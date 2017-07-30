День ВМФ: боевые корабли, подлодки и флотская авиация

Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря-2017", на параде во Владивостоке.

Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря-2017", на параде во Владивостоке.