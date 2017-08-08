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Огонь, грязь и рвы с водой: соревнования по танковому биатлону в Алабино

Сюжет:
АрМИ - 2017
14:3108.08.2017
(обновлено: 14:41 08.08.2017)
02250
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Киргизии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Экипажи команды армии России участвуют в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Играх-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Армении Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Посетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходит индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Белоруссии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Член экипажа танка Т-72 команды Анголы на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх АрМИ-2017 на полигоне Алабино в Московской области
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Индии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Экипаж команды армии Китая участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Болельщики команды армии Ирана во время индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Экипаж команды армии Монголии участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Казахстана Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Экипаж команды армии Сербии участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Посетители во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
Экипажи команд на старте индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Участник индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Никарагуа Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Экипаж танка Т-72 команды Кувейта на дистанции соревнований по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх АрМИ-2017 на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный конкурс "Танковый биатлон" проходит с 29 июля по 12 августа на военном полигоне в подмосковном Алабино.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Киргизии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Международный конкурс "Танковый биатлон" проходит с 29 июля по 12 августа на военном полигоне в подмосковном Алабино.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ конкурсе принимают участие команды из 19 стран: России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.Экипажи команды армии России участвуют в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Играх-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В конкурсе принимают участие команды из 19 стран: России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждая команда, участвующая в турнире, состоит из начальника, четырех танковых экипажей, тренерской группы из двух человек и отделения технического обеспечения.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Армении Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каждая команда, участвующая в турнире, состоит из начальника, четырех танковых экипажей, тренерской группы из двух человек и отделения технического обеспечения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Танковый биатлон" проходит в два этапа: первый включает в себя индивидуальную гонку экипажей, а во втором - "Эстафете" - определится лучшая команда турнира.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Танковый биатлон" проходит в два этапа: первый включает в себя индивидуальную гонку экипажей, а во втором - "Эстафете" - определится лучшая команда турнира.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходят индивидуальные гонки соревнований по танковому биатлону.Посетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходит индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходят индивидуальные гонки соревнований по танковому биатлону.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время индивидуальной гонки определяется рейтинг каждого экипажа всех команд.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Белоруссии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Во время индивидуальной гонки определяется рейтинг каждого экипажа всех команд.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИндивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".Член экипажа танка Т-72 команды Анголы на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх АрМИ-2017 на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Индивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРезультат заезда танкового экипажа складывается из общего времени, потраченного на прохождение дистанции, и количества начисленных штрафных баллов.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Индии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени, потраченного на прохождение дистанции, и количества начисленных штрафных баллов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДвенадцать команд турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал и участвуют в этапе "Эстафета".Экипаж команды армии Китая участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Двенадцать команд турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал и участвуют в этапе "Эстафета".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время "Эстафеты" на старт выходят одновременно четыре танка от разных команд. Участие в этом этапе соревнований принимают три танковых экипажа от одной команды, которые, сменяя друг друга, выступают на одном танке.Болельщики команды армии Ирана во время индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во время "Эстафеты" на старт выходят одновременно четыре танка от разных команд. Участие в этом этапе соревнований принимают три танковых экипажа от одной команды, которые, сменяя друг друга, выступают на одном танке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭтап "Эстафеты" включает в себя скоростную гонку, фланговую стрельбу из пушки, а также стрельбу их зенитного или спаренного пулеметов по трем мишеням.Экипаж команды армии Монголии участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Этап "Эстафеты" включает в себя скоростную гонку, фланговую стрельбу из пушки, а также стрельбу их зенитного или спаренного пулеметов по трем мишеням.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди препятствий, которые экипажи танков должны преодолеть на трассе, - брод, колейный мост, курган, противотанковый ров, минно-взрывное загорождение, косогор и огненная полоса.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Казахстана Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Среди препятствий, которые экипажи танков должны преодолеть на трассе, - брод, колейный мост, курган, противотанковый ров, минно-взрывное загорождение, косогор и огненная полоса.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗа обход большинства препятствий или наезд на "мину" экипажу назначается штрафной круг.Экипаж команды армии Сербии участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
За обход большинства препятствий или наезд на "мину" экипажу назначается штрафной круг.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗа первые два выходных дня зрителями конкурса "Танковый биатлон" стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.Посетители во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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За первые два выходных дня зрителями конкурса "Танковый биатлон" стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСудьи турнира отмечают, что в этом году процент поражения целей у всех команд увеличился фактически в три раза, на этих соревнованиях экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.Экипажи команд на старте индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Судьи турнира отмечают, что в этом году процент поражения целей у всех команд увеличился фактически в три раза, на этих соревнованиях экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервый этап соревнований завершился 6 августа, а с 8 августа начинаются заезды 12 команд в полуфинале.Участник индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Никарагуа Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый этап соревнований завершился 6 августа, а с 8 августа начинаются заезды 12 команд в полуфинале.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПока два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — у Казахстана, а пятое — у экипажа из Белоруссии.Экипаж танка Т-72 команды Кувейта на дистанции соревнований по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх АрМИ-2017 на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пока два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — у Казахстана, а пятое — у экипажа из Белоруссии.
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Конкурс "Танковый биатлон" проходит в подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр. Выступления танковых экипажей — в фотоленте Ria.ru.

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