Морской собор святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта) при советской власти неоднократно перестраивался — под кинотеатр, под концертный зал с театральной сценой, под филиал Центрального военно-морского музея. В 2013 году после тотальной реставрации храм отметил свое 100-летие и вновь стал главным собором ВМФ России.
Морской собор в Кронштадте
13:0527.07.2017
(обновлено: 13:20 27.07.2017)
014600
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНикольский Морской собор в Кронштадте - самый крупный из морских соборов Российской империи - памятник морякам, погибшим при исполнении служебного долга, был освящен в 1913 году.
Никольский Морской собор в Кронштадте - самый крупный из морских соборов Российской империи - памятник морякам, погибшим при исполнении служебного долга, был освящен в 1913 году.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ сентябре 1902 года перед началом строительства собора торжественный молебен в присутствии адмирала Макарова отслужил протоиерей Иоанн Кронштадтский, причисленный ныне Русской православной церковью к лику святых. А на закладке собора весной 1903 года были Николай II и многие члены дома Романовых.
В сентябре 1902 года перед началом строительства собора торжественный молебен в присутствии адмирала Макарова отслужил протоиерей Иоанн Кронштадтский, причисленный ныне Русской православной церковью к лику святых. А на закладке собора весной 1903 года были Николай II и многие члены дома Романовых.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСегодня богослужения в Никольском соборе совершаются ежедневно.
Сегодня богослужения в Никольском соборе совершаются ежедневно.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОсобую легкость и воздушность интерьеру собора придают позолота декора и купол с ярусом высоких окон, сквозь которые проникают лучи солнца.
Особую легкость и воздушность интерьеру собора придают позолота декора и купол с ярусом высоких окон, сквозь которые проникают лучи солнца.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ правой галерее первого этажа собора в 2005 году был освящен престол, и в праздничные и некоторые воскресные дни - по согласованию с администрацией Дома офицеров - духовенство собора Владимирской1 иконы Божией Матери начало совершать здесь богослужения.
В правой галерее первого этажа собора в 2005 году был освящен престол, и в праздничные и некоторые воскресные дни - по согласованию с администрацией Дома офицеров - духовенство собора Владимирской1 иконы Божией Матери начало совершать здесь богослужения.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВсе огромные окна Никольского собора изначально были украшены витражами, созданными в знаменитой мастерской братьев Франк. Всего витражей е было пять, два имели невероятные размеры — площадью по 52 квадратных метра каждый. Сегодня западное окно с изображением "Деисуса" воссоздано по сохранившейся черно-белой фотографии.
Все огромные окна Никольского собора изначально были украшены витражами, созданными в знаменитой мастерской братьев Франк. Всего витражей е было пять, два имели невероятные размеры — площадью по 52 квадратных метра каждый. Сегодня западное окно с изображением "Деисуса" воссоздано по сохранившейся черно-белой фотографии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦентр храма - алтарная часть с иконостасом из белого мрамора с цветными мозаичными вставками.
Центр храма - алтарная часть с иконостасом из белого мрамора с цветными мозаичными вставками.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХоры и галереи собора украшены колоннами из искусственного мрамора.
Хоры и галереи собора украшены колоннами из искусственного мрамора.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦентральный купол Морского Никольского собора диаметром 27 метров украшен росписью "Христос Вседержитель в окружении Небесных Сил" и 218 лампами по окружности.
Центральный купол Морского Никольского собора диаметром 27 метров украшен росписью "Христос Вседержитель в окружении Небесных Сил" и 218 лампами по окружности.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСегодня Никольский Морской собор - главная достопримечательность острова Котлин, привлекающая тысячи туристов. Купол и крест собора - первое, что видят моряки, подплывающие к Кронштадту.
Сегодня Никольский Морской собор - главная достопримечательность острова Котлин, привлекающая тысячи туристов. Купол и крест собора - первое, что видят моряки, подплывающие к Кронштадту.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛетом 1929 года храм был закрыт, на Якорной площади собрался антирелигиозный митинг и с собора торжественно скинули кресты и колокола. А сам храм потом переоборудовали в кинотеатр имени Максима Горького, за что горожане прозвали его "Максимкой".
Летом 1929 года храм был закрыт, на Якорной площади собрался антирелигиозный митинг и с собора торжественно скинули кресты и колокола. А сам храм потом переоборудовали в кинотеатр имени Максима Горького, за что горожане прозвали его "Максимкой".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПосле закрытия Никольского собора с куполов смыли позолоту, отломали позолоченные детали икон, демонтировали мраморный иконостас, заштукатурили мозаики, закрасили росписи и демонтировали мраморные памятные доски погибшим морякам.
После закрытия Никольского собора с куполов смыли позолоту, отломали позолоченные детали икон, демонтировали мраморный иконостас, заштукатурили мозаики, закрасили росписи и демонтировали мраморные памятные доски погибшим морякам.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПамятник адмиралу Макарову - флотоводцу, океанографу, полярному исследователю и кораблестроителю - был установлен на Якорной площади возле Никольского Морского собора в 1913 году.
Памятник адмиралу Макарову - флотоводцу, океанографу, полярному исследователю и кораблестроителю - был установлен на Якорной площади возле Никольского Морского собора в 1913 году.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ декабре 2005 года в отреставрированном Никольскои соборе отслужили первую за 75 лет литургию, а в апреле 2012-го патриарх Кирилл в присутствии президента совершил чин малого освящения храма. Великое же освящение состоялось в 2013 году, когда реставрация была полностью завершена.
В декабре 2005 года в отреставрированном Никольскои соборе отслужили первую за 75 лет литургию, а в апреле 2012-го патриарх Кирилл в присутствии президента совершил чин малого освящения храма. Великое же освящение состоялось в 2013 году, когда реставрация была полностью завершена.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+