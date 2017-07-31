Успех сборной России в Будапеште: триумф синхронисток и победы пловцов
14:5131.07.2017
(обновлено: 15:18 31.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаибольшего успеха на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште достигли российские синхронистки, принеся в копилку национальной команды семь золотых медалей.
Наибольшего успеха на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште достигли российские синхронистки, принеся в копилку национальной команды семь золотых медалей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЮля Ефимова, завоевавшая в Будапеште бронзу на "сотне", серебро на 50-метровке брассом и золото на "двухсотке", по итогам турнира стала самой титулованной российской пловчихой в истории чемпионатов мира.
Юля Ефимова, завоевавшая в Будапеште бронзу на "сотне", серебро на 50-метровке брассом и золото на "двухсотке", по итогам турнира стала самой титулованной российской пловчихой в истории чемпионатов мира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСборная России по синхронному плаванию на турнире в соревнованиях групп взяла золото и за техническую программу "Ритмы города", и за произвольную - "Шаманы".
Сборная России по синхронному плаванию на турнире в соревнованиях групп взяла золото и за техническую программу "Ритмы города", и за произвольную - "Шаманы".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина показали в квалификации седьмой результат, однако в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин заняли лишь восьмое место.
Россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина показали в квалификации седьмой результат, однако в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин заняли лишь восьмое место.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБронзовый призер Олимпийских игр-2016 Евгений Рылов принес сборной России в Будапеште первое индивидуальное мужское золото в плавании со времен Александра Попова.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Евгений Рылов принес сборной России в Будапеште первое индивидуальное мужское золото в плавании со времен Александра Попова.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМужская сборная России по водному поло в этом году первые за десять лет добралась до четвертьфинала чемпионата мира.
Мужская сборная России по водному поло в этом году первые за десять лет добралась до четвертьфинала чемпионата мира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийские синхронистки Светлана Колесниченко в дуэте с Александрой Пацкевич завоевали золото с программами "Джаз" и "Русалки".
Российские синхронистки Светлана Колесниченко в дуэте с Александрой Пацкевич завоевали золото с программами "Джаз" и "Русалки".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянин Александр Бондарь занял четвертое место в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
Россиянин Александр Бондарь занял четвертое место в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПловчиха Вероника Попова плыла кролевой этап в эстафете, где российская женская команда впервые в истории поднялась на второе место.
Пловчиха Вероника Попова плыла кролевой этап в эстафете, где российская женская команда впервые в истории поднялась на второе место.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИлье Захарову и Евгению Кузнецову удалось завоевать золото в "синхроне" на трехметровом трамплине.
Илье Захарову и Евгению Кузнецову удалось завоевать золото в "синхроне" на трехметровом трамплине.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПоследнее золото чемпионата мира в синхронном плавании в истории — теперь оно будет называться артистическим — завоевал российский дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев с произвольной программой "Стиляги".
Последнее золото чемпионата мира в синхронном плавании в истории — теперь оно будет называться артистическим — завоевал российский дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев с произвольной программой "Стиляги".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛучший результат сборной в хайдайвинге показал дебютант турнира Никита Федотов, ставший 13-ым в прыжках с 27-ми метровой вышки.
Лучший результат сборной в хайдайвинге показал дебютант турнира Никита Федотов, ставший 13-ым в прыжках с 27-ми метровой вышки.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ Будапеште, в открытом бассейне городского парка, российские синхронистки показали и новые программы, и олимпийские, но уже в измененном составе.
В Будапеште, в открытом бассейне городского парка, российские синхронистки показали и новые программы, и олимпийские, но уже в измененном составе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкС двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трехметровом трамплине.
С двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трехметровом трамплине.
Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007 завоевав 25 наград. Лучшие выступления российских спортсменов — в фотоленте Ria.ru.
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