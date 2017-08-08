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Лунное затмение в разных странах мира

11:4308.08.2017
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Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
Частичное лунное затмение над парком Серро-дель-Тио-Пио в Мадриде
Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
Частичное лунное затмение над провинцией Северная Суматра, Индонезия
Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
Частичное лунное затмение над Малагой, Испания
Частичное лунное затмение над Франкфуртом, Германия
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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На территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.
© AP Photo / Francisco SecoЗа два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.Частичное лунное затмение над парком Серро-дель-Тио-Пио в Мадриде
© AP Photo / Francisco Seco
За два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Во время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiКрасный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Красный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.
© AFP 2017 / Tibta PanginВ то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.Частичное лунное затмение над провинцией Северная Суматра, Индонезия
© AFP 2017 / Tibta Pangin
В то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiВ России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
В России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.
© REUTERS / Jon NazcaИсключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.Частичное лунное затмение над Малагой, Испания
© REUTERS / Jon Nazca
Исключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.
© AP Photo / Michael ProbstСледующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.Частичное лунное затмение над Франкфуртом, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.
Частичное лунное затмение на мысе Сунион, ГрецияЛунное затмение в разных странах мира11:4308.08.2017
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В понедельник жители России, которым повезло с ясной погодой, смогли увидеть частичное лунное затмение. Снимки "кровавой" Луны, сделанные в разных странах мира, — в фотоленте Ria.ru.

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