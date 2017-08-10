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Пленник реки: гренландский кит застрял на мели у острова Большой Шантар

19:2010.08.2017
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Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
Операция по спасению застрявшего гренландского кита на острове Большой Шантар
Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей ДоляГренландский 13-метровый кит застрял 10 августа в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае.Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Гренландский 13-метровый кит застрял 10 августа в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае.
© Фото : Сергей ДоляЖивотное лежит на мели и не может ни развернуться, ни выйти в озеро.Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Животное лежит на мели и не может ни развернуться, ни выйти в озеро.
© Фото : Сергей ДоляПредположительно, кит оказался на отмели из-за стаи касаток, которые загнали животное во время ночного прилива в устье реки.Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Предположительно, кит оказался на отмели из-за стаи касаток, которые загнали животное во время ночного прилива в устье реки.
© Фото : Сергей ДоляПока решается вопрос о том, как спасти животное, инспекторы увлажняют кожу кита, поливая водой из противопожарных помп.Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Пока решается вопрос о том, как спасти животное, инспекторы увлажняют кожу кита, поливая водой из противопожарных помп.
© Фото : Сергей ДоляНаходясь на мелководье, кит получил травму в районе хвоста, когда бил им по дну. Рана кровит, но она не опасна для жизни животного, сообщили в ФГБУ "Заповедное Приамурье".Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Находясь на мелководье, кит получил травму в районе хвоста, когда бил им по дну. Рана кровит, но она не опасна для жизни животного, сообщили в ФГБУ "Заповедное Приамурье".
© Фото : Сергей ДоляМЧС России направило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар для оказания помощи в освобождении гренландского кита.Операция по спасению застрявшего гренландского кита на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
МЧС России направило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар для оказания помощи в освобождении гренландского кита.
© Фото : Сергей ДоляСпециалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план.Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план.
© Фото : Сергей ДоляЕсли животному не поможет прилив, то кит на мели сможет прожить не более двух дней - эти многотонные животные на суше начинают себя травмировать собственным весом, рассказали во Всемирном фонде дикой природы.Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Если животному не поможет прилив, то кит на мели сможет прожить не более двух дней - эти многотонные животные на суше начинают себя травмировать собственным весом, рассказали во Всемирном фонде дикой природы.
© Фото : Сергей ДоляНочью во время прилива специалисты попробуют вернуть кита в Охотское море, обеспечив ему охрану от касаток до тех пор, пока он не выйдет на большую воду.Застрявший гренландский кит на острове Большой Шантар
© Фото : Сергей Доля
Ночью во время прилива специалисты попробуют вернуть кита в Охотское море, обеспечив ему охрану от касаток до тех пор, пока он не выйдет на большую воду.
Застрявший гренландский кит на острове Большой ШантарПленник реки: гренландский кит застрял на мели у острова Большой Шантар19:2010.08.2017
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Снимки гренландского кита, застрявшего в устье реки на острове Большой Шантар, — в фотоленте Ria.ru.

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