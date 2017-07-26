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Главный логист Голливуда Джейсон Стэйтем

11:1426.07.2017
(обновлено: 11:15 26.07.2017)
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Кадр из фильма Адреналин: Высокое напряжение
Актер Джейсон Стэйтем на вечеринке GQ Men of the Year. 2008 год
Кадр из фильма Шальная карта
Кадр из фильма Механик: Воскрешение
Кадр из фильма Карты, деньги, два ствола
Актер Джейсон Стэйтем на премьере фильма Неудержимые 3 в рамках 67-го Каннского кинофестиваля
Кадр из фильма Большой куш
Кадр из фильма Смертельная гонка
Кадр из фильма Перевозчик
Кадр из фильма Эффект колибри
Кадр из фильма Револьвер
Кадр из фильма Перевозчик 3
Кадр из фильма Неудержимые 2
Кадр из фильма Механик
Кадр из фильма Адреналин
Актер Джейсон Стэйтем раздает автографы. 2012 год
Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэйтем. 2015 год
© Lakeshore Entertainment (2009)Английский актер Джейсон Стэйтем родился в маленьком городке Шайрбрук английского графства Дербишир в семье певца и танцовщицы. Он был вторым ребенком в семье. На фото: кадр из фильма "Адреналин: Высокое напряжение".Кадр из фильма Адреналин: Высокое напряжение
© Lakeshore Entertainment (2009)
Английский актер Джейсон Стэйтем родился в маленьком городке Шайрбрук английского графства Дербишир в семье певца и танцовщицы. Он был вторым ребенком в семье. На фото: кадр из фильма "Адреналин: Высокое напряжение".
© AFP 2017 / Robyn BeckОтец Джейсона профессионально занимался гимнастикой и боксом, поэтому воспитывал своих сыновей настоящими спортсменами. Они занимались боевыми искусствами и водными видами спорта. На фото: Джейсон Стэйтем на вечеринке "Человек года" журнала GQ, 2008 год.Актер Джейсон Стэйтем на вечеринке GQ Men of the Year. 2008 год
© AFP 2017 / Robyn Beck
Отец Джейсона профессионально занимался гимнастикой и боксом, поэтому воспитывал своих сыновей настоящими спортсменами. Они занимались боевыми искусствами и водными видами спорта. На фото: Джейсон Стэйтем на вечеринке "Человек года" журнала GQ, 2008 год.
© Cinema Seven Productions (2014)Наибольших успехов Стэйтем-младший добился в прыжках в воду. На протяжении 12 лет он входил в состав британской национальной сборной по этому виду спорта и даже выступал за свою страну на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. На данный момент актер активно занимается кикбоксингом и бразильским джиу-джитсу. На фото: кадр из фильма "Шальная карта".Кадр из фильма Шальная карта
© Cinema Seven Productions (2014)
Наибольших успехов Стэйтем-младший добился в прыжках в воду. На протяжении 12 лет он входил в состав британской национальной сборной по этому виду спорта и даже выступал за свою страну на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. На данный момент актер активно занимается кикбоксингом и бразильским джиу-джитсу. На фото: кадр из фильма "Шальная карта".
© Chartoff-Winkler Productions (2016)Несмотря на профессиональное занятие спортом, зарабатывать на жизнь Стэйтему приходилось на стороне. Актер признавался, что торговал на улице поддельными украшениями и духами. На фото: кадр из фильма "Механик: Воскрешение".Кадр из фильма Механик: Воскрешение
© Chartoff-Winkler Productions (2016)
Несмотря на профессиональное занятие спортом, зарабатывать на жизнь Стэйтему приходилось на стороне. Актер признавался, что торговал на улице поддельными украшениями и духами. На фото: кадр из фильма "Механик: Воскрешение".
© Handmade Films Ltd. (1998)Именно этот опыт позволил Стэйтему получить свою первую роль в фильме начинающего режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Свидетели событий рассказывали, что на пробах Ричи попросил Стэйтема "впарить" ему подделку. Для Джейсона это не составило ни малейшего труда, более того, он был настолько изворотлив, что Ричи даже не удалось вернуть безделушку актеру обратно. На фото: кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола".Кадр из фильма Карты, деньги, два ствола
© Handmade Films Ltd. (1998)
Именно этот опыт позволил Стэйтему получить свою первую роль в фильме начинающего режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Свидетели событий рассказывали, что на пробах Ричи попросил Стэйтема "впарить" ему подделку. Для Джейсона это не составило ни малейшего труда, более того, он был настолько изворотлив, что Ричи даже не удалось вернуть безделушку актеру обратно. На фото: кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"Гаю был нужен подлинный персонаж. И это был я, потому что таким вещам не учат в драматической школе", - рассказывал об этих пробах Стэйтем. На фото: актер на премьере фильма "Неудержимые 3" на 67-ом Каннском кинофестивале.Актер Джейсон Стэйтем на премьере фильма Неудержимые 3 в рамках 67-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Гаю был нужен подлинный персонаж. И это был я, потому что таким вещам не учат в драматической школе", - рассказывал об этих пробах Стэйтем. На фото: актер на премьере фильма "Неудержимые 3" на 67-ом Каннском кинофестивале.
