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Женский вингсьют: парашютистки установили рекорд России

11:4002.08.2017
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Российские парашютистки установили крупнейший национальный женский рекорд в классе больших вингсьют формаций в мире
Российские парашютистки во время прыжка
Российские парашютистки во время прыжка
Российские парашютистки во время прыжка
Подготовка российских парашютисток к прыжку
Вид из самолета перед прыжком российских парашютисток
Подготовка российских парашютисток к прыжку
Российские парашютистки во время прыжка
Российские парашютистки, установившие рекорд в классе больших вингсьют формаций в мире
© Фото : предоставлено NikonКрупнейший национальный женский рекорд в классе больших вингсьют формаций был установлен 29 июля на аэродроме Крутицы в Рязанской области.Российские парашютистки установили крупнейший национальный женский рекорд в классе больших вингсьют формаций в мире
© Фото : предоставлено Nikon
Крупнейший национальный женский рекорд в классе больших вингсьют формаций был установлен 29 июля на аэродроме Крутицы в Рязанской области.
© Фото : предоставлено NikonПрыжок одновременно совершили 19 российских парашютисток.Российские парашютистки во время прыжка
© Фото : предоставлено Nikon
Прыжок одновременно совершили 19 российских парашютисток.
© Фото : предоставлено NikonЗа полетом девушек следили судьи из Федерации парашютного спорта в России.Российские парашютистки во время прыжка
© Фото : предоставлено Nikon
За полетом девушек следили судьи из Федерации парашютного спорта в России.
© Фото : предоставлено NikonНа установление рекорда у спортсменок было три дня.Российские парашютистки во время прыжка
© Фото : предоставлено Nikon
На установление рекорда у спортсменок было три дня.
© Фото : предоставлено NikonПервый удачный прыжок совершили 15 спортсменок 28 июля, на следующий день с третьего раза формацию построили сразу 19 девушек.Подготовка российских парашютисток к прыжку
© Фото : предоставлено Nikon
Первый удачный прыжок совершили 15 спортсменок 28 июля, на следующий день с третьего раза формацию построили сразу 19 девушек.
© Фото : предоставлено NikonВид из самолета перед прыжком российских парашютисток.Вид из самолета перед прыжком российских парашютисток
© Фото : предоставлено Nikon
Вид из самолета перед прыжком российских парашютисток.
© Фото : предоставлено NikonСпортсменки начали готовиться к прыжку в апреле – как только открылся сезон для парашютистов. У них было три тренировочных сбора.Подготовка российских парашютисток к прыжку
© Фото : предоставлено Nikon
Спортсменки начали готовиться к прыжку в апреле – как только открылся сезон для парашютистов. У них было три тренировочных сбора.
© Фото : предоставлено NikonПосле того, как снимки прыжка и видео, запечатлевшее полет команды будут переданы в Международную авиационную федерацию, там смогут зарегистрировать рекорд документально.Российские парашютистки во время прыжка
© Фото : предоставлено Nikon
После того, как снимки прыжка и видео, запечатлевшее полет команды будут переданы в Международную авиационную федерацию, там смогут зарегистрировать рекорд документально.
© Фото : предоставлено NikonЕдинственный существовавший до этого женский рекорд России не был задокументирован официально, тогда прыжок совершили 12 спортсменок.Российские парашютистки, установившие рекорд в классе больших вингсьют формаций в мире
© Фото : предоставлено Nikon
Единственный существовавший до этого женский рекорд России не был задокументирован официально, тогда прыжок совершили 12 спортсменок.
Российские парашютистки во время прыжкаЖенский вингсьют: парашютистки установили рекорд России11:4002.08.2017
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Российские парашютистки установили национальный женский рекорд в классе больших вингсьют формаций в мире. Прыжок российских спортсменок — в фотоленте Ria.ru.

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