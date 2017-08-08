Огонь, грязь и рвы с водой: соревнования по танковому биатлону в Алабино

Индивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".