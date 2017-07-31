"Сироты Урала": снимки-призеры конкурса репортажной фотографии
13:3831.07.2017
(обновлено: 13:40 31.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняСерия черно-белых фотографий о воспитанниках детских домов Челябинска и Магнитогорска "Сироты Урала" продолжает одну из главных тем фотографа Владимира Песни — тему надежды и обретения семьи детьми, оставшимися без попечения родителей.
Серия черно-белых фотографий о воспитанниках детских домов Челябинска и Магнитогорска "Сироты Урала" продолжает одну из главных тем фотографа Владимира Песни — тему надежды и обретения семьи детьми, оставшимися без попечения родителей.
© РИА Новости / Владимир ПесняВладимир Песня является активным участником всероссийского социального проекта "Поезд надежды", цель которого - помочь детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям найти друг друга.
Владимир Песня является активным участником всероссийского социального проекта "Поезд надежды", цель которого - помочь детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям найти друг друга.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотокорреспондент считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет в России считаться нормой, а не подвигом.
Фотокорреспондент считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет в России считаться нормой, а не подвигом.
© РИА Новости / Владимир Песня"Я считаю, что дети, волею судьбы оказавшиеся без родителей, не должны всю жизнь оставаться без семьи. Поэтому пытаюсь визуальным языком выразить тоску казенных учреждений и в то же время дать надежду на обретение счастья", — отмечает фотокорреспондент.
"Я считаю, что дети, волею судьбы оказавшиеся без родителей, не должны всю жизнь оставаться без семьи. Поэтому пытаюсь визуальным языком выразить тоску казенных учреждений и в то же время дать надежду на обретение счастья", — отмечает фотокорреспондент.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
© РИА Новости / Владимир ПесняФотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотография из серии "Сироты Урала" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни.
Фотожурналист МИА "Россия сегодня" Владимир Песня стал победителем XVI Межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Его серия черно-белых снимков "Сироты Урала" — в фотоленте Ria.ru.
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