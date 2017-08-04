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Лучшие фото недели: бикини-мойка машин и Армейские игры

11:1204.08.2017
(обновлено: 11:40 04.08.2017)
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Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске
Бикини-мойка машины на фестивале техники путешественников ТехноTravel на аэродроме Левцово в Ярославской области
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии. 30 июля 2017
Президент РФ В. Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ
Прыжок со Старого моста в Мостаре во время соревнований
Лидер кенийской оппозиции Райла Одгана на предвыборном митинге в Сусу
Мужчина читает газету, сидя в трубе. Нью-Дели, Индия
Девочка принимает участие в праздничных мероприятиях Санто-Доминго-де-Гузмана, Манагуа
Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Вспышки молний над ветропарком около Зиверсдорфа, Германия
Участники фестиваля Sound Arenal на пляже в Бурриане
Работа реактивной бомбометной установки РБУ 6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота Кабардино Балкария в День ВМФ
Танцоры на фестивале хореографов в муниципальном театре Сантьяго в Чили
Дети отдыхают под грузовиком в Маниле
Столкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание
Зебры в зоопарке Аугсбурга, на юге Германии
Девушки перед началом гонки Гран-при Венгрии
Самолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане
Член Бразильского движения бездомных рабочих во время протеста против президента Бразилии Мишеля Темера в Сан-Паулу
Мужчина переходит дорогу в центре Лос-Анджелеса
Мозамбикские беженцы исполняют традиционный танец Muchongoyo в Чипинге, Маникаланд, Зимбабве
Вид на Землю с МКС
Женщина на велосипеде в подводном парке Пулы, Хорватия. 1 августа 2017
Elayne Seaton во время исполнения традиционного шотландского танца Хайланж в Эдинбурге
Экипаж команды Армии России участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных играх — 2017 на подмосковном полигоне Алабино
Женская сборная Бразилии по футболу радуется забитому голу в матче с США в Сан-Диего
Участник марша памяти студентов, погибших в ходе акции протеста в 1975 году в Сальвадоре. 30 июля 2017
Фрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории музея-заповедника Костенки в Воронежской области
Чирлидерши во время матча третьего этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин между сборными России и Белоруссии в Москве
Зрители на отборочном этапе Мирового чемпионата фейерверков в Олимпийском парке в Сочи
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПразднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкБикини-мойка машины на фестивале техники путешественников "ТехноTravel" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.Бикини-мойка машины на фестивале техники путешественников ТехноTravel на аэродроме Левцово в Ярославской области
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Бикини-мойка машины на фестивале техники путешественников "ТехноTravel" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
© AFP 2017 / Tibta PanginИзвержение вулкана Синабунг на острове Суматра.Извержение вулкана Синабунг в Индонезии. 30 июля 2017
© AFP 2017 / Tibta Pangin
Извержение вулкана Синабунг на острове Суматра.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения ставропигиального Никольского Морского собора в Кронштадте.Президент РФ В. Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения ставропигиального Никольского Морского собора в Кронштадте.
© AP Photo / Amel EmricЕжегодные соревнования дайверов в боснийском городе Мостар. Участники турнира прыгают в воду с 25-метровой высоты в реку Неретва.Прыжок со Старого моста в Мостаре во время соревнований
© AP Photo / Amel Emric
Ежегодные соревнования дайверов в боснийском городе Мостар. Участники турнира прыгают в воду с 25-метровой высоты в реку Неретва.
© REUTERS / Baz RatnerЛидер кенийской оппозиции Райла Одгана в окружении своих сторонников из народа Масаи на предвыборном митинге в Сусе, Кения.Лидер кенийской оппозиции Райла Одгана на предвыборном митинге в Сусу
© REUTERS / Baz Ratner
Лидер кенийской оппозиции Райла Одгана в окружении своих сторонников из народа Масаи на предвыборном митинге в Сусе, Кения.
© AFP 2017 / Money SharmaМужчина читает газету, Нью-Дели, Индия.Мужчина читает газету, сидя в трубе. Нью-Дели, Индия
© AFP 2017 / Money Sharma
Мужчина читает газету, Нью-Дели, Индия.
