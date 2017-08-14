Вице-мэр Москвы Петр Бирюков на совещании по оперативным вопросам у Сергея Собянина заявил, что работы по благоустройству улиц в российской столице подходят к концу. Преобразования, произошедшие на улицах Москвы, — в фотоленте Ria.ru.
На финишной прямой: в Москве завершаются работы по благоустройству улиц
08:4514.08.2017
(обновлено: 08:46 14.08.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ программу "Моя улица" в 2017 году были включены почти 120 улиц, набережных и площадей столицы.
В программу "Моя улица" в 2017 году были включены почти 120 улиц, набережных и площадей столицы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа всех объектах благоустройства сейчас работают более 60 тысяч человек, задействованы свыше 11 тысяч единиц техники.
На всех объектах благоустройства сейчас работают более 60 тысяч человек, задействованы свыше 11 тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ этом году в городе создадут 50 новых парков в жилых районах, из них 20 благоустроят за счет городского бюджета и 30 за счет средств инвесторов.
В этом году в городе создадут 50 новых парков в жилых районах, из них 20 благоустроят за счет городского бюджета и 30 за счет средств инвесторов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Москве продолжают обустраивать пешеходные дорожки и устанавливать освещение у станций МЦК и метро.
В Москве продолжают обустраивать пешеходные дорожки и устанавливать освещение у станций МЦК и метро.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНаполовину завершили запланированные работы по благоустройству во дворах, где ремонтируют асфальт, устанавливают детские игровые городки, спортивные площадки и места для выгула животных.
Наполовину завершили запланированные работы по благоустройству во дворах, где ремонтируют асфальт, устанавливают детские игровые городки, спортивные площадки и места для выгула животных.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа 10 августа в городе на 55% выполнили работы по ремонту асфальта - покрытие переложили на площади в 12 миллионов квадратных метров.
На 10 августа в городе на 55% выполнили работы по ремонту асфальта - покрытие переложили на площади в 12 миллионов квадратных метров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк"Летнее благоустройство Москвы вышло на финишную прямую… Открытие большинства улиц после окончания работ произойдет во второй половине августа", — сказал Петр Бирюков.
"Летнее благоустройство Москвы вышло на финишную прямую… Открытие большинства улиц после окончания работ произойдет во второй половине августа", — сказал Петр Бирюков.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОсенью на благоустроенных улицах высадят свыше пяти тысячи деревьев и 90 тысяч кустарников.
Осенью на благоустроенных улицах высадят свыше пяти тысячи деревьев и 90 тысяч кустарников.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ июле завершились работы на улицах Житная и Коровий вал, также для движения уже открыта большая часть Бульварного кольца, Якиманская набережная, Голутвинские переулки и Новая площадь.
В июле завершились работы на улицах Житная и Коровий вал, также для движения уже открыта большая часть Бульварного кольца, Якиманская набережная, Голутвинские переулки и Новая площадь.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках программы "Моя улица" пройдет благоустройство Ильинского сквера. После окончания работ здесь появится лектории и музей под открытым небом, а по периметру сделают трехъярусный "зеленый экран" из кустарников, который защитит горожан от уличного шума и пыли.
В рамках программы "Моя улица" пройдет благоустройство Ильинского сквера. После окончания работ здесь появится лектории и музей под открытым небом, а по периметру сделают трехъярусный "зеленый экран" из кустарников, который защитит горожан от уличного шума и пыли.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа семи центральных улицах Москвы появились бесплатные стоянки для такси.
На семи центральных улицах Москвы появились бесплатные стоянки для такси.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ течение года во всех столичных округах установят более трех тысяч дополнительных уличных фонарей со светодиодными лампами.
В течение года во всех столичных округах установят более трех тысяч дополнительных уличных фонарей со светодиодными лампами.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПо программе "Моя улица" в центре города планируется установить и новые опоры освещения, среди которых будут копии исторических фонарей.
По программе "Моя улица" в центре города планируется установить и новые опоры освещения, среди которых будут копии исторических фонарей.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ 2018 году акцент по благоустройству московских улиц сместится из центра столицы на периферию.
В 2018 году акцент по благоустройству московских улиц сместится из центра столицы на периферию.
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