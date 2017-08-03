Журнал National Geographic подвел итоги ежегодного конкурса работ фотографов-путешественников National Geographic Travel Photographer of the Year. Лучшие снимки этого года — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие снимки года по версии журнала National Geographic
13:5603.08.2017
(обновлено: 14:03 03.08.2017)
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© Фото : Rodney Bursiel / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Rodney Bursiel "Under The Wave" ("Под волной"), занявшая 3-е место в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок серфера Донавона Франкейтера был сделан на острове Таваруга, Фиджи.
Работа фотографа Rodney Bursiel "Under The Wave" ("Под волной"), занявшая 3-е место в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок серфера Донавона Франкейтера был сделан на острове Таваруга, Фиджи.
© Фото : Andy Yeung / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Andy Yeung "Walled City" ("Город-крепость"), занявшая 2-е место в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок сделан в поселении Коулун, Гонконг. Когда-то это был самый густонаселенный район планеты, в 1990-х годах поселение было разрушено, и позже отстроено заново. Однако, если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, отмечает фотограф, что дух клаустрофобии все еще витает над этим местом.
Работа фотографа Andy Yeung "Walled City" ("Город-крепость"), занявшая 2-е место в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок сделан в поселении Коулун, Гонконг. Когда-то это был самый густонаселенный район планеты, в 1990-х годах поселение было разрушено, и позже отстроено заново. Однако, если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, отмечает фотограф, что дух клаустрофобии все еще витает над этим местом.
© Фото : Sergio Tapiro Velasco / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Sergio Tapiro Velasco "The power of nature" ("Природная мощь"), получившая Гран-при и 1-е место в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке запечатлено мощное извержение вулкана Колима в Мексике, которое произошло 13 декабря 2015 года. Длина молнии, образовавшейся у жерла вулкана, составляет около 600 метров.
Работа фотографа Sergio Tapiro Velasco "The power of nature" ("Природная мощь"), получившая Гран-при и 1-е место в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке запечатлено мощное извержение вулкана Колима в Мексике, которое произошло 13 декабря 2015 года. Длина молнии, образовавшейся у жерла вулкана, составляет около 600 метров.
© Фото : Jobit George / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Jobit George "Bridging Generation" ("Связь поколений"), получившая поощрительный приз в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок, на котором отец с сыном сидят у мечети в Нью-Дели, был сделан в праздник Ураза-Байрам.
Работа фотографа Jobit George "Bridging Generation" ("Связь поколений"), получившая поощрительный приз в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок, на котором отец с сыном сидят у мечети в Нью-Дели, был сделан в праздник Ураза-Байрам.
© Фото : Tarun Sinha / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Tarun Sinha "Crocodiles at Rio Tarcoles" ("Крокодилы в реке Тарколес"), занявшая 3-е место в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан с моста над рекой Тарколес в Коста-Рике.
Работа фотографа Tarun Sinha "Crocodiles at Rio Tarcoles" ("Крокодилы в реке Тарколес"), занявшая 3-е место в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан с моста над рекой Тарколес в Коста-Рике.
© Фото : Julius Y. / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Julius Y. "Interesting moment" ("Интересный момент"), занявшая 2-е место в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - посетители музея в Амстердаме рассматривают персонажей картины Рембрандта "Синдики", пока те, в свою очередь, смотрят на туристов.
Работа фотографа Julius Y. "Interesting moment" ("Интересный момент"), занявшая 2-е место в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - посетители музея в Амстердаме рассматривают персонажей картины Рембрандта "Синдики", пока те, в свою очередь, смотрят на туристов.
© Фото : Yutaka Takafuj / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Yutaka Takafuj "Forest of the Fairy" ("Волшебный лес"), получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан летним вечером неподалеку от маленькой деревушки в районе японского города Тамба. Светлячки сфотографированы на фоне каменной лестницы, ведущей к храму, который почитают местные жители.
Работа фотографа Yutaka Takafuj "Forest of the Fairy" ("Волшебный лес"), получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан летним вечером неподалеку от маленькой деревушки в районе японского города Тамба. Светлячки сфотографированы на фоне каменной лестницы, ведущей к храму, который почитают местные жители.
© Фото : Tetsuya Hashimoto / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Tetsuya Hashimoto "Colorful apartment" ("Пестрые жилища"), получившая поощрительный приз в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок сделан в жилом комплексе в японской префектуре Гифу.
Работа фотографа Tetsuya Hashimoto "Colorful apartment" ("Пестрые жилища"), получившая поощрительный приз в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок сделан в жилом комплексе в японской префектуре Гифу.
© Фото : Moin Ahmed / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Moin Ahmed "The Man’s Stare" ("Мужской взгляд"), получившая поощрительный приз в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан на железнодорожной станции Тонги в Бангладеш.
© Фото : Moin Ahmed / 2017 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа фотографа Moin Ahmed "The Man’s Stare" ("Мужской взгляд"), получившая поощрительный приз в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан на железнодорожной станции Тонги в Бангладеш.
