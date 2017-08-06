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Фестиваль на виноградниках: в Балаклаве прошел ZBFest

12:0006.08.2017
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Девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Сергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest в Балаклаве
Музыкальный фестиваль #ZBFest-2017 в Крыму
Зрители во время выступления группы СерьГа на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest
Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выступает на музыкальном фестивале #ZBFest
Зрители во время выступления группы СерьГа на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest
Скейтбордисты на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Вокалист группы Градусы Роман Пашков и гитарист коллектива на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
Выступление группы Ленинград во главе с ее лидером Сергеем Шнуровым на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
Репэр L’ONE на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
Девушка делает селфи на территории музыкального фестиваля ZBFest
Гитарист группы Ленинград на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest
Зрители на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМузыкальный фестиваль лета #ZBFest, учрежденный компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского, прошел в Крыму во второй раз. На фото: девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.Девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Музыкальный фестиваль лета #ZBFest, учрежденный компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского, прошел в Крыму во второй раз. На фото: девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Андрей КиреевВ этом году на виноградниках под открытым небом ожидали около 40 тысяч гостей фестиваля. На фото: основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.Сергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest в Балаклаве
© РИА Новости / Андрей Киреев
В этом году на виноградниках под открытым небом ожидали около 40 тысяч гостей фестиваля. На фото: основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвои хиты для гостей мероприятия спели известные российские исполнители, в том числе Сергей Галанин и группа "СерьГа", Гарик Сукачев и коллектив "Бригада С". На фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.Музыкальный фестиваль #ZBFest-2017 в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Свои хиты для гостей мероприятия спели известные российские исполнители, в том числе Сергей Галанин и группа "СерьГа", Гарик Сукачев и коллектив "Бригада С". На фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.
© РИА Новости / Андрей КиреевТакже в фестивале приняли участие Сергей Шнуров и группа "Ленинград", "Градусы", Дима Билан и L’ONE.Зрители во время выступления группы СерьГа на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Андрей Киреев
Также в фестивале приняли участие Сергей Шнуров и группа "Ленинград", "Градусы", Дима Билан и L’ONE.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПодарком для гостей стало выступление Scooter, музыканты прилетели в Крым, несмотря на угрозы со стороны Киева. На фото: солист Scooter Эйч Пи Бакстер.Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выступает на музыкальном фестивале #ZBFest
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Подарком для гостей стало выступление Scooter, музыканты прилетели в Крым, несмотря на угрозы со стороны Киева. На фото: солист Scooter Эйч Пи Бакстер.
© РИА Новости / Андрей КиреевНа фото: зрители во время выступления группы "СерьГа" на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.Зрители во время выступления группы СерьГа на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Андрей Киреев
На фото: зрители во время выступления группы "СерьГа" на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фестивале показали свое мастерство вело-триалисты, которые взлетали в воздух на велосипедах и совершали немыслимые кульбиты в воздухе. На фото: скейтбордисты на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.Скейтбордисты на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На фестивале показали свое мастерство вело-триалисты, которые взлетали в воздух на велосипедах и совершали немыслимые кульбиты в воздухе. На фото: скейтбордисты на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Андрей КиреевНа фото: вокалист группы "Градусы" Роман Пашков (справа) и гитарист коллектива.Вокалист группы Градусы Роман Пашков и гитарист коллектива на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Андрей Киреев
На фото: вокалист группы "Градусы" Роман Пашков (справа) и гитарист коллектива.
© РИА Новости / Владислав СергиенкоНа фото: выступление группы "Ленинград" во главе с ее лидером Сергеем Шнуровым.Выступление группы Ленинград во главе с ее лидером Сергеем Шнуровым на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
На фото: выступление группы "Ленинград" во главе с ее лидером Сергеем Шнуровым.
© РИА Новости / Андрей КиреевНа фото: репэр L’ONE на фестивале ZBFest.Репэр L’ONE на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Андрей Киреев
На фото: репэр L’ONE на фестивале ZBFest.
© РИА Новости / Владислав СергиенкоГости фестиваля увидели, как силачи мирового силового экстрима тянули трактор, вкопанный в поле, рвали цепи, гнули подковы, заворачивали в узел сковородки и придавали немыслимые формы разным нужным в хозяйстве изделиям. На фото: девушка делает селфи на территории фестиваля ZBFest.Девушка делает селфи на территории музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Гости фестиваля увидели, как силачи мирового силового экстрима тянули трактор, вкопанный в поле, рвали цепи, гнули подковы, заворачивали в узел сковородки и придавали немыслимые формы разным нужным в хозяйстве изделиям. На фото: девушка делает селфи на территории фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Владислав СергиенкоИнформационным партнером фестиваля стало международное информационное агентство "РИА Новости Крым". На фото: гитарист группы "Ленинград" на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.Гитарист группы Ленинград на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Информационным партнером фестиваля стало международное информационное агентство "РИА Новости Крым". На фото: гитарист группы "Ленинград" на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.
© РИА Новости / Андрей КиреевОрганизатором фестиваля является агрофирма "Золотая Балка" — одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма. На фото: лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Андрей Киреев
Организатором фестиваля является агрофирма "Золотая Балка" — одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма. На фото: лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На фото: лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев (слева) и лидер группы "Серьга" Сергей Галанин.
© РИА Новости / Андрей КиреевНа фото: зрители на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.Зрители на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Андрей Киреев
На фото: зрители на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest.
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В Балаклаве завершился двухдневный музыкальный фестиваль ZBFest. Информационным партнером мероприятия стало международное информационное агентство "РИА Новости Крым". Участники и гости фестиваля — в фотоленте Ria.ru >>

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