© REUTERS / Oswaldo RivasДевочка, перемазанная моторным маслом, принимает участие в праздничных мероприятиях в честь небесного покровителя города Санто-Доминго-де-Гузман, Никарагуа.Девочка принимает участие в праздничных мероприятиях Санто-Доминго-де-Гузмана, Манагуа
© REUTERS / Oswaldo Rivas
Девочка, перемазанная моторным маслом, принимает участие в праздничных мероприятиях в честь небесного покровителя города Санто-Доминго-де-Гузман, Никарагуа.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастница группы Iowa Екатерина Иванчикова выступает на Международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова выступает на Международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
© AFP 2017 / DPA/ Patrick PleulВспышки молний над ветряной электростанцией около Зиверсдорфа, Германия.Вспышки молний над ветропарком около Зиверсдорфа, Германия
© AFP 2017 / DPA/ Patrick Pleul
Вспышки молний над ветряной электростанцией около Зиверсдорфа, Германия.
© AFP 2017 / Jose JordanУчастники музыкального фестиваля под открытым небом Sound Arenal на пляже в Бурриане, Испания.Участники фестиваля Sound Arenal на пляже в Бурриане
© AFP 2017 / Jose Jordan
Участники музыкального фестиваля под открытым небом Sound Arenal на пляже в Бурриане, Испания.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабота реактивной бомбометной установки РБУ 6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" во время праздника в День Военно-морского флота в Балтийске.Работа реактивной бомбометной установки РБУ 6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота Кабардино Балкария в День ВМФ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа реактивной бомбометной установки РБУ 6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" во время праздника в День Военно-морского флота в Балтийске.
© REUTERS / Ivan AlvaradoВыступление участников фестиваля хореографов в муниципальном театре Сантьяго в Чили.Танцоры на фестивале хореографов в муниципальном театре Сантьяго в Чили
© REUTERS / Ivan Alvarado
Выступление участников фестиваля хореографов в муниципальном театре Сантьяго в Чили.
© AFP 2017 / Noel CelisДети отдыхают под грузовиком в Маниле.Дети отдыхают под грузовиком в Маниле
© AFP 2017 / Noel Celis
Дети отдыхают под грузовиком в Маниле.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsСтолкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание.Столкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Столкновения в Каракасе во время проведения выборов в Национальное учредительное собрание.
© AFP 2017 / DPA/ Karl-Josef HildenbrandЗебры в зоопарке Аугсбурга на юге Германии.Зебры в зоопарке Аугсбурга, на юге Германии
© AFP 2017 / DPA/ Karl-Josef Hildenbrand
Зебры в зоопарке Аугсбурга на юге Германии.
© REUTERS / /Laszlo BaloghДевушки перед началом гонки "Формулы-1" Гран-при Венгрии в Будапеште.Девушки перед началом гонки Гран-при Венгрии
© REUTERS / /Laszlo Balogh
Девушки перед началом гонки "Формулы-1" Гран-при Венгрии в Будапеште.
© REUTERS / U.S. Navy/Erik HildebrandtАмериканский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик "Супер Хорнет" пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане.Самолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане
© REUTERS / U.S. Navy/Erik Hildebrandt
Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик "Супер Хорнет" пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане.
© REUTERS / Leonardo Benassatto Член "Бразильского движения бездомных рабочих" во время протеста против президента Мишеля Темера в Сан-Паулу.Член Бразильского движения бездомных рабочих во время протеста против президента Бразилии Мишеля Темера в Сан-Паулу
© REUTERS / Leonardo Benassatto
Член "Бразильского движения бездомных рабочих" во время протеста против президента Мишеля Темера в Сан-Паулу.
© AP Photo / Jae C. HongМужчина переходит дорогу в центре Лос-Анджелеса.Мужчина переходит дорогу в центре Лос-Анджелеса
© AP Photo / Jae C. Hong
Мужчина переходит дорогу в центре Лос-Анджелеса.
