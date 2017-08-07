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Мастера аджилити

14:0107.08.2017
(обновлено: 14:06 07.08.2017)
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Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкОткрытый чемпионат по аджилити прошел 6 августа на стадионе "Автокран" в Иваново.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Открытый чемпионат по аджилити прошел 6 августа на стадионе "Автокран" в Иваново.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСреди спортивных пар, принявших участие в соревнованиях, были определены победители в личном и командном зачете.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Среди спортивных пар, принявших участие в соревнованиях, были определены победители в личном и командном зачете.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВсе собаки-участники соревнований по аджилити делятся на четыре категории в зависимости от высоты животного в холке: "мини", миди", "макси" и "той".Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Все собаки-участники соревнований по аджилити делятся на четыре категории в зависимости от высоты животного в холке: "мини", миди", "макси" и "той".
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСпортсмены со своими питомцами на время преодолевали трассу с препятствиями в установленной судьей последовательности.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Спортсмены со своими питомцами на время преодолевали трассу с препятствиями в установленной судьей последовательности.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВысота снарядов и препятствий на трассе зависит от категории, в которой выступает собака.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Высота снарядов и препятствий на трассе зависит от категории, в которой выступает собака.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники чемпионата по аджилити на стадионе "Автокран" в Иваново.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Участники чемпионата по аджилити на стадионе "Автокран" в Иваново.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкАджилити - это соревновательная дисциплина, в которой человек, которого часто называют проводником или спортсменом, проводит собаку через полосу препятствий.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Аджилити - это соревновательная дисциплина, в которой человек, которого часто называют проводником или спортсменом, проводит собаку через полосу препятствий.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСудьи во время соревнований учитывают как скорость, с которой пара проходит всю трассу, так и точность выполнения заданий.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Судьи во время соревнований учитывают как скорость, с которой пара проходит всю трассу, так и точность выполнения заданий.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкСобаки, участвующие в соревнованиях, должны пробежать всю трассу без поощрений в виде лакомства или игрушки со стороны хозяина.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Собаки, участвующие в соревнованиях, должны пробежать всю трассу без поощрений в виде лакомства или игрушки со стороны хозяина.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкЧеловек, сопровождающий собаку, во время выступления не должен трогать животное или препятствия, допускается лишь случайное касание.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Человек, сопровождающий собаку, во время выступления не должен трогать животное или препятствия, допускается лишь случайное касание.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники чемпионата по кинологическому спорту в Иваново.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Участники чемпионата по кинологическому спорту в Иваново.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВо время прохождения препятствий хозяин может направлять собаку лишь голосом и жестами.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Во время прохождения препятствий хозяин может направлять собаку лишь голосом и жестами.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкЭтот вид спорта был изобретен в Англии в конце 1970-х годов.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Этот вид спорта был изобретен в Англии в конце 1970-х годов.
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в ИвановоМастера аджилити14:0107.08.2017
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В минувшие выходные в городе Иваново прошел чемпионат по кинологическому спорту. Мастера аджилити — в фотоленте Ria.ru.

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