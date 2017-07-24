С 29 июля по 12 августа в Подмосковье в рамках Армейский международных игр пройдет конкурс "Танковый биатлон". Участники предстоящий соревнований, уже прибывшие в Алабино, — в фотоленте Ria.ru.
Жеребьевка "Танкового биатлона": иностранцы осваиваются в Алабино
19:2324.07.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
В конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника команды и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
Каждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника команды и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
Кроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкК проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
К проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
В этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
Посетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
Во время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
Всего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДоставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
Доставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
Российские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФинальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: Участница команды Никарагуа в Алабино.
Финальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: Участница команды Никарагуа в Алабино.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоманда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
Команда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
В дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоманда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.
Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.
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