На финишной прямой: в Москве завершаются работы по благоустройству улиц

В рамках программы "Моя улица" пройдет благоустройство Ильинского сквера. После окончания работ здесь появится лектории и музей под открытым небом, а по периметру сделают трехъярусный "зеленый экран" из кустарников, который защитит горожан от уличного шума и пыли.