Омуль и чай из шиповника: Путин приехал на Байкал

Кроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.