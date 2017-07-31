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Линдеманн и все-все-все: музыкальный фестиваль "Жара" в Баку

13:0031.07.2017
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Настя Кудри и Ольга Бузова на гала-концерте международного музыкального фестиваля ЖАРА
Участники группы Время и Стекло Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певица Вера Брежнева на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певица Ани Лорак выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певцы Александр Панайотов и Григорий Лепс выступают на творческом вечере Григория Лепса в рамках международного музыкального фестиваля ЖАРА в Баку
Певица Инна Маликова, певица Жасмин, певец Олег Газманов с супругой Мариной и телеведущая Екатерина Одинцова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певцы Дима Билан и Ники Джамал выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Участницы группы Фабрика выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певица Наталья Чистякова-Ионова выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певица Светлана Лобода на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певица Ирина Дубцова выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Певица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певица София Ротару и участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Лидер группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФестиваль "Жара-2017" проходил на протяжении четырех дней в столице Азербайджана Баку. На фото: Настя Кудри и Ольга Бузова.Настя Кудри и Ольга Бузова на гала-концерте международного музыкального фестиваля ЖАРА
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Жара-2017" проходил на протяжении четырех дней в столице Азербайджана Баку. На фото: Настя Кудри и Ольга Бузова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ зоне отдыха Sea Breeze на побережье Каспийского моря выступили более 80 музыкантов из разных стран. На фото: участники группы "Время и Стекло".Участники группы Время и Стекло Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В зоне отдыха Sea Breeze на побережье Каспийского моря выступили более 80 музыкантов из разных стран. На фото: участники группы "Время и Стекло".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФестиваль проходит в Баку второй год подряд. На фото: певица Вера Брежнева.Певица Вера Брежнева на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фестиваль проходит в Баку второй год подряд. На фото: певица Вера Брежнева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля 29 июля прошел творческий вечер Аллы Пугачевой. Хиты примадонны исполняла как сама певица, так и другие звезды эстрады.Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля 29 июля прошел творческий вечер Аллы Пугачевой. Хиты примадонны исполняла как сама певица, так и другие звезды эстрады.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыступление певицы Ани Лорак.Певица Ани Лорак выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выступление певицы Ани Лорак.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОрганизаторами "Жары" стали музыканты Григорий Лепс и Эмин Агаларов, а также основатель "Русского радио" и премии "Золотой Граммофон" Сергей Кожевников. На фото: певцы Григорий Лепс и Александр Панайотов.Певцы Александр Панайотов и Григорий Лепс выступают на творческом вечере Григория Лепса в рамках международного музыкального фестиваля ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Организаторами "Жары" стали музыканты Григорий Лепс и Эмин Агаларов, а также основатель "Русского радио" и премии "Золотой Граммофон" Сергей Кожевников. На фото: певцы Григорий Лепс и Александр Панайотов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевицы Инна Маликова и Жасмин, Олег Газманов с супругой Мариной и телеведущая Екатерина Одинцова в кулуарах фестиваля "Жара".Певица Инна Маликова, певица Жасмин, певец Олег Газманов с супругой Мариной и телеведущая Екатерина Одинцова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певицы Инна Маликова и Жасмин, Олег Газманов с супругой Мариной и телеведущая Екатерина Одинцова в кулуарах фестиваля "Жара".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыступление Димы Билана и Ники Джамал.Певцы Дима Билан и Ники Джамал выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Выступление Димы Билана и Ники Джамал.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастницы группы "Фабрика" выступают на фестивале "Жара".Участницы группы Фабрика выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Участницы группы "Фабрика" выступают на фестивале "Жара".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыступление певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы).Певица Наталья Чистякова-Ионова выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Выступление певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыступление группы Iowa (Айова).Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Выступление группы Iowa (Айова).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Светлана Лобода на фестивале "Жара" в Баку.Певица Светлана Лобода на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Светлана Лобода на фестивале "Жара" в Баку.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГлавной звездой фестиваля популярной музыки стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фанаты рока были настолько удивлены его появлением на "Жаре", что даже предположили, что эстрадные исполнители взяли Линдеманна в заложники.Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Главной звездой фестиваля популярной музыки стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фанаты рока были настолько удивлены его появлением на "Жаре", что даже предположили, что эстрадные исполнители взяли Линдеманна в заложники.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВступление певицы Ирины Дубцовой.Певица Ирина Дубцова выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Вступление певицы Ирины Дубцовой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.Певица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ честь 70-летнего юбилея певицы Софии Ротару на фестивале прошел концерт, на котором молодые певцы исполнили современные каверы на лучшие песни Ротару. На фото: участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко выступают с Софией Ротару.Певица София Ротару и участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В честь 70-летнего юбилея певицы Софии Ротару на фестивале прошел концерт, на котором молодые певцы исполнили современные каверы на лучшие песни Ротару. На фото: участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко выступают с Софией Ротару.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыступление лидера группы "Ночные снайперы", певицы Дианы Арбениной.Лидер группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выступление лидера группы "Ночные снайперы", певицы Дианы Арбениной.
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Международный музыкальный фестиваль "Жара" прошел в минувшие выходные на побережье Каспийского моря. Пугачева, Ротару, Лепс и Тилль Линдеманн — в фотоленте Ria.ru.

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