Развод конных и пеших караулов Президентского полка

В первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован при императоре Александре I.