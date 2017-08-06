В Балаклаве завершился двухдневный музыкальный фестиваль ZBFest. Информационным партнером мероприятия стало международное информационное агентство "РИА Новости Крым". Участники и гости фестиваля — в фотоленте Ria.ru >>
Фестиваль на виноградниках: в Балаклаве прошел ZBFest
12:0006.08.2017
03300
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМузыкальный фестиваль лета #ZBFest, учрежденный компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского, прошел в Крыму во второй раз. На фото: девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
Музыкальный фестиваль лета #ZBFest, учрежденный компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского, прошел в Крыму во второй раз. На фото: девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Андрей КиреевВ этом году на виноградниках под открытым небом ожидали около 40 тысяч гостей фестиваля. На фото: основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.
В этом году на виноградниках под открытым небом ожидали около 40 тысяч гостей фестиваля. На фото: основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвои хиты для гостей мероприятия спели известные российские исполнители, в том числе Сергей Галанин и группа "СерьГа", Гарик Сукачев и коллектив "Бригада С". На фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.
Свои хиты для гостей мероприятия спели известные российские исполнители, в том числе Сергей Галанин и группа "СерьГа", Гарик Сукачев и коллектив "Бригада С". На фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.
© РИА Новости / Андрей КиреевТакже в фестивале приняли участие Сергей Шнуров и группа "Ленинград", "Градусы", Дима Билан и L’ONE.
Также в фестивале приняли участие Сергей Шнуров и группа "Ленинград", "Градусы", Дима Билан и L’ONE.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПодарком для гостей стало выступление Scooter, музыканты прилетели в Крым, несмотря на угрозы со стороны Киева. На фото: солист Scooter Эйч Пи Бакстер.
Подарком для гостей стало выступление Scooter, музыканты прилетели в Крым, несмотря на угрозы со стороны Киева. На фото: солист Scooter Эйч Пи Бакстер.
© РИА Новости / Андрей КиреевНа фото: зрители во время выступления группы "СерьГа" на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.
На фото: зрители во время выступления группы "СерьГа" на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фестивале показали свое мастерство вело-триалисты, которые взлетали в воздух на велосипедах и совершали немыслимые кульбиты в воздухе. На фото: скейтбордисты на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
На фестивале показали свое мастерство вело-триалисты, которые взлетали в воздух на велосипедах и совершали немыслимые кульбиты в воздухе. На фото: скейтбордисты на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Андрей КиреевНа фото: вокалист группы "Градусы" Роман Пашков (справа) и гитарист коллектива.
На фото: вокалист группы "Градусы" Роман Пашков (справа) и гитарист коллектива.
© РИА Новости / Владислав СергиенкоНа фото: выступление группы "Ленинград" во главе с ее лидером Сергеем Шнуровым.
На фото: выступление группы "Ленинград" во главе с ее лидером Сергеем Шнуровым.
© РИА Новости / Владислав СергиенкоГости фестиваля увидели, как силачи мирового силового экстрима тянули трактор, вкопанный в поле, рвали цепи, гнули подковы, заворачивали в узел сковородки и придавали немыслимые формы разным нужным в хозяйстве изделиям. На фото: девушка делает селфи на территории фестиваля ZBFest.
Гости фестиваля увидели, как силачи мирового силового экстрима тянули трактор, вкопанный в поле, рвали цепи, гнули подковы, заворачивали в узел сковородки и придавали немыслимые формы разным нужным в хозяйстве изделиям. На фото: девушка делает селфи на территории фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Владислав СергиенкоИнформационным партнером фестиваля стало международное информационное агентство "РИА Новости Крым". На фото: гитарист группы "Ленинград" на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.
Информационным партнером фестиваля стало международное информационное агентство "РИА Новости Крым". На фото: гитарист группы "Ленинград" на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Андрей КиреевОрганизатором фестиваля является агрофирма "Золотая Балка" — одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма. На фото: лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
Организатором фестиваля является агрофирма "Золотая Балка" — одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма. На фото: лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.
На фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.
© РИА Новости / Андрей КиреевНа фото: зрители на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.
На фото: зрители на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+