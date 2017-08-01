Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, июль 2017 года
12:4701.08.2017
(обновлено: 12:59 01.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНациональная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" выступает на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" выступает на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМитрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Калмыкия" Балтийского флота в парадном строю во время морского парада в День Военно-морского флота в Балтийске.
Малый противолодочный корабль "Калмыкия" Балтийского флота в парадном строю во время морского парада в День Военно-морского флота в Балтийске.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПилотируемый корабль "Союз МС-05" в небе над Новосибирском после запуска с космодрома "Байконур".
Пилотируемый корабль "Союз МС-05" в небе над Новосибирском после запуска с космодрома "Байконур".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгровой момент матча чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.
Игровой момент матча чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТушение природного пожара в Кабанском районе Бурятии.
Тушение природного пожара в Кабанском районе Бурятии.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРоссиянин Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.
Россиянин Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Спортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКоманда Армении во время индивидуальной гонки экипажей на соревнованиях по танковому биатлону в подмосковном Алабино.
Команда Армении во время индивидуальной гонки экипажей на соревнованиях по танковому биатлону в подмосковном Алабино.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМатч финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.
Матч финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРучные лисы на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
Ручные лисы на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.
Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушка фотографируется с иностранцами на пляже в Судаке.
Девушка фотографируется с иностранцами на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу в поселке Азово в Омской области.
Участники первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу в поселке Азово в Омской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония награждения сборной Германии, победившей в Кубке конфедераций-2017.
Церемония награждения сборной Германии, победившей в Кубке конфедераций-2017.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФинал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim-2017".
Финал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim-2017".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив.
Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
Белый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.
Участница музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСу-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.
Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗрители вытаскивают машину из грязи на музыкальном фестивале "Нашествие-2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
Зрители вытаскивают машину из грязи на музыкальном фестивале "Нашествие-2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.
Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПосетители парка соломенных фигур в селе Красное Ставропольского края.
Посетители парка соломенных фигур в селе Красное Ставропольского края.
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