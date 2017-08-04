Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: бикини-мойка машин и Армейские игры
11:1204.08.2017
(обновлено: 11:40 04.08.2017)
0279682
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПразднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкБикини-мойка машины на фестивале техники путешественников "ТехноTravel" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
Бикини-мойка машины на фестивале техники путешественников "ТехноTravel" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения ставропигиального Никольского Морского собора в Кронштадте.
Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения ставропигиального Никольского Морского собора в Кронштадте.
© AP Photo / Amel EmricЕжегодные соревнования дайверов в боснийском городе Мостар. Участники турнира прыгают в воду с 25-метровой высоты в реку Неретва.
© AP Photo / Amel Emric
Ежегодные соревнования дайверов в боснийском городе Мостар. Участники турнира прыгают в воду с 25-метровой высоты в реку Неретва.
© REUTERS / Baz RatnerЛидер кенийской оппозиции Райла Одгана в окружении своих сторонников из народа Масаи на предвыборном митинге в Сусе, Кения.
Лидер кенийской оппозиции Райла Одгана в окружении своих сторонников из народа Масаи на предвыборном митинге в Сусе, Кения.
© REUTERS / Oswaldo RivasДевочка, перемазанная моторным маслом, принимает участие в праздничных мероприятиях в честь небесного покровителя города Санто-Доминго-де-Гузман, Никарагуа.
Девочка, перемазанная моторным маслом, принимает участие в праздничных мероприятиях в честь небесного покровителя города Санто-Доминго-де-Гузман, Никарагуа.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастница группы Iowa Екатерина Иванчикова выступает на Международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова выступает на Международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
© AFP 2017 / DPA/ Patrick PleulВспышки молний над ветряной электростанцией около Зиверсдорфа, Германия.
Вспышки молний над ветряной электростанцией около Зиверсдорфа, Германия.
© AFP 2017 / Jose JordanУчастники музыкального фестиваля под открытым небом Sound Arenal на пляже в Бурриане, Испания.
Участники музыкального фестиваля под открытым небом Sound Arenal на пляже в Бурриане, Испания.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабота реактивной бомбометной установки РБУ 6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" во время праздника в День Военно-морского флота в Балтийске.
Работа реактивной бомбометной установки РБУ 6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" во время праздника в День Военно-морского флота в Балтийске.
© REUTERS / Ivan AlvaradoВыступление участников фестиваля хореографов в муниципальном театре Сантьяго в Чили.
Выступление участников фестиваля хореографов в муниципальном театре Сантьяго в Чили.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsСтолкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание.
Столкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание.
© REUTERS / U.S. Navy/Erik HildebrandtАмериканский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик "Супер Хорнет" пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане.
Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик "Супер Хорнет" пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане.
© REUTERS / Leonardo Benassatto Член "Бразильского движения бездомных рабочих" во время протеста против президента Мишеля Темера в Сан-Паулу.
Член "Бразильского движения бездомных рабочих" во время протеста против президента Мишеля Темера в Сан-Паулу.
© AP Photo / Jae C. HongМужчина переходит дорогу в центре Лос-Анджелеса.
© AP Photo / Jae C. Hong
Мужчина переходит дорогу в центре Лос-Анджелеса.
© AFP 2017 / Zinyange AuntonyМозамбикские беженцы исполняют традиционный танец Muchongoyo в Чипинге, Маникаланд, Зимбабве.
Мозамбикские беженцы исполняют традиционный танец Muchongoyo в Чипинге, Маникаланд, Зимбабве.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийЭта фотография сделана космонавтом Сергеем Рязанским с выдержкой в 15 секунд, за это время Международная космическая станция пролетела 120 км. Ночные города становятся похожи на звездный дождь, когда пролетаешь над ними со скоростью 28 000 км/ч, отметил Рязанский.
Эта фотография сделана космонавтом Сергеем Рязанским с выдержкой в 15 секунд, за это время Международная космическая станция пролетела 120 км. Ночные города становятся похожи на звездный дождь, когда пролетаешь над ними со скоростью 28 000 км/ч, отметил Рязанский.
© AP Photo / PA/Andrew Milligan Исполнение народных шотландских танцев на эспланаде у Эдинбургского замка.
© AP Photo / PA/Andrew Milligan
Исполнение народных шотландских танцев на эспланаде у Эдинбургского замка.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский экипаж принимает участие в индивидуальной гонке на соревнованиях по танковому биатлону в Алабино.
Российский экипаж принимает участие в индивидуальной гонке на соревнованиях по танковому биатлону в Алабино.
© AP Photo / Gregory BullЖенская сборная Бразилии по футболу радуется забитому голу в матче с США в Сан-Диего.
© AP Photo / Gregory Bull
Женская сборная Бразилии по футболу радуется забитому голу в матче с США в Сан-Диего.
© REUTERS / Jose CabezasУчастник марша памяти студентов, погибших в ходе акции протеста в 1975 году в Сальвадоре.
Участник марша памяти студентов, погибших в ходе акции протеста в 1975 году в Сальвадоре.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкФрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные археологами на территории музея-заповедника "Костенки" в Воронежской области.
Фрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные археологами на территории музея-заповедника "Костенки" в Воронежской области.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЧирлидерши во время матча третьего этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин между сборными России и Белоруссии в Москве.
Чирлидерши во время матча третьего этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин между сборными России и Белоруссии в Москве.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтборочный этап Мирового чемпионата фейерверков в Олимпийском парке в Сочи.
Отборочный этап Мирового чемпионата фейерверков в Олимпийском парке в Сочи.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+