Конкурс "Танковый биатлон" проходит в подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр. Выступления танковых экипажей — в фотоленте Ria.ru.
Огонь, грязь и рвы с водой: соревнования по танковому биатлону в Алабино
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14:3108.08.2017
(обновлено: 14:41 08.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный конкурс "Танковый биатлон" проходит с 29 июля по 12 августа на военном полигоне в подмосковном Алабино.
Международный конкурс "Танковый биатлон" проходит с 29 июля по 12 августа на военном полигоне в подмосковном Алабино.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ конкурсе принимают участие команды из 19 стран: России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
В конкурсе принимают участие команды из 19 стран: России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждая команда, участвующая в турнире, состоит из начальника, четырех танковых экипажей, тренерской группы из двух человек и отделения технического обеспечения.
Каждая команда, участвующая в турнире, состоит из начальника, четырех танковых экипажей, тренерской группы из двух человек и отделения технического обеспечения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Танковый биатлон" проходит в два этапа: первый включает в себя индивидуальную гонку экипажей, а во втором - "Эстафете" - определится лучшая команда турнира.
"Танковый биатлон" проходит в два этапа: первый включает в себя индивидуальную гонку экипажей, а во втором - "Эстафете" - определится лучшая команда турнира.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходят индивидуальные гонки соревнований по танковому биатлону.
Посетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходят индивидуальные гонки соревнований по танковому биатлону.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время индивидуальной гонки определяется рейтинг каждого экипажа всех команд.
Во время индивидуальной гонки определяется рейтинг каждого экипажа всех команд.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИндивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".
Индивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРезультат заезда танкового экипажа складывается из общего времени, потраченного на прохождение дистанции, и количества начисленных штрафных баллов.
Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени, потраченного на прохождение дистанции, и количества начисленных штрафных баллов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДвенадцать команд турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал и участвуют в этапе "Эстафета".
Двенадцать команд турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал и участвуют в этапе "Эстафета".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время "Эстафеты" на старт выходят одновременно четыре танка от разных команд. Участие в этом этапе соревнований принимают три танковых экипажа от одной команды, которые, сменяя друг друга, выступают на одном танке.
Во время "Эстафеты" на старт выходят одновременно четыре танка от разных команд. Участие в этом этапе соревнований принимают три танковых экипажа от одной команды, которые, сменяя друг друга, выступают на одном танке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭтап "Эстафеты" включает в себя скоростную гонку, фланговую стрельбу из пушки, а также стрельбу их зенитного или спаренного пулеметов по трем мишеням.
Этап "Эстафеты" включает в себя скоростную гонку, фланговую стрельбу из пушки, а также стрельбу их зенитного или спаренного пулеметов по трем мишеням.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди препятствий, которые экипажи танков должны преодолеть на трассе, - брод, колейный мост, курган, противотанковый ров, минно-взрывное загорождение, косогор и огненная полоса.
Среди препятствий, которые экипажи танков должны преодолеть на трассе, - брод, колейный мост, курган, противотанковый ров, минно-взрывное загорождение, косогор и огненная полоса.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗа обход большинства препятствий или наезд на "мину" экипажу назначается штрафной круг.
За обход большинства препятствий или наезд на "мину" экипажу назначается штрафной круг.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗа первые два выходных дня зрителями конкурса "Танковый биатлон" стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.
За первые два выходных дня зрителями конкурса "Танковый биатлон" стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСудьи турнира отмечают, что в этом году процент поражения целей у всех команд увеличился фактически в три раза, на этих соревнованиях экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.
Судьи турнира отмечают, что в этом году процент поражения целей у всех команд увеличился фактически в три раза, на этих соревнованиях экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервый этап соревнований завершился 6 августа, а с 8 августа начинаются заезды 12 команд в полуфинале.
Первый этап соревнований завершился 6 августа, а с 8 августа начинаются заезды 12 команд в полуфинале.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПока два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — у Казахстана, а пятое — у экипажа из Белоруссии.
Пока два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — у Казахстана, а пятое — у экипажа из Белоруссии.
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