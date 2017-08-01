Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.