Президент России Владимир Путин в четверг прибыл с рабочей поездкой в Бурятию. Глава государства посетил Байкальский биосферный заповедник, провел совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, а также встретился с главами регионов, пострадавших от лесных пожаров.
Омуль и чай из шиповника: Путин приехал на Байкал
13:0704.08.2017
019810
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.
Президент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.
Глава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВыпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.
Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗатем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".
Затем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.
В туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.
Кроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.
В ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".
Во время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.
Президент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+