© AFP 2017 / Zinyange AuntonyМозамбикские беженцы исполняют традиционный танец Muchongoyo в Чипинге, Маникаланд, Зимбабве.Мозамбикские беженцы исполняют традиционный танец Muchongoyo в Чипинге, Маникаланд, Зимбабве
© AFP 2017 / Zinyange Auntony
Мозамбикские беженцы исполняют традиционный танец Muchongoyo в Чипинге, Маникаланд, Зимбабве.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийЭта фотография сделана космонавтом Сергеем Рязанским с выдержкой в 15 секунд, за это время Международная космическая станция пролетела 120 км. Ночные города становятся похожи на звездный дождь, когда пролетаешь над ними со скоростью 28 000 км/ч, отметил Рязанский.Вид на Землю с МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Эта фотография сделана космонавтом Сергеем Рязанским с выдержкой в 15 секунд, за это время Международная космическая станция пролетела 120 км. Ночные города становятся похожи на звездный дождь, когда пролетаешь над ними со скоростью 28 000 км/ч, отметил Рязанский.
© REUTERS / Antonio BronicЖенщина ездит на велосипеде по подводному парку Пулы, Хорватия.Женщина на велосипеде в подводном парке Пулы, Хорватия. 1 августа 2017
© REUTERS / Antonio Bronic
Женщина ездит на велосипеде по подводному парку Пулы, Хорватия.
© AP Photo / PA/Andrew Milligan Исполнение народных шотландских танцев на эспланаде у Эдинбургского замка.Elayne Seaton во время исполнения традиционного шотландского танца Хайланж в Эдинбурге
© AP Photo / PA/Andrew Milligan
Исполнение народных шотландских танцев на эспланаде у Эдинбургского замка.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский экипаж принимает участие в индивидуальной гонке на соревнованиях по танковому биатлону в Алабино.Экипаж команды Армии России участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных играх — 2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский экипаж принимает участие в индивидуальной гонке на соревнованиях по танковому биатлону в Алабино.
© AP Photo / Gregory BullЖенская сборная Бразилии по футболу радуется забитому голу в матче с США в Сан-Диего.Женская сборная Бразилии по футболу радуется забитому голу в матче с США в Сан-Диего
© AP Photo / Gregory Bull
Женская сборная Бразилии по футболу радуется забитому голу в матче с США в Сан-Диего.
© REUTERS / Jose CabezasУчастник марша памяти студентов, погибших в ходе акции протеста в 1975 году в Сальвадоре.Участник марша памяти студентов, погибших в ходе акции протеста в 1975 году в Сальвадоре. 30 июля 2017
© REUTERS / Jose Cabezas
Участник марша памяти студентов, погибших в ходе акции протеста в 1975 году в Сальвадоре.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкФрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные археологами на территории музея-заповедника "Костенки" в Воронежской области.Фрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории музея-заповедника Костенки в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Фрагменты строения из костей мамонта времен палеолита, обнаруженные археологами на территории музея-заповедника "Костенки" в Воронежской области.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЧирлидерши во время матча третьего этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин между сборными России и Белоруссии в Москве.Чирлидерши во время матча третьего этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин между сборными России и Белоруссии в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Чирлидерши во время матча третьего этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин между сборными России и Белоруссии в Москве.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтборочный этап Мирового чемпионата фейерверков в Олимпийском парке в Сочи.Зрители на отборочном этапе Мирового чемпионата фейерверков в Олимпийском парке в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отборочный этап Мирового чемпионата фейерверков в Олимпийском парке в Сочи.
Чирлидерши во время матча третьего этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин между сборными России и Белоруссии в МосквеЛучшие фото недели: бикини-мойка машин и Армейские игры11:1204.08.2017
Фотографии из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село. Слева: супруга императора Александра III великая княгиня Мария Федоровна, великая княгиня Ксения Александровна и великий князь Александр Михайлович. Справа: великая княгиня Мария Федоровна с детьми Николаем, Георгием и КсениейПередача архива семьи Романовых музею-заповеднику "Царское село"15:1403.08.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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