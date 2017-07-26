Главный логист Голливуда Джейсон Стэйтем

© Handmade Films Ltd. (1998)

Именно этот опыт позволил Стэйтему получить свою первую роль в фильме начинающего режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Свидетели событий рассказывали, что на пробах Ричи попросил Стэйтема "впарить" ему подделку. Для Джейсона это не составило ни малейшего труда, более того, он был настолько изворотлив, что Ричи даже не удалось вернуть безделушку актеру обратно. На фото: кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола".