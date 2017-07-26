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Мода Латинской Америки на Medellin's fashion week

13:2226.07.2017
(обновлено: 14:13 26.07.2017)
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Модели во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модели во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модели за кулисами на Неделе моды Colombiamoda в Медельине
Модели во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модель готовится к показу в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модели во время показа Andres Pajon в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модель за кулисами на Неделе моды Colombiamoda в Медельине
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
Модели за кулисами на Неделе моды Colombiamoda в Медельине
Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoВ главном промышленном центре Колумбии с 25 по 27 июля проходит Неделя моды Medellin's fashion week.Модели во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
В главном промышленном центре Колумбии с 25 по 27 июля проходит Неделя моды Medellin's fashion week.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoЭто одно из важнейших событий мира моды в Южной Америке.Модели во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Это одно из важнейших событий мира моды в Южной Америке.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoНа Колумбийской неделе моды свои новые коллекции представляют дизайнеры из разных стран Латинской Америки.Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
На Колумбийской неделе моды свои новые коллекции представляют дизайнеры из разных стран Латинской Америки.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoМероприятие проходит в выставочном центре "Плаза Майор" в центре Медельина.Модели за кулисами на Неделе моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Мероприятие проходит в выставочном центре "Плаза Майор" в центре Медельина.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoВ рамках Medellin's fashion week проходят показы не только коллекций одежды и купальников, но также новых линеек нижнего белья.Модели во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
В рамках Medellin's fashion week проходят показы не только коллекций одежды и купальников, но также новых линеек нижнего белья.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoМодель в гримерной перед показом коллекции моделей бренда Pepa Pombo.Модель готовится к показу в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Модель в гримерной перед показом коллекции моделей бренда Pepa Pombo.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoВ Медельине свои коллекции представляют такие модельеры и модные дома, как Pepa Pombo, Mulierr, Parasela M, Andres Pajon, Alexandra Bueno, Noise Lab, Jorge Duque, Maria Elena Villamil, "Ателье Crump" и Cristian Colorado.Модели во время показа Andres Pajon в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
В Медельине свои коллекции представляют такие модельеры и модные дома, как Pepa Pombo, Mulierr, Parasela M, Andres Pajon, Alexandra Bueno, Noise Lab, Jorge Duque, Maria Elena Villamil, "Ателье Crump" и Cristian Colorado.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoМодель демонстрирует новую коллекцию бренда Phax.Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Модель демонстрирует новую коллекцию бренда Phax.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoМодель перед выходом на подиум за кулисами Medellin's fashion week.Модель за кулисами на Неделе моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Модель перед выходом на подиум за кулисами Medellin's fashion week.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoПоказ коллекции колумбийского дизайнера Leonisa.Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Показ коллекции колумбийского дизайнера Leonisa.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoУчитывая климат региона, на Неделе моды в Колумбии традиционно важное место занимают показы новых коллекций купальных костюмов.Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Учитывая климат региона, на Неделе моды в Колумбии традиционно важное место занимают показы новых коллекций купальных костюмов.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoПоказ коллекции одежды колумбийского бренда "Елена Плюс".Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Показ коллекции одежды колумбийского бренда "Елена Плюс".
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoДемонстрация купальников на Колумбийской неделе моды.Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Демонстрация купальников на Колумбийской неделе моды.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoМодели за кулисами Недели моды вместе с создателями колумбийского бренда Spongebob Gold.Модели за кулисами на Неделе моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Модели за кулисами Недели моды вместе с создателями колумбийского бренда Spongebob Gold.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoПоказ новой линейки нижнего белья бренда Leonisa.Модель во время показа в рамках Недели моды Colombiamoda в Медельине
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Показ новой линейки нижнего белья бренда Leonisa.
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Колумбийская неделя моды проходит в эти дни во втором по величине городе страны Медельин. Показы новых коллекций латиноамериканских марок одежды, белья и купальных костюмов — в фотоленте Ria.ru.

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