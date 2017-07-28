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Чокракское озеро: лечебные грязи в Крыму

10:1028.07.2017
(обновлено: 11:45 28.07.2017)
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Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму
Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
Шилоклювка на Чокракском озере в Крыму
Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОзеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Озеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкРапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбщие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Общие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа озере есть источник питьевой минеральной воды.Шилоклювка на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На озере есть источник питьевой минеральной воды.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЦелебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Целебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНазвание Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Название Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".
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Озеро Чокрак, расположенное на Керченском полуострове Крыма, с древних времен славится своими целебными грязями. Отдых с пользой для здоровья — в фотоленте Ria.ru.

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