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Успех сборной России в Будапеште: триумф синхронисток и победы пловцов

14:5131.07.2017
(обновлено: 15:18 31.07.2017)
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Сборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Юлия Ефимова (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м брассом среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Валерия Белова и Юлия Тимошинина (Россия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Евгений Рылов (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Игрок сборной России Иван Сучков (в центре слева) в матче 2-го тура по водному поло среди мужчин между сборными Хорватии и России на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (Россия) после выступления с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Александр Бондарь (Россия) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Вероника Попова (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции комбинированной эстафеты 4х200 м на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Илья Захаров (Россия) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 м среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Михаэла Каланча и Александр Мальцев (Россия) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Никита Федотов (Россия) во время полуфинальных соревнований среди мужчин в прыжках с 27-ми метровой вышки на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Надежда Бажина и Кристина Ильиных (Россия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаибольшего успеха на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште достигли российские синхронистки, принеся в копилку национальной команды семь золотых медалей.Сборная России по синхронному плаванию после победы в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Наибольшего успеха на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште достигли российские синхронистки, принеся в копилку национальной команды семь золотых медалей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЮля Ефимова, завоевавшая в Будапеште бронзу на "сотне", серебро на 50-метровке брассом и золото на "двухсотке", по итогам турнира стала самой титулованной российской пловчихой в истории чемпионатов мира.Юлия Ефимова (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м брассом среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Юля Ефимова, завоевавшая в Будапеште бронзу на "сотне", серебро на 50-метровке брассом и золото на "двухсотке", по итогам турнира стала самой титулованной российской пловчихой в истории чемпионатов мира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСборная России по синхронному плаванию на турнире в соревнованиях групп взяла золото и за техническую программу "Ритмы города", и за произвольную - "Шаманы".Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Сборная России по синхронному плаванию на турнире в соревнованиях групп взяла золото и за техническую программу "Ритмы города", и за произвольную - "Шаманы".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина показали в квалификации седьмой результат, однако в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин заняли лишь восьмое место.Валерия Белова и Юлия Тимошинина (Россия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина показали в квалификации седьмой результат, однако в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин заняли лишь восьмое место.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБронзовый призер Олимпийских игр-2016 Евгений Рылов принес сборной России в Будапеште первое индивидуальное мужское золото в плавании со времен Александра Попова.Евгений Рылов (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Евгений Рылов принес сборной России в Будапеште первое индивидуальное мужское золото в плавании со времен Александра Попова.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМужская сборная России по водному поло в этом году первые за десять лет добралась до четвертьфинала чемпионата мира.Игрок сборной России Иван Сучков (в центре слева) в матче 2-го тура по водному поло среди мужчин между сборными Хорватии и России на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Мужская сборная России по водному поло в этом году первые за десять лет добралась до четвертьфинала чемпионата мира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийские синхронистки Светлана Колесниченко в дуэте с Александрой Пацкевич завоевали золото с программами "Джаз" и "Русалки".Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (Россия) после выступления с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российские синхронистки Светлана Колесниченко в дуэте с Александрой Пацкевич завоевали золото с программами "Джаз" и "Русалки".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянин Александр Бондарь занял четвертое место в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.Александр Бондарь (Россия) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянин Александр Бондарь занял четвертое место в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПловчиха Вероника Попова плыла кролевой этап в эстафете, где российская женская команда впервые в истории поднялась на второе место.Вероника Попова (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции комбинированной эстафеты 4х200 м на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Пловчиха Вероника Попова плыла кролевой этап в эстафете, где российская женская команда впервые в истории поднялась на второе место.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИлье Захарову и Евгению Кузнецову удалось завоевать золото в "синхроне" на трехметровом трамплине.Илья Захаров (Россия) в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 м среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Илье Захарову и Евгению Кузнецову удалось завоевать золото в "синхроне" на трехметровом трамплине.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПоследнее золото чемпионата мира в синхронном плавании в истории — теперь оно будет называться артистическим — завоевал российский дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев с произвольной программой "Стиляги".Михаэла Каланча и Александр Мальцев (Россия) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Последнее золото чемпионата мира в синхронном плавании в истории — теперь оно будет называться артистическим — завоевал российский дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев с произвольной программой "Стиляги".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛучший результат сборной в хайдайвинге показал дебютант турнира Никита Федотов, ставший 13-ым в прыжках с 27-ми метровой вышки.Никита Федотов (Россия) во время полуфинальных соревнований среди мужчин в прыжках с 27-ми метровой вышки на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Лучший результат сборной в хайдайвинге показал дебютант турнира Никита Федотов, ставший 13-ым в прыжках с 27-ми метровой вышки.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ Будапеште, в открытом бассейне городского парка, российские синхронистки показали и новые программы, и олимпийские, но уже в измененном составе.Спортсменки сборной России выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В Будапеште, в открытом бассейне городского парка, российские синхронистки показали и новые программы, и олимпийские, но уже в измененном составе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкС двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трехметровом трамплине.Надежда Бажина и Кристина Ильиных (Россия) в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
С двумя медалями уехала из Будапешта Надежда Бажина — с личным серебром на метровом трамплине и бронзой в "синхроне" с Кристиной Ильиных на трехметровом трамплине.
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (Россия) после выступления с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в БудапештеУспех сборной России в Будапеште: триумф синхронисток и победы пловцов14:5131.07.2017
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Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007 завоевав 25 наград. Лучшие выступления российских спортсменов — в фотоленте Ria.ru.
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