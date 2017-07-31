Музыкальный фестиваль "Просветитель" на Валааме

О силе православной музыки, которая на фестивале "Просветитель" объединила музыкантов из разных стран, говорили в своих приветственных словах епископ Троицкий Панкратий и член попечительского совета Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Олег Бударгин.