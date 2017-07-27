США
27.0727 июля16:00МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Cамые успешные российские звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes

15:4927.07.2017
0270
Игрок сборной России Александр Овечкин
Концерт Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце
Певец Григорий Лепс выступает на открытии XXVI Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Певец Тимати выступает на XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
Певец Дима Билан выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Детская Новая волна 2017 в международном детском центре Артек
Хоккеист Евгений Малкин демонстрирует Кубок Стэнли у Музея хоккея в спортивно-развлекательном квартале Парк легенд в Москве
Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
Вратарь Сергей Бобровский (Россия) во время разминки перед матчем группового этапа между сборными командами России и Словакии на соревнованиях по хоккею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" и игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes, заработав в минувшем году 14 миллионов долларов.Игрок сборной России Александр Овечкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" и игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes, заработав в минувшем году 14 миллионов долларов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа втором месте списка оказался король российской эстрады, певец Филипп Киркоров, доход которого составил 7,4 миллиона долларов.Концерт Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На втором месте списка оказался король российской эстрады, певец Филипп Киркоров, доход которого составил 7,4 миллиона долларов.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПочетное третье место рейтинга досталось также певцу. Григорий Лепс за минувший год смог заработать 6 миллионов долларов. Кроме того, он уверенный лидер по запросам интернет-пользователей - более 11 миллионов.Певец Григорий Лепс выступает на открытии XXVI Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Почетное третье место рейтинга досталось также певцу. Григорий Лепс за минувший год смог заработать 6 миллионов долларов. Кроме того, он уверенный лидер по запросам интернет-пользователей - более 11 миллионов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОснователь бизнес империи Black Star Тимати оказался на четвертой строчке рейтинга Forbes. Доход певца за прошлый год составил 6,6 миллиона долларов, в его копилке 8,7 миллиона запросов в "Яндексе".Певец Тимати выступает на XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Основатель бизнес империи Black Star Тимати оказался на четвертой строчке рейтинга Forbes. Доход певца за прошлый год составил 6,6 миллиона долларов, в его копилке 8,7 миллиона запросов в "Яндексе".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДима Билан занял пятую строчку рейтинга самых успешных российских знаменитостей. У певца доход в 6 миллионов рублей и более 5 миллионов запросов в интернете.Певец Дима Билан выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Детская Новая волна 2017 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дима Билан занял пятую строчку рейтинга самых успешных российских знаменитостей. У певца доход в 6 миллионов рублей и более 5 миллионов запросов в интернете.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России по хоккею Евгений Малкин оказался на шестой позиции списка. Его доход за год составил 9,5 миллионов долларов, однако у "Яндекса" хоккеист смог получить только 240 тысяч запросов.Хоккеист Евгений Малкин демонстрирует Кубок Стэнли у Музея хоккея в спортивно-развлекательном квартале Парк легенд в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России по хоккею Евгений Малкин оказался на шестой позиции списка. Его доход за год составил 9,5 миллионов долларов, однако у "Яндекса" хоккеист смог получить только 240 тысяч запросов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа седьмой строчке рейтинга - Егор Крид. Его доход за минувший год составил четыре миллиона долларов. Кроме того, певец чрезвычайно популярен на просторах интернета: в "Яндексе" его персоной интересовались более десяти миллионов раз.Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На седьмой строчке рейтинга - Егор Крид. Его доход за минувший год составил четыре миллиона долларов. Кроме того, певец чрезвычайно популярен на просторах интернета: в "Яндексе" его персоной интересовались более десяти миллионов раз.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский занял восьмую позицию рейтинга Forbes. За год хоккеист заработал 8,5 миллиона долларов, однако в его копилке всего 349 тысяч запросов в интернете.Вратарь Сергей Бобровский (Россия) во время разминки перед матчем группового этапа между сборными командами России и Словакии на соревнованиях по хоккею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский занял восьмую позицию рейтинга Forbes. За год хоккеист заработал 8,5 миллиона долларов, однако в его копилке всего 349 тысяч запросов в интернете.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа девятой строчке рейтинга оказалась оперная певица Анна Нетребко. Ее доход за минувший год составил 7,5 миллиона долларов, однако дива была не слишком популярна среди интернет-аудитории: всего 580 тысяч просмотров.Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На девятой строчке рейтинга оказалась оперная певица Анна Нетребко. Ее доход за минувший год составил 7,5 миллиона долларов, однако дива была не слишком популярна среди интернет-аудитории: всего 580 тысяч просмотров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗамыкает десятку самых успешных российских звезд телеведущая и главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак. Ее скромный по меркам списка доход в 2,2 миллиона долларов с лихвой компенсируется пятью с половиной миллионами запросов в "Яндексе" и почти девятью тысячами упоминаний в СМИ - по этому показателю Собчак уступает в списке лишь Филиппу Киркорову.Телеведущая Ксения Собчак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Замыкает десятку самых успешных российских звезд телеведущая и главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак. Ее скромный по меркам списка доход в 2,2 миллиона долларов с лихвой компенсируется пятью с половиной миллионами запросов в "Яндексе" и почти девятью тысячами упоминаний в СМИ - по этому показателю Собчак уступает в списке лишь Филиппу Киркорову.
Игрок сборной России Александр ОвечкинCамые успешные российские звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes15:4927.07.2017
Работа фотографа Chris Heapy Sh2-249 Jellyfish Nebula, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Лучшие астрономические фото года14:4827.07.2017
Интерьер Морского Никольского собора в КронштадтеМорской собор в Кронштадте13:0527.07.2017
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в МедельинеМода Латинской Америки на Medellin's fashion week13:2226.07.2017
Кадр из фильма ПеревозчикГлавный логист Голливуда Джейсон Стэйтем11:1426.07.2017
Показ коллекции Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week в Майами-БичПляжная мода на Miami Swim Week17:0125.07.2017
Белый медведь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской областиЖивые "редкости" в питомнике под Волоколамском12:5925.07.2017
Военнослужащий Анголы перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр - 2017 в АлабиноЖеребьевка "Танкового биатлона": иностранцы осваиваются в Алабино19:2324.07.2017
Сестры милосердия и настоятель Троицкого храма отец Константин во дворе Троицкого храмаСестринское послушание в Воронежской области16:1324.07.2017
Юми Адачи и Ацуси Абе (Япония) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира FINA 2017Лучшие выступления синхронистов на FINA-201715:4424.07.2017
Все фотоленты

Журнал Forbes составил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта согласно их доходам за минувший год, вниманию СМИ к их персоне и интересу, который они вызывали у интернет-аудитории. Десятка самых успешных артистов и спортсменов — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена