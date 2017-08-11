В рамках подготовки к юбилейному фестивалю "Спасская башня" на Соборной площади Кремля прошла церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка. Элементы строевой подготовки, приемы с оружием и конные построения кавалеристов — в фотоленте Ria.ru.
Развод конных и пеших караулов Президентского полка
11:4011.08.2017
(обновлено: 12:05 11.08.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЦеремония развода конных и пеших караулов Президентского полка прошла в четверг, 10 августа на Соборной площади Московского Кремля.
Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка прошла в четверг, 10 августа на Соборной площади Московского Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ церемонии приняла участие рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
В церемонии приняла участие рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие роты специального караула продемонстрировали элементы строевой подготовки и приемы с оружием.
Военнослужащие роты специального караула продемонстрировали элементы строевой подготовки и приемы с оружием.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМузыкальное сопровождение церемонии обеспечил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.
Музыкальное сопровождение церемонии обеспечил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКроме того, в церемонии принял участие Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, военнослужащие которого виртуозно выполняли сложнейшие виды конных построений.
Кроме того, в церемонии принял участие Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, военнослужащие которого виртуозно выполняли сложнейшие виды конных построений.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДирижер Президентского оркестра — заслуженный артист России подполковник Евгений Никитин, который вот уже 19 лет возглавляет этот оркестр.
Дирижер Президентского оркестра — заслуженный артист России подполковник Евгений Никитин, который вот уже 19 лет возглавляет этот оркестр.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТрадиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III. По времени начало их проведения совпало с возведением нового краснокирпичного Кремля.
Традиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III. По времени начало их проведения совпало с возведением нового краснокирпичного Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ самом первом конституционном акте России 1649 года — Соборном уложении царя Алексея Михайловича — были сформулированы нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов.
В самом первом конституционном акте России 1649 года — Соборном уложении царя Алексея Михайловича — были сформулированы нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован при императоре Александре I.
В первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован при императоре Александре I.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСовременная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года.
Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовый церемониал был воссоздан с учетом воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром.
Новый церемониал был воссоздан с учетом воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка во время развода конных и пеших караулов на Соборной площади Кремля.
Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка во время развода конных и пеших караулов на Соборной площади Кремля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Президентского полка во время церемонии развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЯрким событием в жизни Президентского полка является ежегодное участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
Ярким событием в жизни Президентского полка является ежегодное участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкС сентября 2009 года рота специального караула Президентского полка и Президентский оркестр открывают своим выступлением этот крупнейший в мире военно-музыкальный фестиваль.
С сентября 2009 года рота специального караула Президентского полка и Президентский оркестр открывают своим выступлением этот крупнейший в мире военно-музыкальный фестиваль.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня-2017".
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