Зонду "Кассини" удалось сделать снимок плато P1 кольца С. Оно находится примерно в 76 200 километрах от центра Сатурна и имеет волнистую структуру, характерную для всего этого участка кольца С. При этом на снимке видно, что само плато состоит как будто из трех различных текстур.