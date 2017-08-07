В минувшие выходные в городе Иваново прошел чемпионат по кинологическому спорту. Мастера аджилити — в фотоленте Ria.ru.
Мастера аджилити
14:0107.08.2017
(обновлено: 14:06 07.08.2017)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкОткрытый чемпионат по аджилити прошел 6 августа на стадионе "Автокран" в Иваново.
Открытый чемпионат по аджилити прошел 6 августа на стадионе "Автокран" в Иваново.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСреди спортивных пар, принявших участие в соревнованиях, были определены победители в личном и командном зачете.
Среди спортивных пар, принявших участие в соревнованиях, были определены победители в личном и командном зачете.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВсе собаки-участники соревнований по аджилити делятся на четыре категории в зависимости от высоты животного в холке: "мини", миди", "макси" и "той".
Все собаки-участники соревнований по аджилити делятся на четыре категории в зависимости от высоты животного в холке: "мини", миди", "макси" и "той".
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСпортсмены со своими питомцами на время преодолевали трассу с препятствиями в установленной судьей последовательности.
Спортсмены со своими питомцами на время преодолевали трассу с препятствиями в установленной судьей последовательности.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВысота снарядов и препятствий на трассе зависит от категории, в которой выступает собака.
Высота снарядов и препятствий на трассе зависит от категории, в которой выступает собака.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники чемпионата по аджилити на стадионе "Автокран" в Иваново.
Участники чемпионата по аджилити на стадионе "Автокран" в Иваново.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкАджилити - это соревновательная дисциплина, в которой человек, которого часто называют проводником или спортсменом, проводит собаку через полосу препятствий.
Аджилити - это соревновательная дисциплина, в которой человек, которого часто называют проводником или спортсменом, проводит собаку через полосу препятствий.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСудьи во время соревнований учитывают как скорость, с которой пара проходит всю трассу, так и точность выполнения заданий.
Судьи во время соревнований учитывают как скорость, с которой пара проходит всю трассу, так и точность выполнения заданий.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСобаки, участвующие в соревнованиях, должны пробежать всю трассу без поощрений в виде лакомства или игрушки со стороны хозяина.
Собаки, участвующие в соревнованиях, должны пробежать всю трассу без поощрений в виде лакомства или игрушки со стороны хозяина.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкЧеловек, сопровождающий собаку, во время выступления не должен трогать животное или препятствия, допускается лишь случайное касание.
Человек, сопровождающий собаку, во время выступления не должен трогать животное или препятствия, допускается лишь случайное касание.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники чемпионата по кинологическому спорту в Иваново.
Участники чемпионата по кинологическому спорту в Иваново.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВо время прохождения препятствий хозяин может направлять собаку лишь голосом и жестами.
Во время прохождения препятствий хозяин может направлять собаку лишь голосом и жестами.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкЭтот вид спорта был изобретен в Англии в конце 1970-х годов.
Этот вид спорта был изобретен в Англии в конце 1970-х годов.
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