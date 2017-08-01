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Космические новости в фотографиях, июль 2017 года

10:3101.08.2017
(обновлено: 10:52 01.08.2017)
04230
Фотография поверхности Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна
Пилотируемый корабль Союз МС-05, наблюдаемый в небе над Новосибирском после запуска с космодрома Байконур
Большое красное пятно Юпитера в естественной цветовой гамме
Стыковка Союза к МКС. 31 июля 2017
Гигантское молекулярное облако W51 снятое телескопом Чандра
Солнечная вспышка и выброс корональной массы. 14 июля 2017
Звезда EBLM J0555-57Ab, предположительно самый небольшой звездный объект во всей Вселенной
Айсберг откололся от ледника в Антарктиде
Cпиральная галактика NGC 2500
Планета Сатурн
Фотография плато P1 кольца С
Спиральная галактика IC 342
Лунный закат с борта Международной космической станции
Поверхность Марса снятая Марсианским разведывательным спутником
Фотография Великого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno 10 июля этого года
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров.Фотография поверхности Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" получил детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль "Союз МС-05" с новым экипажем 28 июля стартовал к Международной космической станции с Байконура.Пилотируемый корабль Союз МС-05, наблюдаемый в небе над Новосибирском после запуска с космодрома Байконур
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Корабль "Союз МС-05" с новым экипажем 28 июля стартовал к Международной космической станции с Байконура.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjorn JonssonУчастники миссии Juno и "гражданские" ученые представили первые детальнейшие снимки Большого красного пятна Юпитера. Оно примерно 1,3-3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.Большое красное пятно Юпитера в естественной цветовой гамме
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjorn Jonsson
Участники миссии Juno и "гражданские" ученые представили первые детальнейшие снимки Большого красного пятна Юпитера. Оно примерно 1,3-3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинПилотируемый корабль "Союз МС-05" 29 июля пристыковался к МКС, доставив на станцию российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольф Брезник и итальянца Паоло Несполи.Стыковка Союза к МКС. 31 июля 2017
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Пилотируемый корабль "Союз МС-05" 29 июля пристыковался к МКС, доставив на станцию российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольф Брезник и итальянца Паоло Несполи.
© NASA/CXC/PSU/L.Townsley et al; Infrared: NASA/JPL-CaltechНАСА опубликовало изображение гигантского молекулярного облака W51, снятое телескопом "Чандра". Подобные облака состоят в основном из молекул водорода и атомов гелия, они содержат больше массы, чем миллионы солнц, и могут тянуться на сотни световых лет. Данное облако W51 находится примерно в 17 000 световых лет от Земли.Гигантское молекулярное облако W51 снятое телескопом Чандра
© NASA/CXC/PSU/L.Townsley et al; Infrared: NASA/JPL-Caltech
НАСА опубликовало изображение гигантского молекулярного облака W51, снятое телескопом "Чандра". Подобные облака состоят в основном из молекул водорода и атомов гелия, они содержат больше массы, чем миллионы солнц, и могут тянуться на сотни световых лет. Данное облако W51 находится примерно в 17 000 световых лет от Земли.
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryАстрономам удалось зафиксировать солнечную вспышку и выброс корональной массы, произошедшие 14 июля. Вспышка длилась почти два часа.Солнечная вспышка и выброс корональной массы. 14 июля 2017
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
Астрономам удалось зафиксировать солнечную вспышку и выброс корональной массы, произошедшие 14 июля. Вспышка длилась почти два часа.
© Cambridge’s Institute of AstronomyУченые обнаружили в созвездии Скульптора потенциально самую маленькую звезду Вселенной EBLM J0555-57Ab. Ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера.Звезда EBLM J0555-57Ab, предположительно самый небольшой звездный объект во всей Вселенной
© Cambridge’s Institute of Astronomy
Ученые обнаружили в созвездии Скульптора потенциально самую маленькую звезду Вселенной EBLM J0555-57Ab. Ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера.
© REUTERS / ESAЧасть западного ледника Антарктиды Ларсен С отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Его площадь составляет 5,8 тысячи квадратных километров.Айсберг откололся от ледника в Антарктиде
© REUTERS / ESA
Часть западного ледника Антарктиды Ларсен С отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Его площадь составляет 5,8 тысячи квадратных километров.
© ESA/Hubble/NASAКосмический телескоп "Хаббл" получил снимки спиральной галактики NGC 2500. Она расположена на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыси.Cпиральная галактика NGC 2500
© ESA/Hubble/NASA
Космический телескоп "Хаббл" получил снимки спиральной галактики NGC 2500. Она расположена на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыси.
© NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил снимки облаков на Сатурне, освещенных Солнцем.Планета Сатурн
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" получил снимки облаков на Сатурне, освещенных Солнцем.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонду "Кассини" удалось сделать снимок плато P1 кольца С. Оно находится примерно в 76 200 километрах от центра Сатурна и имеет волнистую структуру, характерную для всего этого участка кольца С. При этом на снимке видно, что само плато состоит как будто из трех различных текстур.Фотография плато P1 кольца С
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонду "Кассини" удалось сделать снимок плато P1 кольца С. Оно находится примерно в 76 200 километрах от центра Сатурна и имеет волнистую структуру, характерную для всего этого участка кольца С. При этом на снимке видно, что само плато состоит как будто из трех различных текстур.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп "хаббл" смог сфотографировать спиральную галактику IC 342, спрятанную в звездной пыли. В скопление входит множество ярких звезд, но облака пыли делают его практически незаметным, поглощая излучение. Эта галактика находится в созвездии Жирафа.Спиральная галактика IC 342
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп "хаббл" смог сфотографировать спиральную галактику IC 342, спрятанную в звездной пыли. В скопление входит множество ярких звезд, но облака пыли делают его практически незаметным, поглощая излучение. Эта галактика находится в созвездии Жирафа.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинКосмонавт Федор Юрчихин с борта Международной космической станции сделал снимок лунного заката. Эффект "исчезающей" Луны на фото возникает из-за искажения, которое дает атмосфера Земли.Лунный закат с борта Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Космонавт Федор Юрчихин с борта Международной космической станции сделал снимок лунного заката. Эффект "исчезающей" Луны на фото возникает из-за искажения, которое дает атмосфера Земли.
© NASAЭтот снимок поверхности Марса был сделан с помощью Марсианского разведывательного спутника. Ученые считают, что подобная текстура появилась в результате взаимодействия горных пород с водой.Поверхность Марса снятая Марсианским разведывательным спутником
© NASA
Этот снимок поверхности Марса был сделан с помощью Марсианского разведывательного спутника. Ученые считают, что подобная текстура появилась в результате взаимодействия горных пород с водой.
© NASA / JPL-Caltech/ SwRI/ MSSS/ Gerald EichstadtЗонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера - гигантского урагана на его экваторе, который бушует уже как минимум 187 лет. Ветра этого урагана движутся со скоростью 430 километров в час.Фотография Великого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno 10 июля этого года
© NASA / JPL-Caltech/ SwRI/ MSSS/ Gerald Eichstadt
Зонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера - гигантского урагана на его экваторе, который бушует уже как минимум 187 лет. Ветра этого урагана движутся со скоростью 430 километров в час.
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Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия июля.

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