Лучшие фото недели: бикини-мойка машин и Армейские игры

Эта фотография сделана космонавтом Сергеем Рязанским с выдержкой в 15 секунд, за это время Международная космическая станция пролетела 120 км. Ночные города становятся похожи на звездный дождь, когда пролетаешь над ними со скоростью 28 000 км/ч, отметил Рязанский.