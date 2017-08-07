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Работы — призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина

11:0007.08.2017
(обновлено: 11:16 07.08.2017)
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Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании
Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
На кончиках пальцев
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
Фаза расслабления
Перед стартом. Работа фотографа Артура Лебедева из России
Вера. Любовь. Юность. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
Чёрный квадрат Фиделя. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Светлана Тарасова | StenincontestФотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Фотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Анар Мовсумов | StenincontestРоссийский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Российский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
© Виктор Бланко | StenincontestВиктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании
© Виктор Бланко | Stenincontest
Виктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© Шахневаз Кхан | StenincontestРабота фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Работа фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Алексей Филиппов | StenincontestРабота российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Работа российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Юрий Смитюк | StenincontestФотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Фотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Константин Чалабов | StenincontestРабота российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".Фаза расслабления
© Константин Чалабов | Stenincontest
Работа российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Артур Лебедев | StenincontestСнимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".Перед стартом. Работа фотографа Артура Лебедева из России
© Артур Лебедев | Stenincontest
Снимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© Светлана Тарасова | StenincontestРабота фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Вера. Любовь. Юность. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Работа фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestИспанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Испанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Кристина Кормилицына | StenincontestРоссийский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".Чёрный квадрат Фиделя. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
© Кристина Кормилицына | Stenincontest
Российский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
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Медиагруппа "Россия сегодня" в понедельник объявила победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Работы молодых фотографов, ставших призерами конкурса этого года, — в фотоленте Ria.ru.

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