© Columbia Pictures Corporation (2000)"Карты деньги, два ствола", вышедшие в 1998 году, имели оглушительный успех. Гай Ричи не стал останавливаться на достигнутом и через два года выпустил следующий фильм "Большой куш", в котором Стэйтем сыграл криминальную "шестерку" по кличке Турецкий. На фото: кадр из фильма "Большой куш".Кадр из фильма Большой куш
© Columbia Pictures Corporation (2000)
"Карты деньги, два ствола", вышедшие в 1998 году, имели оглушительный успех. Гай Ричи не стал останавливаться на достигнутом и через два года выпустил следующий фильм "Большой куш", в котором Стэйтем сыграл криминальную "шестерку" по кличке Турецкий. На фото: кадр из фильма "Большой куш".
© Cruise/Wagner Productions (2008)В 2000 году Стэйтем дебютировал в Голливуде. Он сыграл английского торговца наркотиками в фильме "Сделай погромче", потом исполнил главную роль в триллере Джона Карпентера "Призраки Марса" и выступил напарником Джета Ли в ленте "Противостояние". На фото: кадр из фильма "Смертельная гонка".Кадр из фильма Смертельная гонка
© Cruise/Wagner Productions (2008)
В 2000 году Стэйтем дебютировал в Голливуде. Он сыграл английского торговца наркотиками в фильме "Сделай погромче", потом исполнил главную роль в триллере Джона Карпентера "Призраки Марса" и выступил напарником Джета Ли в ленте "Противостояние". На фото: кадр из фильма "Смертельная гонка".
© Europa Corp. (2002)Но по-настоящему большой актерский успех пришел к нему с ролью бывшего десантника Фрэнка Мартина в фильме "Перевозчик". Гонорар актера за фильм составил 750 тысяч долларов, а продолжения ленты, вышедшие в 2005 и 2008 году, собрали в мире больше 300 миллионов долларов. На фото: кадр из фильма "Перевозчик".Кадр из фильма Перевозчик
© Europa Corp. (2002)
Но по-настоящему большой актерский успех пришел к нему с ролью бывшего десантника Фрэнка Мартина в фильме "Перевозчик". Гонорар актера за фильм составил 750 тысяч долларов, а продолжения ленты, вышедшие в 2005 и 2008 году, собрали в мире больше 300 миллионов долларов. На фото: кадр из фильма "Перевозчик".
© Hummingbird Film Investments (2012)После "Перевозчика" Стэйтем принял участие в съемках фильма "Ограбление по-итальянски", где он играл с Шарлиз Терон, Эдвардом Нортоном и Марком Уолбергом, и в ленте "Сотовый", где его партнерами по съемочной площадке стали Ким Бесингер и Крис Эванс. На фото: кадр из фильма "Эффект колибри".Кадр из фильма Эффект колибри
© Hummingbird Film Investments (2012)
После "Перевозчика" Стэйтем принял участие в съемках фильма "Ограбление по-итальянски", где он играл с Шарлиз Терон, Эдвардом Нортоном и Марком Уолбергом, и в ленте "Сотовый", где его партнерами по съемочной площадке стали Ким Бесингер и Крис Эванс. На фото: кадр из фильма "Эффект колибри".
© Canal+ [fr] (2005)В 2005 году вышли в прокат сразу четыре ленты с участием Стэйтема: второй "Перевозчик", "Лондон", "Хаос" и еще один фильм Гая Ричи "Револьвер". В последних двух Стэйтем сыграл главные роли. На фото: кадр из фильма "Револьвер".Кадр из фильма Револьвер
© Canal+ [fr] (2005)
В 2005 году вышли в прокат сразу четыре ленты с участием Стэйтема: второй "Перевозчик", "Лондон", "Хаос" и еще один фильм Гая Ричи "Револьвер". В последних двух Стэйтем сыграл главные роли. На фото: кадр из фильма "Револьвер".
