октября 2011. Президент России Дмитрий Медведев вручает звание Народный артист Российской Федерации актрисе Вере Глаголевой
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБрак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".Актриса Вера Глаголева (в центре) с дочерьми Марией (слева) и Анастасией (справа) на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе Красного Октября
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНесмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.Режиссер Вера Глаголева, получившая приз зрительских симпатий за фильм Одна война, на VII российском кинофоруме Амурская осень.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.
Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщиныЧеловек редкого обаяния и красоты. Не стало Веры Глаголевой18:0916.08.2017
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В среду, 16 августа, стало известно, что на 62-м году жизни после продолжительной болезни скончалась российская актриса театра и кино, режиссер и продюсер Вера Глаголева. Народная артистка, так и не получившая актерского образования, — в фотоленте Ria.ru.

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