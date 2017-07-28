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Лучшие фото недели: пляжная мода, заплыв Санта-Клаусов и бокс под курантами

10:1528.07.2017
(обновлено: 10:16 28.07.2017)
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Санта-Клаусы перед ежегодным всемирным конгрессом в Копенгагене
Игрок сборной Белоруссии и игрок сборной Грузии в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии
Столкновения палестинцев с израильской армией. 22 июля 2017
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз- МС-05
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке АСИ, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. 26 июля 2017
Игрок Испании в матче чемпионата Европы по пляжному регби между мужскими сборными Украины и Испании
Пилот Хуан Веларде (Испания) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
Джордже Минисини и Марианджела Перрупато (Италия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Дети подметают ступеньки возле статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. 27 июля 2017
Дым от лесных пожаров над пляжем в Борм-ле-Мимоза, Франция
Открытие выставки Лебединое озеро
Перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр - 2017 в Алабино
Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади
Самолеты авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи на многоцелевых истребителях Су-30СМ на МАКС-2017
Трасса II этапа чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу в поселке Азово в Омской области
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Девушка прыгает в толпу на проправительственном митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле
Сборка арок железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив
Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
Турист на Красной площади в Москве
Белый медведь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Бэкстейдж соревнований по бодибилдингу между Гаити и Доминиканской Республикой в Порт-о-Пренсе
Последствия тайфуна Nesat на Филиппинах
Международный фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
Индийский макак пьет молоко, сидя на идолах змей в Бангалоре
Модели во время показа пляжной коллекции Luli Fama в Майами
БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
Высотный жилой дом в Мумбаи, Индия
Тушение лесных пожаров в Макао, Португалия
Ракетный катер Чувашия во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© AFP 2017 / Scanpix Denmark/ Sarah Christine NoergaardТрадиционный обряд купания во время ежегодного всемирного конгресса Санта-Клаусов в Копенгагене.Санта-Клаусы перед ежегодным всемирным конгрессом в Копенгагене
© AFP 2017 / Scanpix Denmark/ Sarah Christine Noergaard
Традиционный обряд купания во время ежегодного всемирного конгресса Санта-Клаусов в Копенгагене.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгровой момент в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.Игрок сборной Белоруссии и игрок сборной Грузии в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Игровой момент в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Белоруссии и Грузии.
© AFP 2017 / Abbas MomaniСтолкновения палестинцев с израильской армией в деревне Кобар, которая находится к западу от Рамаллы.Столкновения палестинцев с израильской армией. 22 июля 2017
© AFP 2017 / Abbas Momani
Столкновения палестинцев с израильской армией в деревне Кобар, которая находится к западу от Рамаллы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСвященник проводит обряд освящения ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-05" на космодроме Байконур перед стартом очередной экспедиции на Международную космическую станцию.Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз- МС-05
© РИА Новости / Максим Блинов
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Священник проводит обряд освящения ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-05" на космодроме Байконур перед стартом очередной экспедиции на Международную космическую станцию.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета.Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке АСИ, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. 26 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИгрок сборной Испании в матче чемпионата Европы по пляжному регби со сборной Украины.Игрок Испании в матче чемпионата Европы по пляжному регби между мужскими сборными Украины и Испании
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Игрок сборной Испании в матче чемпионата Европы по пляжному регби со сборной Украины.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИспанский пилот Хуан Веларде во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.Пилот Хуан Веларде (Испания) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Испанский пилот Хуан Веларде во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИтальянские спортсмены Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Джордже Минисини и Марианджела Перрупато (Италия) выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
© РИА Новости / Александр Вильф
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Итальянские спортсмены Джордже Минисини и Марианджела Перрупато выступают с произвольной программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© AFP 2017 / Ed JonesПионеры подметают ступеньки возле статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне.Дети подметают ступеньки возле статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. 27 июля 2017
