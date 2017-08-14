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На финишной прямой: в Москве завершаются работы по благоустройству улиц

08:4514.08.2017
(обновлено: 08:46 14.08.2017)
0940
Смоленская площадь
Рабочие у фасада здания на Смоленской площади
Смоленская площадь
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Якиманская набережная в Москве
Девушка сидит на скамейке в 3-м Голутвинском переулке в Москве
Цветочная клумба в 3-м Голутвинском переулке в Москве
Женщина с ребенком идут по улице Житная в Москве
Посетители кафе на улице Житная в Москве
Улица Коровий вал в Москве
Девушка идет по улице Коровий вал в Москве
Рабочие на улице Коровий вал в Москве
Молодые люди на Якиманской набережной в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ программу "Моя улица" в 2017 году были включены почти 120 улиц, набережных и площадей столицы.Смоленская площадь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В программу "Моя улица" в 2017 году были включены почти 120 улиц, набережных и площадей столицы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа всех объектах благоустройства сейчас работают более 60 тысяч человек, задействованы свыше 11 тысяч единиц техники.Рабочие у фасада здания на Смоленской площади
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На всех объектах благоустройства сейчас работают более 60 тысяч человек, задействованы свыше 11 тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ этом году в городе создадут 50 новых парков в жилых районах, из них 20 благоустроят за счет городского бюджета и 30 за счет средств инвесторов.Смоленская площадь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В этом году в городе создадут 50 новых парков в жилых районах, из них 20 благоустроят за счет городского бюджета и 30 за счет средств инвесторов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Москве продолжают обустраивать пешеходные дорожки и устанавливать освещение у станций МЦК и метро.Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Москве продолжают обустраивать пешеходные дорожки и устанавливать освещение у станций МЦК и метро.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНаполовину завершили запланированные работы по благоустройству во дворах, где ремонтируют асфальт, устанавливают детские игровые городки, спортивные площадки и места для выгула животных.Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Наполовину завершили запланированные работы по благоустройству во дворах, где ремонтируют асфальт, устанавливают детские игровые городки, спортивные площадки и места для выгула животных.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа 10 августа в городе на 55% выполнили работы по ремонту асфальта - покрытие переложили на площади в 12 миллионов квадратных метров.Якиманская набережная в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На 10 августа в городе на 55% выполнили работы по ремонту асфальта - покрытие переложили на площади в 12 миллионов квадратных метров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк"Летнее благоустройство Москвы вышло на финишную прямую… Открытие большинства улиц после окончания работ произойдет во второй половине августа", — сказал Петр Бирюков.Девушка сидит на скамейке в 3-м Голутвинском переулке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Летнее благоустройство Москвы вышло на финишную прямую… Открытие большинства улиц после окончания работ произойдет во второй половине августа", — сказал Петр Бирюков.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОсенью на благоустроенных улицах высадят свыше пяти тысячи деревьев и 90 тысяч кустарников.Цветочная клумба в 3-м Голутвинском переулке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Осенью на благоустроенных улицах высадят свыше пяти тысячи деревьев и 90 тысяч кустарников.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ июле завершились работы на улицах Житная и Коровий вал, также для движения уже открыта большая часть Бульварного кольца, Якиманская набережная, Голутвинские переулки и Новая площадь.Женщина с ребенком идут по улице Житная в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В июле завершились работы на улицах Житная и Коровий вал, также для движения уже открыта большая часть Бульварного кольца, Якиманская набережная, Голутвинские переулки и Новая площадь.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках программы "Моя улица" пройдет благоустройство Ильинского сквера. После окончания работ здесь появится лектории и музей под открытым небом, а по периметру сделают трехъярусный "зеленый экран" из кустарников, который защитит горожан от уличного шума и пыли.Посетители кафе на улице Житная в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В рамках программы "Моя улица" пройдет благоустройство Ильинского сквера. После окончания работ здесь появится лектории и музей под открытым небом, а по периметру сделают трехъярусный "зеленый экран" из кустарников, который защитит горожан от уличного шума и пыли.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа семи центральных улицах Москвы появились бесплатные стоянки для такси.Улица Коровий вал в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На семи центральных улицах Москвы появились бесплатные стоянки для такси.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ течение года во всех столичных округах установят более трех тысяч дополнительных уличных фонарей со светодиодными лампами.Девушка идет по улице Коровий вал в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В течение года во всех столичных округах установят более трех тысяч дополнительных уличных фонарей со светодиодными лампами.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПо программе "Моя улица" в центре города планируется установить и новые опоры освещения, среди которых будут копии исторических фонарей.Рабочие на улице Коровий вал в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
По программе "Моя улица" в центре города планируется установить и новые опоры освещения, среди которых будут копии исторических фонарей.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ 2018 году акцент по благоустройству московских улиц сместится из центра столицы на периферию.Молодые люди на Якиманской набережной в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В 2018 году акцент по благоустройству московских улиц сместится из центра столицы на периферию.
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Вице-мэр Москвы Петр Бирюков на совещании по оперативным вопросам у Сергея Собянина заявил, что работы по благоустройству улиц в российской столице подходят к концу. Преобразования, произошедшие на улицах Москвы, — в фотоленте Ria.ru.

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