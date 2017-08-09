Президент России Владимир Путин посетил соревнования восьмого Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70". Гости и участники соревнований — в фотоленте Ria.ru.
Владимир Путин на Международном турнире по самбо в Сочи
14:4909.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин каждый год приезжает посмотреть выступления участников Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проводится по версии Лиги S-70 в Сочи.
Президент России Владимир Путин каждый год приезжает посмотреть выступления участников Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проводится по версии Лиги S-70 в Сочи.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ этом году президента на мероприятии сопровождали глава Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также звезды российского хоккея Павел Буре, Евгений Малкин и Александр Овечкин.
В этом году президента на мероприятии сопровождали глава Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также звезды российского хоккея Павел Буре, Евгений Малкин и Александр Овечкин.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа соревнованиях выступили 20 спортсменов из России, США, Бразилии, Франции и Польши.
На соревнованиях выступили 20 спортсменов из России, США, Бразилии, Франции и Польши.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЦентральным поединком турнира стала встреча в категории до 84 килограммов знаменитого российского бойца Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора (он на фото вместе с президентом России).
Центральным поединком турнира стала встреча в категории до 84 килограммов знаменитого российского бойца Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора (он на фото вместе с президентом России).
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВсего же на соревнованиях прошли десять поединков между лучшими представителями российского и зарубежного профессионального боевого самбо.
Всего же на соревнованиях прошли десять поединков между лучшими представителями российского и зарубежного профессионального боевого самбо.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНа восьмом турнире по профессиональному боевому самбо команда России одержала победу над сборной мира со счетом 7:3.
На восьмом турнире по профессиональному боевому самбо команда России одержала победу над сборной мира со счетом 7:3.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ центральном бое россиянин Вячеслав Василевский победил бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора. Вручил награду победителю Владимир Путин.
В центральном бое россиянин Вячеслав Василевский победил бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора. Вручил награду победителю Владимир Путин.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле окончания соревнований президент отметил, что во время боев спортсменам удалось показать "разнообразную ударную технику и блестящие броски".
После окончания соревнований президент отметил, что во время боев спортсменам удалось показать "разнообразную ударную технику и блестящие броски".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк"Но самое главное они продемонстрировали мужество, характер, дерзость", — сказал президент России.
"Но самое главное они продемонстрировали мужество, характер, дерзость", — сказал президент России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания турнира глава государства поблагодарил иностранных спортсменов, заверив, что Россия ждет их на соревнования в дальнейшем.
После окончания турнира глава государства поблагодарил иностранных спортсменов, заверив, что Россия ждет их на соревнования в дальнейшем.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМеждународный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" проводится с 2011 года.
Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" проводится с 2011 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНынешние соревнования были посвящены 80-летию самбо и прошли под лозунгом "Самбо на службе России".
Нынешние соревнования были посвящены 80-летию самбо и прошли под лозунгом "Самбо на службе России".
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