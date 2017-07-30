В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Как прошли торжества по случаю Дня ВМФ в разных городах — в фотоленте Ria.ru.
День ВМФ: боевые корабли, подлодки и флотская авиация
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19:2830.07.2017
(обновлено: 19:33 30.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге.
Во многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
Дальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.
Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.
В столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлавный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.
Главный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.
В День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
В параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль — корвет Военно-морских сил России "Зеленодольск" во время парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте.
Малый противолодочный корабль — корвет Военно-морских сил России "Зеленодольск" во время парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПарад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".
В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДля гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.
Для гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВыступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.
Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкНовшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.
Новшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМолебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкДесантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.
Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря-2017", на параде во Владивостоке.
Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря-2017", на параде во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОдним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.
Одним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.
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