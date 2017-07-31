Успех сборной России в Будапеште: триумф синхронисток и победы пловцов

С двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трехметровом трамплине.

С двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трехметровом трамплине.