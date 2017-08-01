Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия июля.
Космические новости в фотографиях, июль 2017 года
10:3101.08.2017
(обновлено: 10:52 01.08.2017)
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© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров.
Зонд "Кассини" получил детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль "Союз МС-05" с новым экипажем 28 июля стартовал к Международной космической станции с Байконура.
Корабль "Союз МС-05" с новым экипажем 28 июля стартовал к Международной космической станции с Байконура.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjorn JonssonУчастники миссии Juno и "гражданские" ученые представили первые детальнейшие снимки Большого красного пятна Юпитера. Оно примерно 1,3-3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.
Участники миссии Juno и "гражданские" ученые представили первые детальнейшие снимки Большого красного пятна Юпитера. Оно примерно 1,3-3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинПилотируемый корабль "Союз МС-05" 29 июля пристыковался к МКС, доставив на станцию российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольф Брезник и итальянца Паоло Несполи.
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Пилотируемый корабль "Союз МС-05" 29 июля пристыковался к МКС, доставив на станцию российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольф Брезник и итальянца Паоло Несполи.
© NASA/CXC/PSU/L.Townsley et al; Infrared: NASA/JPL-CaltechНАСА опубликовало изображение гигантского молекулярного облака W51, снятое телескопом "Чандра". Подобные облака состоят в основном из молекул водорода и атомов гелия, они содержат больше массы, чем миллионы солнц, и могут тянуться на сотни световых лет. Данное облако W51 находится примерно в 17 000 световых лет от Земли.
© NASA/CXC/PSU/L.Townsley et al; Infrared: NASA/JPL-Caltech
НАСА опубликовало изображение гигантского молекулярного облака W51, снятое телескопом "Чандра". Подобные облака состоят в основном из молекул водорода и атомов гелия, они содержат больше массы, чем миллионы солнц, и могут тянуться на сотни световых лет. Данное облако W51 находится примерно в 17 000 световых лет от Земли.
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryАстрономам удалось зафиксировать солнечную вспышку и выброс корональной массы, произошедшие 14 июля. Вспышка длилась почти два часа.
Астрономам удалось зафиксировать солнечную вспышку и выброс корональной массы, произошедшие 14 июля. Вспышка длилась почти два часа.
© Cambridge’s Institute of AstronomyУченые обнаружили в созвездии Скульптора потенциально самую маленькую звезду Вселенной EBLM J0555-57Ab. Ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера.
© Cambridge’s Institute of Astronomy
Ученые обнаружили в созвездии Скульптора потенциально самую маленькую звезду Вселенной EBLM J0555-57Ab. Ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера.
© REUTERS / ESAЧасть западного ледника Антарктиды Ларсен С отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Его площадь составляет 5,8 тысячи квадратных километров.
Часть западного ледника Антарктиды Ларсен С отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Его площадь составляет 5,8 тысячи квадратных километров.
© ESA/Hubble/NASAКосмический телескоп "Хаббл" получил снимки спиральной галактики NGC 2500. Она расположена на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыси.
© ESA/Hubble/NASA
Космический телескоп "Хаббл" получил снимки спиральной галактики NGC 2500. Она расположена на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыси.
© NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил снимки облаков на Сатурне, освещенных Солнцем.
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" получил снимки облаков на Сатурне, освещенных Солнцем.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонду "Кассини" удалось сделать снимок плато P1 кольца С. Оно находится примерно в 76 200 километрах от центра Сатурна и имеет волнистую структуру, характерную для всего этого участка кольца С. При этом на снимке видно, что само плато состоит как будто из трех различных текстур.
Зонду "Кассини" удалось сделать снимок плато P1 кольца С. Оно находится примерно в 76 200 километрах от центра Сатурна и имеет волнистую структуру, характерную для всего этого участка кольца С. При этом на снимке видно, что само плато состоит как будто из трех различных текстур.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп "хаббл" смог сфотографировать спиральную галактику IC 342, спрятанную в звездной пыли. В скопление входит множество ярких звезд, но облака пыли делают его практически незаметным, поглощая излучение. Эта галактика находится в созвездии Жирафа.
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп "хаббл" смог сфотографировать спиральную галактику IC 342, спрятанную в звездной пыли. В скопление входит множество ярких звезд, но облака пыли делают его практически незаметным, поглощая излучение. Эта галактика находится в созвездии Жирафа.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинКосмонавт Федор Юрчихин с борта Международной космической станции сделал снимок лунного заката. Эффект "исчезающей" Луны на фото возникает из-за искажения, которое дает атмосфера Земли.
Космонавт Федор Юрчихин с борта Международной космической станции сделал снимок лунного заката. Эффект "исчезающей" Луны на фото возникает из-за искажения, которое дает атмосфера Земли.
© NASAЭтот снимок поверхности Марса был сделан с помощью Марсианского разведывательного спутника. Ученые считают, что подобная текстура появилась в результате взаимодействия горных пород с водой.
Этот снимок поверхности Марса был сделан с помощью Марсианского разведывательного спутника. Ученые считают, что подобная текстура появилась в результате взаимодействия горных пород с водой.
© NASA / JPL-Caltech/ SwRI/ MSSS/ Gerald EichstadtЗонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера - гигантского урагана на его экваторе, который бушует уже как минимум 187 лет. Ветра этого урагана движутся со скоростью 430 километров в час.
Зонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера - гигантского урагана на его экваторе, который бушует уже как минимум 187 лет. Ветра этого урагана движутся со скоростью 430 километров в час.
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