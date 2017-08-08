Турнир разведчиков в Новосибирске

Во время заключительного этапа турнира разведчики с вооружением и снаряжением должны были вплавь преодолеть водную преграду, затем выполнить норматив по инженерной подготовке и совершить марш-бросок с боевой стрельбой, после чего всем участникам команды надо было оказаться в районе сбора.