Морской собор в Кронштадте

Все огромные окна Никольского собора изначально были украшены витражами, созданными в знаменитой мастерской братьев Франк. Всего витражей е было пять, два имели невероятные размеры — площадью по 52 квадратных метра каждый. Сегодня западное окно с изображением "Деисуса" воссоздано по сохранившейся черно-белой фотографии.