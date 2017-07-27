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Морской собор в Кронштадте

13:0527.07.2017
(обновлено: 13:20 27.07.2017)
01460
Морской Никольский собор в Кронштадте
Подкупольное пространство Морского Никольского собора в Кронштадте
Свечи верующих в Морском Никольском соборе в Кронштадте
Паникадило Морского Никольского собора в Кронштадте
Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
Витраж Морского Никольского собора в Кронштадте
Верующие в Морском Никольском соборе Кронштадта
Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
Центральный купол Морского Никольского собора диаметром 27 метров украшен росписью “Христос Вседержитель” в окружении Небесных Сил и 218 лампочками по окружности
Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
Колокола Морского Никольского собора в Кронштадте
Верующие в Морском Никольском соборе Кронштадта
Памятник Адмиралу Макарову возле Морского Никольского собора в Кронштадте
Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНикольский Морской собор в Кронштадте - самый крупный из морских соборов Российской империи - памятник морякам, погибшим при исполнении служебного долга, был освящен в 1913 году.Морской Никольский собор в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Никольский Морской собор в Кронштадте - самый крупный из морских соборов Российской империи - памятник морякам, погибшим при исполнении служебного долга, был освящен в 1913 году.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ сентябре 1902 года перед началом строительства собора торжественный молебен в присутствии адмирала Макарова отслужил протоиерей Иоанн Кронштадтский, причисленный ныне Русской православной церковью к лику святых. А на закладке собора весной 1903 года были Николай II и многие члены дома Романовых.Подкупольное пространство Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В сентябре 1902 года перед началом строительства собора торжественный молебен в присутствии адмирала Макарова отслужил протоиерей Иоанн Кронштадтский, причисленный ныне Русской православной церковью к лику святых. А на закладке собора весной 1903 года были Николай II и многие члены дома Романовых.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСегодня богослужения в Никольском соборе совершаются ежедневно.Свечи верующих в Морском Никольском соборе в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сегодня богослужения в Никольском соборе совершаются ежедневно.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОсобую легкость и воздушность интерьеру собора придают позолота декора и купол с ярусом высоких окон, сквозь которые проникают лучи солнца.Паникадило Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Особую легкость и воздушность интерьеру собора придают позолота декора и купол с ярусом высоких окон, сквозь которые проникают лучи солнца.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ правой галерее первого этажа собора в 2005 году был освящен престол, и в праздничные и некоторые воскресные дни - по согласованию с администрацией Дома офицеров - духовенство собора Владимирской1 иконы Божией Матери начало совершать здесь богослужения.Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В правой галерее первого этажа собора в 2005 году был освящен престол, и в праздничные и некоторые воскресные дни - по согласованию с администрацией Дома офицеров - духовенство собора Владимирской1 иконы Божией Матери начало совершать здесь богослужения.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВсе огромные окна Никольского собора изначально были украшены витражами, созданными в знаменитой мастерской братьев Франк. Всего витражей е было пять, два имели невероятные размеры — площадью по 52 квадратных метра каждый. Сегодня западное окно с изображением "Деисуса" воссоздано по сохранившейся черно-белой фотографии.Витраж Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Все огромные окна Никольского собора изначально были украшены витражами, созданными в знаменитой мастерской братьев Франк. Всего витражей е было пять, два имели невероятные размеры — площадью по 52 квадратных метра каждый. Сегодня западное окно с изображением "Деисуса" воссоздано по сохранившейся черно-белой фотографии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦентр храма - алтарная часть с иконостасом из белого мрамора с цветными мозаичными вставками.Верующие в Морском Никольском соборе Кронштадта
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Центр храма - алтарная часть с иконостасом из белого мрамора с цветными мозаичными вставками.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХоры и галереи собора украшены колоннами из искусственного мрамора.Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хоры и галереи собора украшены колоннами из искусственного мрамора.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦентральный купол Морского Никольского собора диаметром 27 метров украшен росписью "Христос Вседержитель в окружении Небесных Сил" и 218 лампами по окружности.Центральный купол Морского Никольского собора диаметром 27 метров украшен росписью “Христос Вседержитель” в окружении Небесных Сил и 218 лампочками по окружности
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Центральный купол Морского Никольского собора диаметром 27 метров украшен росписью "Христос Вседержитель в окружении Небесных Сил" и 218 лампами по окружности.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСегодня Никольский Морской собор - главная достопримечательность острова Котлин, привлекающая тысячи туристов. Купол и крест собора - первое, что видят моряки, подплывающие к Кронштадту.Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сегодня Никольский Морской собор - главная достопримечательность острова Котлин, привлекающая тысячи туристов. Купол и крест собора - первое, что видят моряки, подплывающие к Кронштадту.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛетом 1929 года храм был закрыт, на Якорной площади собрался антирелигиозный митинг и с собора торжественно скинули кресты и колокола. А сам храм потом переоборудовали в кинотеатр имени Максима Горького, за что горожане прозвали его "Максимкой".Колокола Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Летом 1929 года храм был закрыт, на Якорной площади собрался антирелигиозный митинг и с собора торжественно скинули кресты и колокола. А сам храм потом переоборудовали в кинотеатр имени Максима Горького, за что горожане прозвали его "Максимкой".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПосле закрытия Никольского собора с куполов смыли позолоту, отломали позолоченные детали икон, демонтировали мраморный иконостас, заштукатурили мозаики, закрасили росписи и демонтировали мраморные памятные доски погибшим морякам.Верующие в Морском Никольском соборе Кронштадта
© РИА Новости / Алексей Даничев
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После закрытия Никольского собора с куполов смыли позолоту, отломали позолоченные детали икон, демонтировали мраморный иконостас, заштукатурили мозаики, закрасили росписи и демонтировали мраморные памятные доски погибшим морякам.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПамятник адмиралу Макарову - флотоводцу, океанографу, полярному исследователю и кораблестроителю - был установлен на Якорной площади возле Никольского Морского собора в 1913 году.Памятник Адмиралу Макарову возле Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Памятник адмиралу Макарову - флотоводцу, океанографу, полярному исследователю и кораблестроителю - был установлен на Якорной площади возле Никольского Морского собора в 1913 году.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ декабре 2005 года в отреставрированном Никольскои соборе отслужили первую за 75 лет литургию, а в апреле 2012-го патриарх Кирилл в присутствии президента совершил чин малого освящения храма. Великое же освящение состоялось в 2013 году, когда реставрация была полностью завершена.Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В декабре 2005 года в отреставрированном Никольскои соборе отслужили первую за 75 лет литургию, а в апреле 2012-го патриарх Кирилл в присутствии президента совершил чин малого освящения храма. Великое же освящение состоялось в 2013 году, когда реставрация была полностью завершена.
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Морской собор святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта) при советской власти неоднократно перестраивался — под кинотеатр, под концертный зал с театральной сценой, под филиал Центрального военно-морского музея. В 2013 году после тотальной реставрации храм отметил свое 100-летие и вновь стал главным собором ВМФ России.

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