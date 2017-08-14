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Мастера креатива на фестивале Red Bull Flugtag

12:0814.08.2017
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Участники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве
Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
Участники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве
Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
Организатор фестиваля Red Bull Flugtag 2017 буксирует самодельную пожарную машину на Гребном канале в Москве
Участники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве
Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
Зрители фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 на Гребном канале в Москве
Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПятый фестиваль самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag прошел 13 августа на Гребном канале в Крылатском.Участники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пятый фестиваль самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag прошел 13 августа на Гребном канале в Крылатском.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники турнира конструируют летательные аппараты своими руками, чтобы с шестиметровой рампы "полететь" на них в воду.Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники турнира конструируют летательные аппараты своими руками, чтобы с шестиметровой рампы "полететь" на них в воду.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве.Участники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкС двух часов дня и до половины седьмого вечера практически каждые пять минут новая команда смельчаков пыталась побороть законы гравитации.Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С двух часов дня и до половины седьмого вечера практически каждые пять минут новая команда смельчаков пыталась побороть законы гравитации.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего в шоу этого года приняли участие 40 самодельных летательных аппаратов.Организатор фестиваля Red Bull Flugtag 2017 буксирует самодельную пожарную машину на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Всего в шоу этого года приняли участие 40 самодельных летательных аппаратов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавное требование, которое предъявляют организаторы к "летающим" конструкциям - они должны приводиться в движение лишь силой пилота, то есть не могут содержать мотор.Участники фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгают с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Главное требование, которое предъявляют организаторы к "летающим" конструкциям - они должны приводиться в движение лишь силой пилота, то есть не могут содержать мотор.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастников фестиваля судьи оценивали по дальности полета, креативности самой конструкций и оригинальности выступления команды.Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участников фестиваля судьи оценивали по дальности полета, креативности самой конструкций и оригинальности выступления команды.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗрители фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2017 на Гребном канале в Москве.Зрители фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зрители фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2017 на Гребном канале в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году помимо награждения трех команд с наибольшим количеством набранных за выступления баллов, была добавлена еще одна номинация - "Самый модный полет лета".Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году помимо награждения трех команд с наибольшим количеством набранных за выступления баллов, была добавлена еще одна номинация - "Самый модный полет лета".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВпервые подобное мероприятие было проведено в 1971 году в Англии, а первый российский чемпионат прошел в 2009 году.Участник фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2017 прыгает с трамплина на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Впервые подобное мероприятие было проведено в 1971 году в Англии, а первый российский чемпионат прошел в 2009 году.
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В минувшие выходные в Москве прошел чемпионат самодельных летательных аппаратов. Бесстрашные участники Red Bull Flugtag — в фотоленте Ria.ru.

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