© AFP 2017 / Ed Jones
Пионеры подметают ступеньки возле статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierДым от лесных пожаров над пляжем в Провансе, Франция.Дым от лесных пожаров над пляжем в Борм-ле-Мимоза, Франция
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Дым от лесных пожаров над пляжем в Провансе, Франция.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСолисты музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Иванова и Артем Легков выступают на открытии выставки "Лебединое озеро", посвященной 140-летию балету П.И. Чайковского.Открытие выставки Лебединое озеро
© РИА Новости / Владимир Песня
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Солисты музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Иванова и Артем Легков выступают на открытии выставки "Лебединое озеро", посвященной 140-летию балету П.И. Чайковского.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.Перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр - 2017 в Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБоксеры Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Боксеры Гусмир Пердомо (Венесуэла) и Егор Мехонцев (Россия) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Самолеты авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи на многоцелевых истребителях Су-30СМ на МАКС-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевые истребители Су-30СМ авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрасса, на которой проводится II этап чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу, в поселке Азово в Омской области.Трасса II этапа чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу в поселке Азово в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трасса, на которой проводится II этап чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу, в поселке Азово в Омской области.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoДемонстрация новой коллекции купальников на Колумбийской неделе моды Medellin's fashion week.Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Демонстрация новой коллекции купальников на Колумбийской неделе моды Medellin's fashion week.
© AP Photo / Ariana CubillosДевушка прыгает в толпу на митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле.Девушка прыгает в толпу на проправительственном митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле
© AP Photo / Ariana Cubillos
Девушка прыгает в толпу на митинге кандидатов в преддверии выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСборка арок железнодорожной и автомобильной частей моста через Керченский пролив.Сборка арок железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Сборка арок железнодорожной и автомобильной частей моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТурист на Красной площади в Москве.Турист на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Турист на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.Белый медведь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Белый медведь, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
© AP Photo / Dieu Nalio CheryКультурист из Доминиканской Республики готовится к соревнованиям по бодибилдингу.Бэкстейдж соревнований по бодибилдингу между Гаити и Доминиканской Республикой в Порт-о-Пренсе
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Культурист из Доминиканской Республики готовится к соревнованиям по бодибилдингу.
© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия тайфуна Nesat в столице Филиппин Маниле.Последствия тайфуна Nesat на Филиппинах
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия тайфуна Nesat в столице Филиппин Маниле.
© REUTERS / Mike BlakeУчастники международного фестиваля Comic-Con в Сан-Диего, США.Международный фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
© REUTERS / Mike Blake
Участники международного фестиваля Comic-Con в Сан-Диего, США.
© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa Обезьянка пьет молоко, сидя на идолах змей в храме на окраине Бангалора, Индия.Индийский макак пьет молоко, сидя на идолах змей в Бангалоре
© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa
Обезьянка пьет молоко, сидя на идолах змей в храме на окраине Бангалора, Индия.
© AP Photo / Lynne SladkyМодели во время показа пляжной коллекции бренда Luli Fama в Майами.Модели во время показа пляжной коллекции Luli Fama в Майами
© AP Photo / Lynne Sladky
Модели во время показа пляжной коллекции бренда Luli Fama в Майами.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
© REUTERS / Danish SiddiquiВысотный жилой дом в Мумбаи, Индия.Высотный жилой дом в Мумбаи, Индия
© REUTERS / Danish Siddiqui
Высотный жилой дом в Мумбаи, Индия.
© REUTERS / Rafael MarchanteТушение лесных пожаров в Макао, Португалия.Тушение лесных пожаров в Макао, Португалия
© REUTERS / Rafael Marchante
Тушение лесных пожаров в Макао, Португалия.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРакетный катер "Чувашия" во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге.Ракетный катер Чувашия во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ракетный катер "Чувашия" во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге.
Модели во время показа пляжной коллекции Luli Fama в МайамиЛучшие фото недели: пляжная мода, заплыв Санта-Клаусов и бокс под курантами10:1528.07.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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