© Apipoulaï (2008)В 2006 году на экраны вышел фильм "Адреналин", который закрепил за Стэйтемом амплуа героя экшен-боевика. Соответствующих персонажей он играл и в продолжениях "Адреналина" и "Перевозчика", и в таких лентах, как "Война", "Ограбление на Бейкер-Стрит", "13" и "Смертельная гонка". На фото: кадр из фильма "Перевозчик 3".Кадр из фильма Перевозчик 3
© Apipoulaï (2008)
В 2006 году на экраны вышел фильм "Адреналин", который закрепил за Стэйтемом амплуа героя экшен-боевика. Соответствующих персонажей он играл и в продолжениях "Адреналина" и "Перевозчика", и в таких лентах, как "Война", "Ограбление на Бейкер-Стрит", "13" и "Смертельная гонка". На фото: кадр из фильма "Перевозчик 3".
© Millennium Films (2012)Новым актерским успехом Стэйтема стало приглашение поучаствовать в съемках классического боевика "Неудержимые" от такого признанного мастера жанра, как Сильвестр Сталлоне. Легендарный голливудский актер по всей видимости не разочаровался в способностях Джейсона, так как предложил ему сняться и в двух продолжениях боевика. На фото: кадр из фильма "Неудержимые 2".Кадр из фильма Неудержимые 2
© Millennium Films (2012)
Новым актерским успехом Стэйтема стало приглашение поучаствовать в съемках классического боевика "Неудержимые" от такого признанного мастера жанра, как Сильвестр Сталлоне. Легендарный голливудский актер по всей видимости не разочаровался в способностях Джейсона, так как предложил ему сняться и в двух продолжениях боевика. На фото: кадр из фильма "Неудержимые 2".
© Millennium Films (2010)Во второй части "Неудержимых" герой Джейсона Стэйтема произносит фразу "Я же механик-профессионал" - это прямая отсылка к двум его фильмам: "Механику", вышедшему в 2010 году и "Профессионалу", премьера которого состоялась в сентябре 2011 года. На фото: кадр из фильма "Механик".Кадр из фильма Механик
© Millennium Films (2010)
Во второй части "Неудержимых" герой Джейсона Стэйтема произносит фразу "Я же механик-профессионал" - это прямая отсылка к двум его фильмам: "Механику", вышедшему в 2010 году и "Профессионалу", премьера которого состоялась в сентябре 2011 года. На фото: кадр из фильма "Механик".
© GreeneStreet Films Inc. (2006)Пожалуй самым необычным образом Стэйтема в кино стала роль в комедии "Шпион", где он снялся вместе с Джудом Лоу и Мелиссой МакКарти. На фото: кадр из фильма "Адреналин".Кадр из фильма Адреналин
© GreeneStreet Films Inc. (2006)
Пожалуй самым необычным образом Стэйтема в кино стала роль в комедии "Шпион", где он снялся вместе с Джудом Лоу и Мелиссой МакКарти. На фото: кадр из фильма "Адреналин".
© AP Photo / Invision/Jon FurnissВ 2015 году Джейсон Стэйтем присоединился к съемочной команде ленты "Форсаж-7", а в 2017 году принял участие и в съемках восьмой части этой киноэпопеи. На фото: актер раздает автографы на британской премьере ленты "Неудержимые 2", 2012 год.Актер Джейсон Стэйтем раздает автографы. 2012 год
© AP Photo / Invision/Jon Furniss
В 2015 году Джейсон Стэйтем присоединился к съемочной команде ленты "Форсаж-7", а в 2017 году принял участие и в съемках восьмой части этой киноэпопеи. На фото: актер раздает автографы на британской премьере ленты "Неудержимые 2", 2012 год.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussС апреля 2010 года Джейсон Стэйтем встречается с британской супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли. В январе 2016 года они объявили о своей помолвке. В июне этого года у пары родился сын Джек Оскар Стейтем. На фото: актер с Рози Хантингтон-Уайтли в Лос-Анджелесе, 2015 год.Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэйтем. 2015 год
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
С апреля 2010 года Джейсон Стэйтем встречается с британской супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли. В январе 2016 года они объявили о своей помолвке. В июне этого года у пары родился сын Джек Оскар Стейтем. На фото: актер с Рози Хантингтон-Уайтли в Лос-Анджелесе, 2015 год.
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Британский актер Джейсон Стэйтем 26 июля отмечает 50-летнию юбилей. Главные роли звезды боевиков — в фотоленте Ria.ru.

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