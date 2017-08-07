Медиагруппа "Россия сегодня" в понедельник объявила победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Работы молодых фотографов, ставших призерами конкурса этого года, — в фотоленте Ria.ru.
Работы — призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина
11:0007.08.2017
(обновлено: 11:16 07.08.2017)
019210
© Светлана Тарасова | StenincontestФотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Фотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Анар Мовсумов | StenincontestРоссийский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Российский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
© Виктор Бланко | StenincontestВиктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
Виктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© Шахневаз Кхан | StenincontestРабота фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Работа фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Алексей Филиппов | StenincontestРабота российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Работа российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Юрий Смитюк | StenincontestФотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Фотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Константин Чалабов | StenincontestРабота российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Работа российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Артур Лебедев | StenincontestСнимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
Снимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© Светлана Тарасова | StenincontestРабота фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Работа фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestИспанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Испанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Кристина Кормилицына | StenincontestРоссийский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
Российский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Снимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+