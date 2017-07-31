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Музыкальный фестиваль "Просветитель" на Валааме

13:1231.07.2017
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Епископ Троицкий Панкратий и член попечительского совета Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Олег Бударгин выступают на открытии фестиваля Просветитель
Епископ Троицкий Панкратий дает интервью перед открытием фестиваля Просветитель на Валааме
Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
Природа в окрестностях Валаамского монастыря
Самый юный участник фестиваля Просветитель на Валааме - 14- летний Николас Карагиоргис из Кипра
Зрители музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаО силе православной музыки, которая на фестивале "Просветитель" объединила музыкантов из разных стран, говорили в своих приветственных словах епископ Троицкий Панкратий и член попечительского совета Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Олег Бударгин.Епископ Троицкий Панкратий и член попечительского совета Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Олег Бударгин выступают на открытии фестиваля Просветитель
© РИА Новости / Юлия Чичерина
О силе православной музыки, которая на фестивале "Просветитель" объединила музыкантов из разных стран, говорили в своих приветственных словах епископ Троицкий Панкратий и член попечительского совета Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Олег Бударгин.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Приобщиться к Богу и его святыням помогает церковное песнопение, проникающее в самую глубину души", - сказал участникам фестиваля епископ Панкратий.Епископ Троицкий Панкратий дает интервью перед открытием фестиваля Просветитель на Валааме
© РИА Новости / Юлия Чичерина
"Приобщиться к Богу и его святыням помогает церковное песнопение, проникающее в самую глубину души", - сказал участникам фестиваля епископ Панкратий.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаУчастники музыкального фестиваля "Просветитель".Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Участники музыкального фестиваля "Просветитель".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВсе участники фестиваля отмечали, что Валаам поражает своими красотами и побуждают к православному песенному творчеству.Природа в окрестностях Валаамского монастыря
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Все участники фестиваля отмечали, что Валаам поражает своими красотами и побуждают к православному песенному творчеству.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСамый юный участник фестиваля приехал из Кипра. Перед фестивальной программой 14-ти летний Николас Карагиоргис спел после литургии в Спасо-Преображенском соборе.Самый юный участник фестиваля Просветитель на Валааме - 14- летний Николас Карагиоргис из Кипра
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Самый юный участник фестиваля приехал из Кипра. Перед фестивальной программой 14-ти летний Николас Карагиоргис спел после литургии в Спасо-Преображенском соборе.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЗрители музыкального фестиваля "Просветитель" на Валааме.Зрители музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Зрители музыкального фестиваля "Просветитель" на Валааме.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНастоящим подарком для всех любителей грузинского пения стало выступление коллектива из Грузии "Баскани".Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Настоящим подарком для всех любителей грузинского пения стало выступление коллектива из Грузии "Баскани".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаАнсамбль Древнерусской духовной музыки "Сирин" исполнил на фестивале несколько старинных произведений, в том числе реконструкцию строчного многоголосия ХVII века "Аллилуйя".Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Ансамбль Древнерусской духовной музыки "Сирин" исполнил на фестивале несколько старинных произведений, в том числе реконструкцию строчного многоголосия ХVII века "Аллилуйя".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПение гостей из Белоруссии - праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря и регинта - монахини Иулиании (Денисовой) надолго останутся в сердцах зрителей фестиваля "Просветитель".Участники музыкального фестиваля Просветитель на Валааме
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Пение гостей из Белоруссии - праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря и регинта - монахини Иулиании (Денисовой) надолго останутся в сердцах зрителей фестиваля "Просветитель".
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Более 7 тысяч человек побывали на III международном фестивале православного пения "Просветитель" в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. В фестивале приняли участие более 200 певцов из музыкальных коллективов Грузии, Кипра, Белоруссии, Сербии и других стран.

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