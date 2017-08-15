Ким Чен Ын против Гуама

Если же США не последуют этому совету, то, по словам лидера КНДР, "наступит выдающийся исторический момент, когда артиллеристы ракет "Хвасон" схватят их за горло". Самим артиллеристам Ким Чен Ын порекомендовал "всегда быть готовыми к пуску, чтобы в любой момент ринуться в бой по приказу партии".