© Фото : Shane Gross / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Shane Gross "In Your Face" ("Лицом к лицу") , получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - карибские рифовые акулы, которые во время съемок скинули установленную на скалу камеру фотографа.
Работа фотографа Shane Gross "In Your Face" ("Лицом к лицу") , получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - карибские рифовые акулы, которые во время съемок скинули установленную на скалу камеру фотографа.
© Фото : F. Dilek Uyar / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа F. Dilek Uyar "Worship" ("Служение"), занявшая 1-е место в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в турецком поселке Силле неподалеку от города Конья. На кадре запечатлен танец дервиша сема - суфийский ритуал братства Мевлеви.
Работа фотографа F. Dilek Uyar "Worship" ("Служение"), занявшая 1-е место в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в турецком поселке Силле неподалеку от города Конья. На кадре запечатлен танец дервиша сема - суфийский ритуал братства Мевлеви.
© Фото : Norbet Fritz / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Norbet Fritz "Levels of reading" ("Уровни чтения"), занявшая 1-е место в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - современный интерьер городской библиотеки в Штутгарте. Уникальную атмосферу этого места создает естественный свет, проникающий в здание через окна сверху.
Работа фотографа Norbet Fritz "Levels of reading" ("Уровни чтения"), занявшая 1-е место в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - современный интерьер городской библиотеки в Штутгарте. Уникальную атмосферу этого места создает естественный свет, проникающий в здание через окна сверху.
© Фото : Michael Dean Morgan / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Michael Dean Morgan "Blessings at Besakih" ("Благословение храма Пура Бесаких"), получила поощрительный приз в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в индуистском храме Матери Бесаких на Бали. Он расположен на высоте тысячи метров над уровнем моря на западных склонах самой высокой на острове горы Агунг. Балийцы приходят сюда, чтобы помолиться и получить благословение.
Работа фотографа Michael Dean Morgan "Blessings at Besakih" ("Благословение храма Пура Бесаких"), получила поощрительный приз в категории "Люди" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в индуистском храме Матери Бесаких на Бали. Он расположен на высоте тысячи метров над уровнем моря на западных склонах самой высокой на острове горы Агунг. Балийцы приходят сюда, чтобы помолиться и получить благословение.
© Фото : Hiromi Kano / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Hiromi Kano "To live" ("Выжить"), занявшая 2-е место в категории "Природа" в фотоконкурсе 2017 National Geographic Travel Photographer of the Year. Фотограф восхищается лебедями, которым не мешает жить грязь водоема.
Работа фотографа Hiromi Kano "To live" ("Выжить"), занявшая 2-е место в категории "Природа" в фотоконкурсе 2017 National Geographic Travel Photographer of the Year. Фотограф восхищается лебедями, которым не мешает жить грязь водоема.
© Фото : Reynold Riksa Dewantara / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Reynold Riksa Dewantara "Mt. Bromo" ("Вулкан Бромо"), получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в начале 2016 года на востоке острова Ява у действующего вулкана Бромо.
Работа фотографа Reynold Riksa Dewantara "Mt. Bromo" ("Вулкан Бромо"), получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в начале 2016 года на востоке острова Ява у действующего вулкана Бромо.
© Фото : Clane Gessel / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Clane Gessel "Marble Caves" ("Мраморные пещеры"), получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в Патагонии.
Работа фотографа Clane Gessel "Marble Caves" ("Мраморные пещеры"), получившая поощрительный приз в категории "Природа" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. Снимок был сделан в Патагонии.
© Фото : Misha De-Stroyev / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Misha De-Stroyev "Henningsvær Football Field" ("Футбольное поле в Хеннингсвере"), занявшая 3-е место в категории "Города" в фотоконкурсе 2017 National Geographic Travel Photographer of the Year. С высоты 120 метров фотограф снял футбольное поле в городе Хеннингсвере на Лофотенских островах.
Работа фотографа Misha De-Stroyev "Henningsvær Football Field" ("Футбольное поле в Хеннингсвере"), занявшая 3-е место в категории "Города" в фотоконкурсе 2017 National Geographic Travel Photographer of the Year. С высоты 120 метров фотограф снял футбольное поле в городе Хеннингсвере на Лофотенских островах.
© Фото : Andrzej Bochenski / 2017 National Geographic Travel Photographer of the YearРабота фотографа Andrzej Bochenski "Al Ain" ("Аль-Айн"), получившая поощрительный приз в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - город Аль-Айн, построенный в пустыне в эмирате Абу-Даби, ОАЭ.
Работа фотографа Andrzej Bochenski "Al Ain" ("Аль-Айн"), получившая поощрительный приз в категории "Города" в фотоконкурсе National Geographic Travel Photographer of the Year. На снимке - город Аль-Айн, построенный в пустыне в эмирате Абу-Даби, ОАЭ.
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