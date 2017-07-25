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Живые "редкости" в питомнике под Волоколамском

12:5925.07.2017
(обновлено: 13:06 25.07.2017)
04570
Восточно-сибирская рысь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Жираф в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Ирбис в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Фосса в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Кианги в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Детеныш памирского архара в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Сурикаты в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Голубой баран в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Белый медведь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Дальневосточный леопард в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Белоплечий орлан в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Викуньи в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
Сычуаньский такин в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦентр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка находится в Волоколамском районе Подмосковья. На фото: восточно-сибирская рысь.Восточно-сибирская рысь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка находится в Волоколамском районе Подмосковья. На фото: восточно-сибирская рысь.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗдесь содержатся более тысячи животных 160 видов, 78 из которых включены в Красные книги России и в списки Международного союза охраны природы. На фото: южно-африканский жираф.Жираф в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Здесь содержатся более тысячи животных 160 видов, 78 из которых включены в Красные книги России и в списки Международного союза охраны природы. На фото: южно-африканский жираф.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПитомник участвует в 16 программах сохранения и разведения редких и исчезающих видов. На фото: ирбис (снежный барс).Ирбис в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Питомник участвует в 16 программах сохранения и разведения редких и исчезающих видов. На фото: ирбис (снежный барс).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсновная задача центра - формирование пар, которые смогут дать потомство, а также разработка новых методов содержания и разведения животных. На фото: фосса - хищное млекопитающее, родина которого - остров Мадагаскар.Фосса в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Основная задача центра - формирование пар, которые смогут дать потомство, а также разработка новых методов содержания и разведения животных. На фото: фосса - хищное млекопитающее, родина которого - остров Мадагаскар.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ настоящее время в питомнике содержатся 11 видов копытных. На фото: кианги.Кианги в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В настоящее время в питомнике содержатся 11 видов копытных. На фото: кианги.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИзлишнее внимание со стороны людей неблагоприятно сказывается на разведении животных, поэтому центр закрыт для посещения. На фото: детеныш памирского архара.Детеныш памирского архара в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Излишнее внимание со стороны людей неблагоприятно сказывается на разведении животных, поэтому центр закрыт для посещения. На фото: детеныш памирского архара.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЖивотные, которые рождаются в центре, отправляются на жить в зоопарки разных стран мира. На фото: сурикаты.Сурикаты в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Животные, которые рождаются в центре, отправляются на жить в зоопарки разных стран мира. На фото: сурикаты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля того, чтобы иметь возможность разведения многих, в первую очередь, редких видов животных зоопарку для строительства питомника было выделено около 200 гектаров земли. На фото: голубой баран.Голубой баран в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для того, чтобы иметь возможность разведения многих, в первую очередь, редких видов животных зоопарку для строительства питомника было выделено около 200 гектаров земли. На фото: голубой баран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ центре на данный момент содержатся 28 видов хищных животных. На фото: белый медведь.Белый медведь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В центре на данный момент содержатся 28 видов хищных животных. На фото: белый медведь.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСотрудникам питомника удалось достигнуть регулярного размножения росомах, харз, амурских тигров, дальневосточных леопардов и европейских выдр. На фото: дальневосточный леопард.Дальневосточный леопард в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Сотрудникам питомника удалось достигнуть регулярного размножения росомах, харз, амурских тигров, дальневосточных леопардов и европейских выдр. На фото: дальневосточный леопард.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗдесь живут более 500 птиц, в том числе такие редчайшие виды, как белоплечие орланы, беркуты, кеа и стерхи. На фото: белоплечий орлан.Белоплечий орлан в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Здесь живут более 500 птиц, в том числе такие редчайшие виды, как белоплечие орланы, беркуты, кеа и стерхи. На фото: белоплечий орлан.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа данный момент в питомнике живут 95 экземпляров парнокопытных. На фото: викуньи - дикие безгорбые американские родственники верблюдов.Викуньи в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На данный момент в питомнике живут 95 экземпляров парнокопытных. На фото: викуньи - дикие безгорбые американские родственники верблюдов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИз парнокопытных в центре постоянно приносят приплод сычуаньские такины, бараны Марко Поло, лесные северные олени, джейраны и викунии. На фото: пара сычуаньских такинов.Сычуаньский такин в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Из парнокопытных в центре постоянно приносят приплод сычуаньские такины, бараны Марко Поло, лесные северные олени, джейраны и викунии. На фото: пара сычуаньских такинов.
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