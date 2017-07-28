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Лучшие фото недели: пляжная мода, заплыв Санта-Клаусов и бокс под курантами
10:1528.07.2017
(обновлено: 10:16 28.07.2017)
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© AFP 2017 / Scanpix Denmark/ Sarah Christine NoergaardТрадиционный обряд купания во время ежегодного всемирного конгресса Санта-Клаусов в Копенгагене.
Традиционный обряд купания во время ежегодного всемирного конгресса Санта-Клаусов в Копенгагене.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгровой момент в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.
Игровой момент в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.
© AFP 2017 / Abbas MomaniСтолкновения палестинцев с израильской армией в деревне Кобар, которая находится к западу от Рамаллы.
Столкновения палестинцев с израильской армией в деревне Кобар, которая находится к западу от Рамаллы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСвященник проводит обряд освящения ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-05" на космодроме Байконур перед стартом очередной экспедиции на Международную космическую станцию.
Священник проводит обряд освящения ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-05" на космодроме Байконур перед стартом очередной экспедиции на Международную космическую станцию.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгрок сборной Испании в матче чемпионата Европы по пляжному регби со сборной Украины.
Игрок сборной Испании в матче чемпионата Европы по пляжному регби со сборной Украины.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИспанский пилот Хуан Веларде во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
Испанский пилот Хуан Веларде во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИтальянские спортсмены Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Итальянские спортсмены Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСолисты музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Иванова и Артем Легков выступают на открытии выставки "Лебединое озеро", посвященной 140-летию балету П.И. Чайковского.
Солисты музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Иванова и Артем Легков выступают на открытии выставки "Лебединое озеро", посвященной 140-летию балету П.И. Чайковского.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.
Военнослужащий перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБоксеры Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.
Боксеры Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Многоцелевые истребители Су-30СМ авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрасса, на которой проводится II этап чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу, в поселке Азово в Омской области.
Трасса, на которой проводится II этап чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу, в поселке Азово в Омской области.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoДемонстрация новой коллекции купальников на Колумбийской неделе моды Medellin's fashion week.
Демонстрация новой коллекции купальников на Колумбийской неделе моды Medellin's fashion week.
© AP Photo / Ariana CubillosДевушка прыгает в толпу на митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле.
© AP Photo / Ariana Cubillos
Девушка прыгает в толпу на митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСборка арок железнодорожной и автомобильной частей моста через Керченский пролив.
Сборка арок железнодорожной и автомобильной частей моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
Белый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
© AP Photo / Dieu Nalio CheryКультурист из Доминиканской Республики готовится к соревнованиям по бодибилдингу.
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Культурист из Доминиканской Республики готовится к соревнованиям по бодибилдингу.
© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия тайфуна Nesat в столице Филиппин Маниле.
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия тайфуна Nesat в столице Филиппин Маниле.
© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa Обезьянка пьет молоко, сидя на идолах змей в храме на окраине Бангалора, Индия.
Обезьянка пьет молоко, сидя на идолах змей в храме на окраине Бангалора, Индия.
© AP Photo / Lynne SladkyМодели во время показа пляжной коллекции бренда Luli Fama в Майами.
© AP Photo / Lynne Sladky
Модели во время показа пляжной коллекции бренда Luli Fama в Майами.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРакетный катер "Чувашия" во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге.
Ракетный катер "Чувашия" во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге.
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