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Лучшие фото РИА Новости, июль 2017 года

12:4701.08.2017
(обновлено: 12:59 01.08.2017)
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Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat выступает на МАКС-2017 в Жуковском
Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017
Малый противолодочный корабль Калмыкия Балтийского флота в парадном строю во время морского парада в День Военно-морского флота в Балтийске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
Пилотируемый корабль Союз МС-05, наблюдаемый в небе над Новосибирском после запуска с космодрома Байконур
Игрок сборной Белоруссии и игрок сборной Грузии в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии
Сотрудники Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Денис Лебедев и Марк Флэнаган во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
Отдыхающие на пляже в Судаке
Спортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Армении Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Арина Быстрова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
Ручные лисы в вольере на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря в День памяти основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме Кореновский
Девушка фотографируется с иностранцами на пляже в Судаке
II этап чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча между сборными Чили и Германии
Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Кристина Чебан (Чита)
На строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. 26 июля 2017
Ночной велопарад в Москве
Белый медведь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Девушка на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
Зрители вытаскивают машину на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в Тверской области
Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади
Посетители парка соломенных фигур в селе Красное Ставропольского края. 23 июля 2017
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНациональная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" выступает на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat выступает на МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" выступает на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМитрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Калмыкия" Балтийского флота в парадном строю во время морского парада в День Военно-морского флота в Балтийске.Малый противолодочный корабль Калмыкия Балтийского флота в парадном строю во время морского парада в День Военно-морского флота в Балтийске
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Малый противолодочный корабль "Калмыкия" Балтийского флота в парадном строю во время морского парада в День Военно-морского флота в Балтийске.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПилотируемый корабль "Союз МС-05" в небе над Новосибирском после запуска с космодрома "Байконур".Пилотируемый корабль Союз МС-05, наблюдаемый в небе над Новосибирском после запуска с космодрома Байконур
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пилотируемый корабль "Союз МС-05" в небе над Новосибирском после запуска с космодрома "Байконур".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгровой момент матча чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.Игрок сборной Белоруссии и игрок сборной Грузии в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Игровой момент матча чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТушение природного пожара в Кабанском районе Бурятии.Сотрудники Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение природного пожара в Кабанском районе Бурятии.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРоссиянин Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.Денис Лебедев и Марк Флэнаган во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Россиянин Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Спортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсменки сборной Греции во время разминки в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКоманда Армении во время индивидуальной гонки экипажей на соревнованиях по танковому биатлону в подмосковном Алабино.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Армении Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Команда Армении во время индивидуальной гонки экипажей на соревнованиях по танковому биатлону в подмосковном Алабино.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМатч финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.Арина Быстрова в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Матч финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и Ирландии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРучные лисы на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.Ручные лисы в вольере на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ручные лисы на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря в День памяти основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме Кореновский
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушка фотографируется с иностранцами на пляже в Судаке.Девушка фотографируется с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Девушка фотографируется с иностранцами на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу в поселке Азово в Омской области.II этап чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу в поселке Азово в Омской области.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае.Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония награждения сборной Германии, победившей в Кубке конфедераций-2017.Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония награждения сборной Германии, победившей в Кубке конфедераций-2017.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФинал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim-2017".Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Кристина Чебан (Чита)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Финал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim-2017".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив.На строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. 26 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники третьего ночного велопарада в Москве.Ночной велопарад в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участники третьего ночного велопарада в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.Белый медведь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Белый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.Девушка на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участница музыкального фестиваля "Alfa Future People" в Нижегородской области.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСу-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗрители вытаскивают машину из грязи на музыкальном фестивале "Нашествие-2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.Зрители вытаскивают машину на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зрители вытаскивают машину из грязи на музыкальном фестивале "Нашествие-2017" в поселке Большое Завидово в Тверской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПосетители парка соломенных фигур в селе Красное Ставропольского края.Посетители парка соломенных фигур в селе Красное Ставропольского края. 23 июля 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Посетители парка соломенных фигур в селе Красное Ставропольского края.
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