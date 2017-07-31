"Сироты Урала": снимки-призеры конкурса репортажной фотографии

"Я считаю, что дети, волею судьбы оказавшиеся без родителей, не должны всю жизнь оставаться без семьи. Поэтому пытаюсь визуальным языком выразить тоску казенных учреждений и в то же время дать надежду на обретение счастья", — отмечает фотокорреспондент.