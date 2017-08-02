Бывшие и действующие десантники 2 августа отмечают День ВДВ. Массовые гулянья сослуживцев в разных городах России — в фотоленте Ria.ru.
Гулянья "крылатой пехоты"
15:4002.08.2017
(обновлено: 15:43 02.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году 2 августа исполняется 87 лет с момента создания в России Воздушно-десантных войск.
В этом году 2 августа исполняется 87 лет с момента создания в России Воздушно-десантных войск.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛичный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск поздравил в среду президент России Владимир Путин. Глава государства отметил смелость и силу духа "тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ".
Личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск поздравил в среду президент России Владимир Путин. Глава государства отметил смелость и силу духа "тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкС утра десантники прошли крестным ходом от храма Илии Пророка в Китай-городе до Лобного места Красной площади, таким образом почтив память своего небесного покровителя - день памяти пророка Илии в церковном календаре совпадает с днем учреждения ВДВ.
С утра десантники прошли крестным ходом от храма Илии Пророка в Китай-городе до Лобного места Красной площади, таким образом почтив память своего небесного покровителя - день памяти пророка Илии в церковном календаре совпадает с днем учреждения ВДВ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа Лобном месте прошел праздничный молебен пророку Божьему Илие, после которого десантников поздравили служители церкви и командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.
На Лобном месте прошел праздничный молебен пророку Божьему Илие, после которого десантников поздравили служители церкви и командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДесантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Чите.
Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Чите.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПраздничный молебен в День Воздушно-десантных войск у часовни Ильи Пророка на Старом кладбище в Чите.
Праздничный молебен в День Воздушно-десантных войск у часовни Ильи Пророка на Старом кладбище в Чите.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПоказательные выступления во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
Показательные выступления во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКурсанты 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск в Омске.
Курсанты 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск в Омске.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДесантник в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
Десантник в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
© РИА Новости / Дмитрий СтепановПерейти в фотобанкПоказательные выступления время празднования дня ВДВ в Ставропольском крае.
Показательные выступления время празднования дня ВДВ в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Дмитрий СтепановПерейти в фотобанкБерет в руке десантника на празднике ВДВ в Ставрополье.
Берет в руке десантника на празднике ВДВ в Ставрополье.
© РИА Новости / Дмитрий СтепановПерейти в фотобанкДесантники выступают на празднике дня ВДВ в Ставропольском крае.
Десантники выступают на празднике дня ВДВ в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкПразднование Дня ВДВ в сквере Десантников в Иванове.
Празднование Дня ВДВ в сквере Десантников в Иванове.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВозложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДесантники на Дворцовой площади готовятся к шествию в Санкт-Петербурге.
Десантники на Дворцовой площади готовятся к шествию в Санкт-Петербурге.
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