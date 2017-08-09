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Владимир Путин на Международном турнире по самбо в Сочи

14:4909.08.2017
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Владимир Путин фотографируется с чемпионом мира и Европы по универсальному бою, чемпионом России по рукопашному бою Дмитрием Бикревым на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
Владимир Путин фотографируется с 4-кратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
Президент РФ Владимир Путин на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
Президент РФ Владимир Путин вручает награду Вячеславу Василевскому на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
Президент РФ Владимир Путин и и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с Вячеславом Василевским на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками Международного турнира по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
Президент РФ Владимир Путин с участниками Международного турнира по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин каждый год приезжает посмотреть выступления участников Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проводится по версии Лиги S-70 в Сочи.Владимир Путин фотографируется с чемпионом мира и Европы по универсальному бою, чемпионом России по рукопашному бою Дмитрием Бикревым на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин каждый год приезжает посмотреть выступления участников Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проводится по версии Лиги S-70 в Сочи.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ этом году президента на мероприятии сопровождали глава Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также звезды российского хоккея Павел Буре, Евгений Малкин и Александр Овечкин.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В этом году президента на мероприятии сопровождали глава Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также звезды российского хоккея Павел Буре, Евгений Малкин и Александр Овечкин.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа соревнованиях выступили 20 спортсменов из России, США, Бразилии, Франции и Польши.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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На соревнованиях выступили 20 спортсменов из России, США, Бразилии, Франции и Польши.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЦентральным поединком турнира стала встреча в категории до 84 килограммов знаменитого российского бойца Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора (он на фото вместе с президентом России).Владимир Путин фотографируется с 4-кратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Центральным поединком турнира стала встреча в категории до 84 килограммов знаменитого российского бойца Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора (он на фото вместе с президентом России).
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВсего же на соревнованиях прошли десять поединков между лучшими представителями российского и зарубежного профессионального боевого самбо.Президент РФ Владимир Путин на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Всего же на соревнованиях прошли десять поединков между лучшими представителями российского и зарубежного профессионального боевого самбо.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНа восьмом турнире по профессиональному боевому самбо команда России одержала победу над сборной мира со счетом 7:3.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
На восьмом турнире по профессиональному боевому самбо команда России одержала победу над сборной мира со счетом 7:3.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ центральном бое россиянин Вячеслав Василевский победил бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора. Вручил награду победителю Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин вручает награду Вячеславу Василевскому на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В центральном бое россиянин Вячеслав Василевский победил бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора. Вручил награду победителю Владимир Путин.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле окончания соревнований президент отметил, что во время боев спортсменам удалось показать "разнообразную ударную технику и блестящие броски".Президент РФ Владимир Путин и и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ежегодного международного турнира по боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
После окончания соревнований президент отметил, что во время боев спортсменам удалось показать "разнообразную ударную технику и блестящие броски".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк"Но самое главное они продемонстрировали мужество, характер, дерзость", — сказал президент России.Президент РФ Владимир Путин фотографируется с Вячеславом Василевским на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
"Но самое главное они продемонстрировали мужество, характер, дерзость", — сказал президент России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания турнира глава государства поблагодарил иностранных спортсменов, заверив, что Россия ждет их на соревнования в дальнейшем.Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После окончания турнира глава государства поблагодарил иностранных спортсменов, заверив, что Россия ждет их на соревнования в дальнейшем.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМеждународный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" проводится с 2011 года.Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками Международного турнира по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70 в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" проводится с 2011 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНынешние соревнования были посвящены 80-летию самбо и прошли под лозунгом "Самбо на службе России".Президент РФ Владимир Путин с участниками Международного турнира по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Нынешние соревнования были посвящены 80-летию самбо и прошли под лозунгом "Самбо на службе России".
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Президент России Владимир Путин посетил соревнования восьмого Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70". Гости и участники соревнований — в фотоленте Ria.ru.

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