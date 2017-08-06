В воскресенье, 6 августа исполняется три года с момента гибели специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе в районе Донецка. Работы лауреата премии "Серебряная камера" — в фотоленте Ria.ru.
Война и мир Андрея Стенина
08:0006.08.2017
(обновлено: 08:01 06.08.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПротивники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПоследствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖенщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВоеннослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСолдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкРаненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей ШимановС 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.
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