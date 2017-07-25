Подопечные Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарке — в фотоленте Ria.ru.
Живые "редкости" в питомнике под Волоколамском
12:5925.07.2017
(обновлено: 13:06 25.07.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦентр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка находится в Волоколамском районе Подмосковья. На фото: восточно-сибирская рысь.
Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка находится в Волоколамском районе Подмосковья. На фото: восточно-сибирская рысь.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗдесь содержатся более тысячи животных 160 видов, 78 из которых включены в Красные книги России и в списки Международного союза охраны природы. На фото: южно-африканский жираф.
Здесь содержатся более тысячи животных 160 видов, 78 из которых включены в Красные книги России и в списки Международного союза охраны природы. На фото: южно-африканский жираф.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПитомник участвует в 16 программах сохранения и разведения редких и исчезающих видов. На фото: ирбис (снежный барс).
Питомник участвует в 16 программах сохранения и разведения редких и исчезающих видов. На фото: ирбис (снежный барс).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсновная задача центра - формирование пар, которые смогут дать потомство, а также разработка новых методов содержания и разведения животных. На фото: фосса - хищное млекопитающее, родина которого - остров Мадагаскар.
Основная задача центра - формирование пар, которые смогут дать потомство, а также разработка новых методов содержания и разведения животных. На фото: фосса - хищное млекопитающее, родина которого - остров Мадагаскар.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ настоящее время в питомнике содержатся 11 видов копытных. На фото: кианги.
В настоящее время в питомнике содержатся 11 видов копытных. На фото: кианги.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИзлишнее внимание со стороны людей неблагоприятно сказывается на разведении животных, поэтому центр закрыт для посещения. На фото: детеныш памирского архара.
Излишнее внимание со стороны людей неблагоприятно сказывается на разведении животных, поэтому центр закрыт для посещения. На фото: детеныш памирского архара.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЖивотные, которые рождаются в центре, отправляются на жить в зоопарки разных стран мира. На фото: сурикаты.
Животные, которые рождаются в центре, отправляются на жить в зоопарки разных стран мира. На фото: сурикаты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля того, чтобы иметь возможность разведения многих, в первую очередь, редких видов животных зоопарку для строительства питомника было выделено около 200 гектаров земли. На фото: голубой баран.
Для того, чтобы иметь возможность разведения многих, в первую очередь, редких видов животных зоопарку для строительства питомника было выделено около 200 гектаров земли. На фото: голубой баран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ центре на данный момент содержатся 28 видов хищных животных. На фото: белый медведь.
В центре на данный момент содержатся 28 видов хищных животных. На фото: белый медведь.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСотрудникам питомника удалось достигнуть регулярного размножения росомах, харз, амурских тигров, дальневосточных леопардов и европейских выдр. На фото: дальневосточный леопард.
Сотрудникам питомника удалось достигнуть регулярного размножения росомах, харз, амурских тигров, дальневосточных леопардов и европейских выдр. На фото: дальневосточный леопард.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗдесь живут более 500 птиц, в том числе такие редчайшие виды, как белоплечие орланы, беркуты, кеа и стерхи. На фото: белоплечий орлан.
Здесь живут более 500 птиц, в том числе такие редчайшие виды, как белоплечие орланы, беркуты, кеа и стерхи. На фото: белоплечий орлан.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа данный момент в питомнике живут 95 экземпляров парнокопытных. На фото: викуньи - дикие безгорбые американские родственники верблюдов.
На данный момент в питомнике живут 95 экземпляров парнокопытных. На фото: викуньи - дикие безгорбые американские родственники верблюдов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИз парнокопытных в центре постоянно приносят приплод сычуаньские такины, бараны Марко Поло, лесные северные олени, джейраны и викунии. На фото: пара сычуаньских такинов.
Из парнокопытных в центре постоянно приносят приплод сычуаньские такины, бараны Марко Поло, лесные северные олени, джейраны и викунии. На фото: пара сычуаньских такинов.
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