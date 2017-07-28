Празднование Дня крещения Руси в Москве

Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому". А через год князь вместе с дружиной крестился, велел уничтожить языческие идолы и крестить народ.
В качестве памятной даты День крещения Руси был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.
Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому". А через год князь вместе с дружиной крестился, велел уничтожить языческие идолы и крестить народ.