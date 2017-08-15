Ким Чен Ын против Гуама

© REUTERS / KCNAСогласно официальным заявлениям властей КНДР, в случае продолжения давления Вашингтона Пхеньян рассмотрит план удара ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" по району острова Гуам, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.
Согласно официальным заявлениям властей КНДР, в случае продолжения давления Вашингтона Пхеньян рассмотрит план удара ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" по району острова Гуам, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.
© REUTERS / Erik De CastroСтоль радикальное заявление Пхеньяна стало ответом на высказывания Дональда Трампа, заверившего, что США "готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер" для того, чтобы нивелировать северокорейскую ядерную угрозу. На фото: американские военные самолеты на авиабазе Андерсен на острове Гуам.
Столь радикальное заявление Пхеньяна стало ответом на высказывания Дональда Трампа, заверившего, что США "готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер" для того, чтобы нивелировать северокорейскую ядерную угрозу. На фото: американские военные самолеты на авиабазе Андерсен на острове Гуам.
© AFP 2017 / Ed Jones Подлили масла в огонь и госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявившие в совместной статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, что Вашингтон выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта с Пхеньяном, но готов и к "силовым вариантам" решения кризиса.
Подлили масла в огонь и госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявившие в совместной статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, что Вашингтон выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта с Пхеньяном, но готов и к "силовым вариантам" решения кризиса.
© REUTERS / Erik De CastroСША ожидают от КНДР немедленного прекращения провокационных действий, в частности ракетных испытаний.
США ожидают от КНДР немедленного прекращения провокационных действий, в частности ракетных испытаний.
© AP Photo / KRT via AP VideoМежду тем, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар по объектам США в любой момент.
© AP Photo / KRT via AP Video
Между тем, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар по объектам США в любой момент.
© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handout/FileВо время инспекторской поездки в стратегические войска Ким Чен Ын заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон. На фото: военно-морская база США Апра-Харбор на острове Гуам.
Во время инспекторской поездки в стратегические войска Ким Чен Ын заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон. На фото: военно-морская база США Апра-Харбор на острове Гуам.
© REUTERS / Mark Schiefelbein/PoolЕсли же США не последуют этому совету, то, по словам лидера КНДР, "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".
Если же США не последуют этому совету, то, по словам лидера КНДР, "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".
© AP Photo / Haven Daley, FileОтвечая на угрозы Пхеньяна, президент США заявил, что если лидер КНДР "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
© AP Photo / Haven Daley, File
Отвечая на угрозы Пхеньяна, президент США заявил, что если лидер КНДР "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
© REUTERS / Erik De CastroМежду тем, северокорейский лидер порекомендовал США все же не провоцировать Пхеньян. "Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое", - отметил Ким Чен Ын.
Между тем, северокорейский лидер порекомендовал США все же не провоцировать Пхеньян. "Для снижения напряженности и "для предотвращения военного столкновения США … должны прекратить провокацию и оставить нас в покое", - отметил Ким Чен Ын.
© AP Photo / Lee Jin-manНастаивает на деэскалации напряженности на Корейском полуострове и Евросоюз, который призвал КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность.
© AP Photo / Lee Jin-man
Настаивает на деэскалации напряженности на Корейском полуострове и Евросоюз, который призвал КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность.
© AP Photo / Tassanee VejpongsaПо результатам заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР было принято соглашение о том, что ЕС и страны-члены усилят дипломатическую работу с представителями Южной Кореи, США, Китая, России, Японии и КНДР. На фото: акция "Люди за мир" в Хагатне.
© AP Photo / Tassanee Vejpongsa
По результатам заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР было принято соглашение о том, что ЕС и страны-члены усилят дипломатическую работу с представителями Южной Кореи, США, Китая, России, Японии и КНДР. На фото: акция "Люди за мир" в Хагатне.
© AP Photo / Tassanee VejpongsaПредостерег стороны от возможных силовых действий в отношении КНДР и российский МИД. "Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдет так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© AP Photo / Tassanee Vejpongsa
Предостерег стороны от возможных силовых действий в отношении КНДР и российский МИД. "Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдет так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На минувшей неделе США и КНДР обменялись рядом резких заявлений. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", а в Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские военные базы.
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