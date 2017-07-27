Журнал Forbes составил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта согласно их доходам за минувший год, вниманию СМИ к их персоне и интересу, который они вызывали у интернет-аудитории. Десятка самых успешных артистов и спортсменов — в фотоленте Ria.ru.
Cамые успешные российские звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes
15:4927.07.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" и игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes, заработав в минувшем году 14 миллионов долларов.
Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" и игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes, заработав в минувшем году 14 миллионов долларов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа втором месте списка оказался король российской эстрады, певец Филипп Киркоров, доход которого составил 7,4 миллиона долларов.
На втором месте списка оказался король российской эстрады, певец Филипп Киркоров, доход которого составил 7,4 миллиона долларов.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПочетное третье место рейтинга досталось также певцу. Григорий Лепс за минувший год смог заработать 6 миллионов долларов. Кроме того, он уверенный лидер по запросам интернет-пользователей - более 11 миллионов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Почетное третье место рейтинга досталось также певцу. Григорий Лепс за минувший год смог заработать 6 миллионов долларов. Кроме того, он уверенный лидер по запросам интернет-пользователей - более 11 миллионов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОснователь бизнес империи Black Star Тимати оказался на четвертой строчке рейтинга Forbes. Доход певца за прошлый год составил 6,6 миллиона долларов, в его копилке 8,7 миллиона запросов в "Яндексе".
Основатель бизнес империи Black Star Тимати оказался на четвертой строчке рейтинга Forbes. Доход певца за прошлый год составил 6,6 миллиона долларов, в его копилке 8,7 миллиона запросов в "Яндексе".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДима Билан занял пятую строчку рейтинга самых успешных российских знаменитостей. У певца доход в 6 миллионов рублей и более 5 миллионов запросов в интернете.
Дима Билан занял пятую строчку рейтинга самых успешных российских знаменитостей. У певца доход в 6 миллионов рублей и более 5 миллионов запросов в интернете.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России по хоккею Евгений Малкин оказался на шестой позиции списка. Его доход за год составил 9,5 миллионов долларов, однако у "Яндекса" хоккеист смог получить только 240 тысяч запросов.
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России по хоккею Евгений Малкин оказался на шестой позиции списка. Его доход за год составил 9,5 миллионов долларов, однако у "Яндекса" хоккеист смог получить только 240 тысяч запросов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа седьмой строчке рейтинга - Егор Крид. Его доход за минувший год составил четыре миллиона долларов. Кроме того, певец чрезвычайно популярен на просторах интернета: в "Яндексе" его персоной интересовались более десяти миллионов раз.
На седьмой строчке рейтинга - Егор Крид. Его доход за минувший год составил четыре миллиона долларов. Кроме того, певец чрезвычайно популярен на просторах интернета: в "Яндексе" его персоной интересовались более десяти миллионов раз.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский занял восьмую позицию рейтинга Forbes. За год хоккеист заработал 8,5 миллиона долларов, однако в его копилке всего 349 тысяч запросов в интернете.
Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский занял восьмую позицию рейтинга Forbes. За год хоккеист заработал 8,5 миллиона долларов, однако в его копилке всего 349 тысяч запросов в интернете.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа девятой строчке рейтинга оказалась оперная певица Анна Нетребко. Ее доход за минувший год составил 7,5 миллиона долларов, однако дива была не слишком популярна среди интернет-аудитории: всего 580 тысяч просмотров.
На девятой строчке рейтинга оказалась оперная певица Анна Нетребко. Ее доход за минувший год составил 7,5 миллиона долларов, однако дива была не слишком популярна среди интернет-аудитории: всего 580 тысяч просмотров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗамыкает десятку самых успешных российских звезд телеведущая и главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак. Ее скромный по меркам списка доход в 2,2 миллиона долларов с лихвой компенсируется пятью с половиной миллионами запросов в "Яндексе" и почти девятью тысячами упоминаний в СМИ - по этому показателю Собчак уступает в списке лишь Филиппу Киркорову.
Замыкает десятку самых успешных российских звезд телеведущая и главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак. Ее скромный по меркам списка доход в 2,2 миллиона долларов с лихвой компенсируется пятью с половиной миллионами запросов в "Яндексе" и почти девятью тысячами упоминаний в СМИ - по этому показателю Собчак уступает в списке лишь Филиппу Киркорову.
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