Турнир разведчиков в Новосибирске

В Новосибирске в рамках Армейских международных игр прошел международный конкурс "Отличники войсковой разведки". Заключительный этап соревнований — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМеждународный конкурс "Отличники войсковой разведки" проходит с 29 июля по 10 августа в Новосибирске.
Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" проходит с 29 июля по 10 августа в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкИгры были организованы на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
Игры были организованы на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ конкурсе принимали участия команды из семи стран: Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
В конкурсе принимали участия команды из семи стран: Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКаждая команда состояла из 21 участника: руководителя делегации, капитана, разведгруппы, тренеров, групп обеспечения и технического обеспечения, а также двух солдат-запаса.
Каждая команда состояла из 21 участника: руководителя делегации, капитана, разведгруппы, тренеров, групп обеспечения и технического обеспечения, а также двух солдат-запаса.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТурнир включал пять этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, преодоление комплекса препятствий "Тропа разведчика", стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.
Турнир включал пять этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, преодоление комплекса препятствий "Тропа разведчика", стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВо время конкурса разведчики использовали боевые машины пехоты БМП-2, вертолет Ми-8 и беспилотные летательные аппараты ближнего действия.
Во время конкурса разведчики использовали боевые машины пехоты БМП-2, вертолет Ми-8 и беспилотные летательные аппараты ближнего действия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРоссийские разведчики стали первыми во всех пяти этапах конкурса. Россию на турнире представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища, показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.
Российские разведчики стали первыми во всех пяти этапах конкурса. Россию на турнире представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища, показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа втором месте конкурса "Отличники войсковой разведки" оказалась команда Китая, на третьем — команда Узбекистана.
На втором месте конкурса "Отличники войсковой разведки" оказалась команда Китая, на третьем — команда Узбекистана.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВо время заключительного этапа турнира разведчики с вооружением и снаряжением должны были вплавь преодолеть водную преграду, затем выполнить норматив по инженерной подготовке и совершить марш-бросок с боевой стрельбой, после чего всем участникам команды надо было оказаться в районе сбора.
Во время заключительного этапа турнира разведчики с вооружением и снаряжением должны были вплавь преодолеть водную преграду, затем выполнить норматив по инженерной подготовке и совершить марш-бросок с боевой стрельбой, после чего всем участникам команды надо было оказаться в районе сбора.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПрохождение пятого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" военными из Казахстана.
Прохождение пятого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" военными из Казахстана.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие Казахстана на финише пятого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки".
Военнослужащие Казахстана на финише пятого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие КНР во время пятого этапа "Выход разведывательного соединения в район сбора после выполнения задачи" на международном конкурсе "Отличники войсковой разведки".
Военнослужащие КНР во время пятого этапа "Выход разведывательного соединения в район сбора после выполнения задачи" на международном конкурсе "Отличники войсковой разведки".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Зимбабве во время прохождения пятого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки".
Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время прохождения пятого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦеремония закрытия соревнований и награждение победителей пройдут 10 августа.
Церемония закрытия соревнований и награждение победителей пройдут 10 августа.
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