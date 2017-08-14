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Царь, Режиссер, Матильда и Няша: белые львята в сафари-парке "Тайган"

15:1514.08.2017
(обновлено: 15:46 14.08.2017)
04390
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
Один из четыре белых львят, родившихся в крымском сафари-парке Тайган
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
Белые львята, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит одного из четырех белых львят, родившихся в крымском сафари-парке Тайган
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЧетыре львенка с белоснежной шерстью и голубыми глазами появились на свет в Международный день Льва - 10 августа.Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Четыре львенка с белоснежной шерстью и голубыми глазами появились на свет в Международный день Льва - 10 августа.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкИх родителей - девятилетних белых львов Ричарда и Афину - привезли в Белогорск из ЮАР в 2008 году.Один из четыре белых львят, родившихся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Их родителей - девятилетних белых львов Ричарда и Афину - привезли в Белогорск из ЮАР в 2008 году.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкКотята родились слепыми, они откроют глаза примерно на 11 день после рождения.Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Котята родились слепыми, они откроют глаза примерно на 11 день после рождения.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкХодить юные львята начнут не раньше конца августа.Белые львята, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Ходить юные львята начнут не раньше конца августа.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВсе малыши родились здоровыми и крепкими, пока их кормит мама.Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Все малыши родились здоровыми и крепкими, пока их кормит мама.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНесмотря на столь юный возраст, львята уже получили имена, которые им выбрал директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Несмотря на столь юный возраст, львята уже получили имена, которые им выбрал директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкКлички были даны в честь ленты режиссера Алексея Учителя, вызвавшей широкий общественный резонанс. Двух мальчиков назвали Царь и Режиссер, а девочек - Матильда и Няша.Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Клички были даны в честь ленты режиссера Алексея Учителя, вызвавшей широкий общественный резонанс. Двух мальчиков назвали Царь и Режиссер, а девочек - Матильда и Няша.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБелые львы чрезвычайно редко встречаются в дикой природе — из-за необычного окраса им сложнее охотиться и уживаться с сородичами.Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит одного из четырех белых львят, родившихся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Белые львы чрезвычайно редко встречаются в дикой природе — из-за необычного окраса им сложнее охотиться и уживаться с сородичами.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПричина рождения особей с таким окрасом - генетическое заболевание лейкизм, вызывающее частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Причина рождения особей с таким окрасом - генетическое заболевание лейкизм, вызывающее частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВ зоопарках и заповедниках по всему миру содержится около 300 особей этого вида животных, более 20 из них живут в крымском парке "Тайган".Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В зоопарках и заповедниках по всему миру содержится около 300 особей этого вида животных, более 20 из них живут в крымском парке "Тайган".
Четыре белых львенка, родившиеся в крымском сафари-парке ТайганЦарь, Режиссер, Матильда и Няша: белые львята в сафари-парке "Тайган"15:1514.08.2017
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В крымском сафари-парке "Тайган" появились на свет четыре львенка редкого, белого окраса. Новые воспитанники парка львов — в фотоленте Ria.ru.

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