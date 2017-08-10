Снимки гренландского кита, застрявшего в устье реки на острове Большой Шантар, — в фотоленте Ria.ru.
Пленник реки: гренландский кит застрял на мели у острова Большой Шантар
19:2010.08.2017
03000
© Фото : Сергей ДоляГренландский 13-метровый кит застрял 10 августа в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае.
Гренландский 13-метровый кит застрял 10 августа в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае.
© Фото : Сергей ДоляПредположительно, кит оказался на отмели из-за стаи касаток, которые загнали животное во время ночного прилива в устье реки.
Предположительно, кит оказался на отмели из-за стаи касаток, которые загнали животное во время ночного прилива в устье реки.
© Фото : Сергей ДоляПока решается вопрос о том, как спасти животное, инспекторы увлажняют кожу кита, поливая водой из противопожарных помп.
Пока решается вопрос о том, как спасти животное, инспекторы увлажняют кожу кита, поливая водой из противопожарных помп.
© Фото : Сергей ДоляНаходясь на мелководье, кит получил травму в районе хвоста, когда бил им по дну. Рана кровит, но она не опасна для жизни животного, сообщили в ФГБУ "Заповедное Приамурье".
Находясь на мелководье, кит получил травму в районе хвоста, когда бил им по дну. Рана кровит, но она не опасна для жизни животного, сообщили в ФГБУ "Заповедное Приамурье".
© Фото : Сергей ДоляМЧС России направило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар для оказания помощи в освобождении гренландского кита.
МЧС России направило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар для оказания помощи в освобождении гренландского кита.
© Фото : Сергей ДоляСпециалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план.
Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план.
© Фото : Сергей ДоляЕсли животному не поможет прилив, то кит на мели сможет прожить не более двух дней - эти многотонные животные на суше начинают себя травмировать собственным весом, рассказали во Всемирном фонде дикой природы.
Если животному не поможет прилив, то кит на мели сможет прожить не более двух дней - эти многотонные животные на суше начинают себя травмировать собственным весом, рассказали во Всемирном фонде дикой природы.
© Фото : Сергей ДоляНочью во время прилива специалисты попробуют вернуть кита в Охотское море, обеспечив ему охрану от касаток до тех пор, пока он не выйдет на большую воду.
Ночью во время прилива специалисты попробуют вернуть кита в Охотское море, обеспечив ему охрану от касаток до тех пор, пока он не выйдет на большую воду.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+